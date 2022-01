Tịnh thất Bồng lai bị Công an điều tra, tình hình của các "chú tiểu" giờ ra sao?

Sau gần 1 tháng, các bé ở Thiền am bên bờ vũ trụ đã trở lại với video mới trên YouTube.

Kể từ ngày ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử là Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương tại Thiền am bên bờ vũ trụ (tên cũ là Tịnh thất Bồng lai) bị khởi tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tình hình của các "chú tiểu" tại đây khiến nhiều người tò mò.

Tối 23/1, trên kênh YouTube có tên Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ, đã đăng tải video có tên "5 chủ tiểu - thông báo chính thức tình hình hiện tại của các bé và mọi người sau gần 1 tháng". Trong video là hình ảnh 9 bé đang ở trong căn phòng nhỏ khá lụp xụp với rất nhiều đồ đạc. Các bé được ngủ trên giường và bên cạnh có 2 võng cho người lớn nằm: "Cũng đã lâu rồi, gần 1 tháng mọi người không thấy tin tức gì của Thiền am và các clip của các bé. Thiền am đã bị Công an khám xét và điều tra một số vấn đề, có 3 thầy đang bị tạm giam là Hoàn Nguyên, Nhất Duyên và Trung Dương và sư phụ cũng bị khởi tố nhưng đang ở tại Thiền am, không được rời khỏi nơi cư trú.

Thiền am không có clip mới vì máy móc đều bị Công an tạm giữ, các bé học online nhưng không có thiết bị nên cũng đã tạm ngưng học 2 tuần. Các cô ở Thiền am đã xin các anh Công an 2 điện thoại để các bé học".

Hình ảnh hiện tại của các bé

Người này cũng cho biết, phía Thiền am đã mời 5 luật sư để làm việc với Công an. Những thông tin liên quan đến sự việc đều phải bảo mật, không được thông báo ra bên ngoài cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Người này khẳng định việc đăng tải video về các bé là để người hâm mộ yên tâm: "Hiện tất cả 9 bé đang sinh sống ở căn phòng tạm, chứa đồ đạc và các vật dụng khác. Chờ khi xây xong một căn nhà khác, các bé sẽ dọn sang đó ở. Nhưng công trình đó giờ cũng đang tạm ngừng rồi.

Các bé đã được đi học 2, 3 ngày nay rồi và không có vui vẻ như trước. Giờ đây gặp người lạ các bé cũng sợ, không trò chuyện vui như trước nữa".

Cuối video, người này cảnh báo một số YouTuber đăng tải thông tin sai lệch, bịa đặt về Thiền am bên bờ vũ trụ, mong khán giả chọn lọc nội dung để tiếp nhận.

Thiền am bên bờ vũ trụ bị Công an điều tra

Trước đó, 5 chú tiểu sinh sống ở Thiền am bên bờ vũ trụ từng gây "sốt" khi tham gia "Thách thức danh hài" do Trấn Thành và Trường Giang làm ban giám khảo. 5 bé gồm Pháp Tâm, Trí Tâm, Nghi Tâm, Ngọc Tâm và Minh Tâm cũng được giới thiệu là trẻ mồ cô bố mẹ. Với sự lanh lợi, thông minh, 5 bé đã chinh phục được các danh hài và giành giải thưởng 100 triệu đồng cùng 50 triệu đồng từ Trấn Thành và Trường Giang.

Sang mùa thứ 6 của “Thách thức danh hài”, 5 cháu bé được nhà sản xuất mời tham gia trở lại và xuất sắc giành giải thưởng 300 triệu đồng. Sau cuộc thi, cuộc sống và hình ảnh của 5 bé được khán giả trong và ngoài nước quan tâm. Các bé được lập kênh YouTube, thường xuyên đăng tải các video về đời sống, ca hát… nhận về được hàng triệu lượt xem. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube “5 chú tiểu” có hơn 2 triệu thành viên, nhận nút Vàng YouTube. Trước đó, phía Thiền am bên bờ vũ trụ tiết lộ, thời điểm 5 cháu bé tham gia “Thách thức danh hài”, kênh YouTube “5 chú tiểu” thu về 200 triệu đồng. Những tháng đỉnh điểm cũng rơi vào 100 triệu đồng, còn trung bình trên dưới 50 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, khi Thiền am bị Công an điều tra, kênh YouTube của các bé có sự biến động. Theo số liệu từ Social Blade, trong 30 ngày qua số lượng người theo dõi không tăng, lượng view trong các video giảm 135,6% do không cập nhật clip mới.

