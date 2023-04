Sao nhí 'hot nhất YouTube Việt' bị dọa tạt axit, khủng bố tinh thần: Gia đình cầu cứu Công an

Trao đổi với chúng tôi, chị Ái Phương – mẹ ruột ca sĩ Bảo An – cho biết, gia đình đã làm đơn trình báo đến Công an Phường Tân Định, quận 1, TP.HCM và các bên liên quan về việc con gái bị một tài khoản ẩn danh liên tục xúc phạm, vu khống, đưa nhiều thông tin sai sự thật khoảng 4 tháng qua. Gần nhất, người này còn nhắn tin, gọi điện đe dọa sẽ tạt axit giọng ca “Xúc xắc xúc xẻ”.

Ca sĩ Bảo An

Theo gia đình, khi nhận được trình báo, Công an Phường Tân Định, quận 1, TP.HCM đã mời Bảo An lên lấy lời khai cách đây 2 ngày.

“Tôi và chồng cũng như Bảo An không hề biết người này là ai, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào. Tôi không rõ mục đích của họ khi bịa đặt chuyện Bảo An đang cặp một người đàn ông khoảng 60 tuổi, đã có gia đình. Thậm chí họ còn đồn là Bảo An đã nạo phá thai. Những thông tin này hoàn toàn sai sự thật, vô căn cứ, ảnh hưởng trầm trọng đến hình ảnh, tinh thần của Bảo An.

Trong các tin nhắn người này gửi đến chúng tôi là những từ ngữ vô cùng tục tĩu, tiêu cực. Không chỉ vậy, tài khoản này còn ngang nhiên nhắn tin vào fanpage trường quốc tế Bảo An đang theo học, bình luận dưới những bài viết, gửi cho những người quen, bạn bè của Bảo An cùng nội dung tương tự”, mẹ Bảo An nói với chúng tôi.

Hiện Bảo An ở tại trường để đảm bảo an toàn

Khi sự việc xảy ra, gia đình Bảo An tìm mọi cách liên lạc với tài khoản ẩn danh, yêu cầu họ đưa ra bằng chứng vu khống. Song gia đình ca sĩ nhận lại vẫn là những lời chửi bới, xúc phạm. Đỉnh điểm của sự việc là người này còn nhắn tin, gọi điện đe dọa sẽ tại axit ca sĩ Bảo An.

“Chúng tôi đứng ngồi không yên, rất lo cho tính mạng của con gái. Vài ngày qua, tôi cho con gái ở trường luôn để đảm bảo an toàn cho con. Bảo An hay tin cũng sốc lắm, tự nhiên gặp chuyện từ trên trời rơi xuống. Bảo An mất ngủ, lo lắng. Con tôi chủ yếu dành thời gian cho việc học, ít sử dụng mạng xã hội. Nghe bạn bè kể lại bé rất hoang mang. Gia đình luôn quan tâm, theo sát mọi hoạt động của Bảo An. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc để mọi thứ sáng tỏ, cho Bảo An được yên tâm học tập”, mẹ Bảo An chia sẻ thêm.

Ca sĩ Bảo An (sinh năm 2006) được xem là hậu duệ của “bé” Xuân Mai “Con cò bé bé”. Từ năm 3 tuổi, Bảo An đã đòi gia đình cho tham gia văn nghệ ở nhà thiếu nhi quận 3. Vì còn quá nhỏ nên cô bé bị trung tâm từ chối.

Song vì thấy con gái quá đam mê nên gia đình tiếp tục kiên trì. May mắn, nhiều thầy cô và nhạc sĩ nhận thấy năng khiếu của Bảo An nên đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp cô bé thỏa đam mê.

Với vẻ ngoài dễ thương, tiếng hát trong trẻo, Bảo An nhanh chóng tạo loạt MV hit, hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao...

Bảo An trong MV Xúc xắc xúc xẻ

Tháng 6/2016, MV Xúc xắc xúc xẻ của Bảo An chính thức trở thành video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã hơn 400 triệu lượt xem.

Hiện Bảo An học lớp 11 tại một trường quốc tế ở TP.HCM.

