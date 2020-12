Thanh Thanh Hiền giàu cỡ nào khi tặng chồng cũ cả nhà lẫn ô tô?

Vợ cũ hơn 4 tuổi của con trai Chế Linh xinh đẹp, đa tài nhưng đa đoan.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tên thật là Phạm Thị Thu Hiền, sinh năm 1969, tại Hà Nội. Mẹ của Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ cải lương Kim Thoa nên từ bé, chị đã theo mẹ đi lưu diễn khắp nơi, thấm dần những bài bản của nghệ thuật cải lương từ khi nào không hay.

Với dung mạo đoan trang đài các cùng chất giọng giàu cảm xúc, lối diễn linh hoạt nên từ thập niên 1990, Thanh Thanh Hiền đã trở thành giọng ca cải lương hạng nhất tại miền Bắc. Ngoài cải lương, Thanh Thanh Hiền còn hát rất hay ca trù, chèo, ca Huế, chầu văn, bolero và có khả năng diễn hài duyên dáng. Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thanh Hiền là một trong số rất ít nghệ sĩ cải lương ở miền Bắc sống dư dả bằng nghề.

Sau 1 năm giữ im lặng trước hàng loạt tin đồn về cuộc hôn nhân thứ 2 trục trặc, mới đây nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền lên tiếng thừa nhận chia tay Chế Phong, đồng thời tiết lộ việc để lại cho người chồng cũ kém 4 tuổi một căn chung cư ở quận 1, TP.HCM do cô bỏ tiền mua. Những chuyện tình trước cũng tương tự, nữ nghệ sĩ chẳng tiếc gì tài sản hay xe cộ.

Khi được hỏi về một trong những góc khuất của cuộc hôn nhân thất bại vừa qua, nghệ sĩ tài hoa tiết lộ rằng khi còn chung sống, Chế Phong không đi hát nữa mà lui về phía sau và cô là người gánh kinh tế trong gia đình. "Không phải kiếm tiền chính mà tôi mới là người kiếm tiền. Không có chính với phụ gì cả. Cho nên việc anh Chế Phong có đi hát hay không cũng không ảnh hưởng gì".

Trước đó, Thanh Thanh Hiền kết hôn với nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú từ năm 1997 đến năm 2010 và có hai con gái chung. Khi chia tay, Thanh Thanh Hiền cũng cho người chồng đầu một căn nhà. “Tôi mua từ thời lâu rồi, nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi mua xong đều cho mà. Tôi có giữ cái gì cho mình đâu. Tôi cho giai (cười), rồi cho các con. Cho bố của các con của tôi - cũng là cho giai mà. Bố của các con tôi có trách nhiệm phải giữ cho chúng nó”, Thanh Thanh Hiền tâm sự.

Luôn hào phóng như vậy với người cũ, người ta đồn Thanh Thanh Hiền rất giàu có dù không kinh doanh thứ gì. Cô sở hữu rất nhiều bất động sản nhưng không sống bằng cho thuê bất động sản, mà chỉ cần đi diễn và hát là đủ. Nhiều thông tin rằng cát-xê đi hát của Thanh Thanh Hiền sánh ngang với vua hài đất Bắc Xuân Hinh. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ chỉ khiêm tốn chia sẻ: "Đúng là Tổ nghề thương tôi mới có thể cho tôi một giọng hát bền bỉ và một sức khỏe tương đối cũng như có một dung mạo dễ coi được khán giả mãi yêu quý.

Nói thật, nếu cát-xê cao mà ít show cũng không ăn thua gì đâu. Cát-xê cao mà một tháng chỉ nhận được một vài show thì chi phí cũng hết. Thứ nữa, cát-xê đòi cao quá ai người ta trả được, chỉ có những nơi nào người ta quá yêu mến có đầy đủ kinh tế, có khả năng để chi trả cho mình người ta mới mời mà như vậy thì ít lắm và như thế cuộc sống cũng phải tính toán đấy. Nhưng tôi thì khác, cát-xê có cao nhưng cao ở mức độ người giàu có, dư giả mời được đã đành, người trung bình người ta cũng mời được. Cho nên tôi nhiều show.

Nếu mà để so tiền cát xê với anh Xuân Hinh thì tôi không biết mà so sánh. Tôi cũng không biết chính xác là cát-xê của anh Xuân Hinh là bao nhiêu tiền, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi anh ý chỉ biết anh ý là người có thu nhập cao. Tôi có nhiều show, lương của tôi cũng cao nếu so với một nghệ sĩ nữ".

Về khối tài sản đang nắm giữ, Thanh Thanh Hiền cũng thật thà bộc bạch rằng cô mua nhà đất từ rất lâu và đều cho hết, không giữ lại cho mình. "Tôi cho hết cách đây 10 năm rồi. 10 năm trở lại đây tôi tay trắng làm lại từ đầu. Tôi mua nhà, mua đất từ đầu và hiện tại nó là của tôi nhưng nếu có cần phải cho nữa tôi lại cho (cười).

Tuy vậy, tôi hiện tại không có cái nhà nào cho thuê hết. Tất cả những bất động sản mà tôi đang có thì một là tôi ở, hai là tôi để không, không cho thuê bao giờ. Tôi không nhận mình là đại gia bất động sản được. Tôi chỉ có mấy cái nho nhỏ".

Đến thời điểm hiện tại khi trở về trạng thái độc thân, Thanh Thanh Hiền vẫn cảm thấy an yên vì cô thuộc tuýp người sống đơn giản, có thì sắm không thì thôi. Cô cũng không đặt ra vấn đề là mình cần mua thêm nhà, thêm đất. "Bởi vì tôi tự tin vào mình lắm, tôi dễ sống dễ thích nghi và được nhiều người yêu mến, đó là một tài sản lớn của tôi rồi. Tôi nghĩ vật chất nó cũng ở mức độ nào đấy thôi mình cứ làm, mình cứ sống sao cho nó thoải mái. Nếu có dư dả ra thì tốt không cũng chẳng sao cả", Thanh Thanh Hiền tâm sự.

Hiện tại, cô đã tìm được cho mình một người bạn, một người cộng sự mới: "Dạo này tôi phát hiện ra ở bạn ấy có một sự đồng điệu với tôi rất nhiều. Đó chính là con gái tôi - bé Tấm. Tôi chỉ cần nói ngắn gọn, không cần giải thích dài dòng là bạn đã hiểu ngay. Hoặc chỉ bắt đầu bằng một câu nói là ánh mắt 2 mẹ con đã tự hiểu với nhau rồi. Đó là điều mới mẻ và niềm vui của tôi lúc này".

