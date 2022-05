Tiểu thư giàu có bậc nhất Sài thành “gây choáng” với thành tích học tập “khủng” tại Mỹ

Hoàng Mỹ An tốt nghiệp đại học Nam California (USC, Mỹ) với số điểm 3.95/4.0 GPA.

Cách đây vài năm, Hoàng Mỹ An từng thu hút khá nhiều sự chú ý khi tham gia cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” và giành giải Á quân. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp nhảy múa tại Việt Nam như những đàn anh, đàn chị đi trước, cô lại sang Mỹ học tập.

Ngoài ra, cô còn là "gà cưng" của Trung tâm ca nhạc Thuý Nga Paris và là nghệ sĩ được khán giả hải ngoại yêu thích khi từng lưu diễn hơn 30 thành phố trong và ngoài nước Mỹ.

Hoàng Mỹ An nhận bằng tốt nghiệp của Đại học Nam California (USC,Mỹ)

Mới đây, Hoàng Mỹ An vừa nhận bằng tốt nghiệp của Đại học Nam California (USC,Mỹ), chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với số điểm gần như tuyệt đối: 3.95/4.0 GPA.

Dù lịch diễn dày đặc nhưng Hoàng Mỹ An vẫn duy trì được điểm tốt và tham gia thêm các hoạt động ngoại khoá tại trường như các buổi từ thiện, câu lạc bộ và tổ chức biểu diễn. Với bảng điểm A xuyên suốt những năm ở giảng đường đại học là thành tích đáng nể của mỹ nhân gốc Việt. Tại trường học, Hoàng Mỹ An cũng nổi danh là một nghệ sĩ trẻ Việt tài năng, thành tích học tập tốt, có gia thế "khủng" khi là con gái út của gia đình kinh doanh bất động sản có tiếng ở Sài Gòn.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, mẹ Hoàng Mỹ An có mặt chúc mừng con gái. Chị xúc động chia sẻ: “Theo con đến trường, đi biểu diễn từ những năm tháng còn thơ dại đến khi con trưởng thành đi trên những bậc thang của học vấn và trên con đường nghệ thuật. Thấy con vất vả lao động nghệ thuật và học hành, mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng là thấy con ngoan, ý thức học tập, nghệ thuật nghiêm túc, lo là lo cho sức khỏe của con thường xuyên bị áp lực bài vở và lịch diễn cũng khá nhiều. Nhưng Mỹ An là một đứa con ngoan từ bé luôn phấn đấu vươn lên. Mầm xanh ấy nay thành cây to lớn đón ánh nắng mặt trời. Mẹ cũng vẫn sẽ luôn đồng hành cùng Mỹ An sau khi tốt nghiệp đại học và bước tiếp với niềm đam mê nghệ thuật, những dự định cho tương lai của mình”.

Mẹ Hoàng Mỹ An - doanh nhân Thanh Thúy đầy tự hào về con gái

Dù ở Việt Nam, Hoàng Mỹ An là một tiểu thư thứ thiệt, sang Mỹ cô vẫn muốn tự lập và luôn cố gắng vượt qua thử thách trong cuộc sống, công việc, cũng như học tập. Với ý chí cầu tiến và làm việc không ngừng nghỉ, cô đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường hải ngoại và được mọi người yêu mến. Mọi người yêu mến không chỉ vì tài năng hay vẻ ngoài xinh xắn của cô, mà mọi người thật sự thấy được một ý chí mạnh mẽ sau sự mỏng manh và sự tích cực trong cách sống của cô.

Để duy trì được thành tích học tập đáng nể suốt thời sinh hiện tại trường nhạc, Hoàng Mỹ An tiết lộ, cô luôn mang theo bên mình một cuốn sổ để ghi rõ từng giờ phải làm gì cho mỗi ngày. Cô cũng ghi những mục tiêu và những mảng mình muốn tập trung cho từng tháng. Từ đó, nữ ca sĩ có thể thực sự tập trung 100% vào những việc đang làm mà không bị phân tâm.

Sau khi tốt nghiệp đại hoc, Hoàng Mỹ An bày tỏ sự hào hứng khi được toàn tâm toàn ý hoạt động nghệ thuật và thoả sức sáng tạo

Năm 15 tuổi, Hoàng Mỹ An đoạt giải thưởng Kiện tướng môn Khiêu vũ Thể thao quốc gia. Cô đoạt giải Á Quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy mùa 2. Sau đó, cô chuyển hướng vừa kết hợp cả hát và nhảy. Đến năm 19 tuổi, Hoàng Mỹ An được trung tâm Thuý Nga mời làm ca sĩ độc quyền. Cuộc sống của nữ ca sĩ bước sang một trang mới ở đất khách quê người.

