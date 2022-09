Rộ tin “MC giàu nhất Việt Nam” có 6 biệt thự, đất hơn trăm mẫu: Thực hư ra sao?

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 19:25 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dù sở hữu khối tài sản “khủng” nhưng nam MC vẫn giữ cuộc sống bình dân, thường xuyên làm từ thiện.

Một diễn viên hài vừa chia sẻ hình ảnh chụp cùng đại gia Minh Nhựa trên trang Facebook cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Hỏi sao ông đi siêu xe mà ăn bánh mì chay không vậy? Ổng nói nhờ ăn bánh mì chay mới đi siêu xe".

Phía dưới bài đăng, ngoài hàng nghìn bình luận từ fan thì sự xuất hiện của MC Quyền Linh đã thu hút sự quan tâm của mọi người. “MC quốc dân” viết: "Anh cũng ăn bánh mì hoài mà không có siêu xe nha".

Đáp lời MC Quyền Linh, nam diễn viên này "bóc phốt" đàn anh: "Anh có 6 cái biệt thự. Còn đất trên cả nước hơn trăm mẫu rồi. Tại anh không bán chứ anh bán thì anh mua chắc 30 chiếc".

Chia sẻ hài hước của nam diễn viên hút nhiều lượt like (thích) từ khán giả. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đây chỉ là lời trêu chọc của diễn viên này gửi đến Quyền Linh. Song thực tế, khối tài sản của MC Quyền Linh sau nhiều năm làm nghệ thuật “không phải dạng vừa”.

Quyền Linh được mệnh danh là MC của người nghèo khi dẫn dắt nhiều show giúp người dân vượt khó

Trong giới giải trí Việt, MC Quyền Linh được mệnh danh là "MC giàu nhất Việt Nam". Anh sở hữu căn biệt thự rộng lớn trị giá 21 tỷ toạ lạc ở quận 7, TP. HCM. Ngoài ra, vợ chồng Quyền Linh còn nắm trong tay nhiều bất động sản và xế hộp đắt đỏ. Anh và bà xã cũng đầu tư cho 2 cô con gái học tập ở môi trường quốc tế hàng đầu với mức học phí 276 triệu đồng/năm.

Căn biệt thự 21 tỷ của Quyền Linh

Cách đây không lâu, nam MC còn khiến dân mạng bất ngờ khi đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng dự án khu văn hoá tín ngưỡng Giếng Tiên - Sóc Trăng để bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer, đồng thời tạo thành tụ điểm du lịch văn hóa, tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương.

Tuy giàu có nhưng Quyền Linh lại nổi tiếng giản dị, hòa đồng. Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp nam MC đi dép tổ ong, chạy xe máy đi làm hoặc dùng bữa đơn giản chỉ có cơm nguội, dưa leo và chao.

Đối với các con, Quyền Linh cũng hướng cho các bé tính tự lập, yêu thương mọi người từ nhỏ. Ở tuổi 52, "MC quốc dân" khiến công chúng ngưỡng mộ khi có một mái ấm hạnh phúc, sự nghiệp thành công cùng tấm lòng thiện lương, nhân hậu.

Hình ảnh giản dị của MC Quyền Linh

Anh thường xuyên làm việc thiện

Trước danh xưng “MC giàu nhất Việt Nam” thì Quyền Linh bác bỏ. Anh khẳng định cát-xê của mình chỉ được một phần rất nhỏ so với những ngôi sao nổi tiếng khác. Anh trải lòng: "Tin đồn thôi. Bạn không tưởng tượng được thù lao tôi nhận được so với những ngôi sao mà các bạn biết đâu. Tôi chỉ được nhận một phần rất nhỏ so với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia một chương trình. Điều tôi nhắm đến là qua chương trình đó, mình làm được gì cho mọi người. Ở tuổi này, tiền tài, danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lúc còn trẻ, tôi từng đau đáu làm gì để kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ già rồi, làm gì có ý nghĩa mới là điều tôi quan tâm".

Luôn hi sinh cái riêng vì cái chung của cộng đồng nên nhiều ý kiến cho rằng Quyền Linh gặp sự phản đối từ gia đình. Tuy nhiên anh khẳng định, vợ Dạ Thảo luôn là hậu phương vững chắc và hết lòng ủng hộ những việc làm, quyết định của anh. “Tôi là người của xã hội. Tôi có thể đón nhận những giông tố, giông bão ngoài xã hội. Nhưng về với gia đình, tôi luôn mong muốn gia đình bình yên và không đón nhận những điều đó”, anh bày tỏ.

“Tiền kiếm về bao nhiêu thì cũng chỉ ăn cơm 3 chén, mặc quần đùi áo phông bình thường, mang dép tổ ong. Cuộc đời, đến cuối cùng chỉ cần sự thanh thản. Khi đã tìm được cho mình sự an yên, tôi không có lý do gì phải đi tìm con đường khác”, anh nói thêm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ro-tin-mc-giau-nhat-viet-nam-co-6-biet-thu-at-hon-tram-mau-thuc-hu-ra...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ro-tin-mc-giau-nhat-viet-nam-co-6-biet-thu-at-hon-tram-mau-thuc-hu-ra-sao-a570775.html