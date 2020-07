Vợ sao nam tuyên bố đang giữ đoạn chat "gọi gái" của nhiều nghệ sỹ Việt là ai?

Tâm thư của Vân Anh - bà xã Thành Được giữa ồn ào showbiz mua bán tình tiền: Làm việc xong đi lang thang phát hiện status của mình trong hội này, biết các bạn đang theo dõi sát nút nên nhân đây trả lời cho các bạn đỡ thắc mắc nữa nha. 1. Với các bạn thì quan hệ tập thể hay chơi gái, hoặc nhìn người khác chơi gái là bình thường hoặc là thú vui tao nhã của các bạn thì đó là quyền tự do của các bạn. Status của mình nói ở tường nhà mình, thể hiện quan điểm của mình với tư cách là người đã có gia đình, có con thì mình tuyệt đối không chấp nhận. Ok? 2. Đoạn chat từ đâu mình có, mình không cần giải thích cho các bạn và up hay không up là quyền của mình. 3. Tại sao mình viết tatus mà chưa up lên? Vì thật sự nó liên quan đến một số người anh mà mình từng làm việc chung và kính trọng, và họ đang có người yêu đó bạn, hàng ngày đều thể hiện tình cảm tràn trề trên báo chí. Nếu công khai ra thì mình được gì vì đó là việc riêng tư, cá nhân của họ, mình phát tán ra thì kẻ vi phạm pháp luật là mình (nên đâu ngu mà up). Còn lỡ biết rồi mà im lặng và giữ trong lòng thì cũng cực kỳ khó chịu, đừng nói là chưa bạn nào rơi vào tình trạng muốn chửi ai đó mà ngại không dám chửi thẳng, đành phải viết phong long lên cho đỡ bị ức chế, đồng thời hy vọng kẻ đó sợ bị phốt, bị xấu hổ mà biết suy nghĩ lại để không bị mất đi hạnh phúc đang có vì những điều không đáng. 4. Dạo này hơi tiến bộ vì không sân si bóc phốt những kẻ lợi dụng tâm linh để trục lợi vì sư phụ dạy kệ họ đi, họ tạo nghiệp thì tự lãnh nghiệp, tự nhiên vì chuyện này mà vướng vô thị phi ảnh hưởng sự tu tập thì không đáng, nên thôi không vào group đọc bài nói về mình để khỏi khởi tâm sân lên nữa. 5. Ai nói mình up để câu like bán hàng thì xin mời tìm hiểu kỹ về mục đích bán hàng và công việc hiện tại của mình. Còn ai nói mình sắp bước chân vào showbiz thì xin lỗi mình ở trong showbiz hơn chục năm rồi, mới ra ngoài theo công việc hiện tại nha bạn. Không chỉ nghệ sĩ mới ở trong showbiz đâu, còn có cả những người tạo ra những chương trình để đào tạo ra những nghệ sĩ và tạo ra sân chơi cho họ nữa. Mình cũng từng làm osin cho vài chương trình, cuộc thi nổi tiếng và vài phim rồi nên cũng coi như có dính dáng đến showbiz chút (lâu lâu khoe tí). Thiếu nợ khách có chưa đến 10 cái vòng mà gần 2 tuần còn chưa có thời gian làm cho xong để giao khách, thu tiền. Câu like nhiều khách rồi không giao kịp cho bị chửi sấp mặt à?