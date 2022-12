Phương Oanh, Hiền Hồ tiếp tục được VTV nhắc đến khi lọt Top xu hướng năm 2022

Mới đây Trung tâm Tin tức VTV24 tung clip "Nhìn lại năm 2022: Một năm Ú Òa!" thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó video dài hơn 13 phút tổng hợp tất cả những sự kiện "hot" nhất trong năm qua ở các lĩnh vực từ thời sự, giới trẻ đến giải trí…

Những nghệ sĩ được nhắc đến trong clip "Nhìn lại năm 2022" của VTV (Ảnh chụp màn hình)

Trong đó, các nghệ sĩ lên Top xu hướng có thể kể đến Hiền Hồ và ồn ào đời tư. Chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình cũng được nhắc đến, thậm chí clip còn chụp lại bài đăng của Shark Nguyễn Hòa Bình bàn về tình cảm "Bình Búp Bê". Anh em Sơn Tùng M-TP cũng lọt Top xu hướng khi giọng ca "Lạc trôi" bị phạt vì MV "There's No One At All" còn em trai MONO là tân binh mới của Vbiz "gây sốt" cộng đồng mạng thời gian qua. Cùng với đó, dự án âm nhạc "Sashimi" của Chi Pu cùng bài nhạc chế của Lê Dương Bảo Lâm bị bình luận là "đây là rác"...

Hiền Hồ

Hiền Hồ cùng ồn ào "anh trai nương tựa" từ cuối tháng 3/2022 khi cô gây bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội với hàng loạt ảnh tình tứ bên một người đàn ông đã có gia đình. Điều này khiến nữ ca sĩ 9X hứng chịu loạt "gạch đá" từ khán giả. Trước làn sóng chỉ trích, cô lên tiếng xin lỗi và lui về “ở ẩn”. Đến tháng 9/2022 cô tái xuất nhưng nhận phản ứng dữ dội từ công chúng.

Chuyện tình "Bình Búp Bê" gây chú ý trong năm qua

Vào ngày 26/8/2022, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) - giám khảo chương trình truyền hình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank) Việt Nam và diễn viên, người mẫu Phương Oanh đã vào top tìm kiếm theo ngày trên Google Xu Hướng (Google Trends).

Báo cáo từ Google Trends cho thấy từ khóa "Quỳnh búp bê" đã vượt qua 100.000 lượt tìm kiếm, đứng vị trí số 1. Từ khóa "Shark Bình" đứng thứ 2 với hơn 50.000 tìm kiếm, trong khi từ khóa thứ 3 cũng là tên của Phương Oanh.

Mạng xã hội Facebook chưa thống kê chính thức xu hướng tìm kiếm, nhưng dựa trên việc nhập nội dung Shark Bình, hiển thị đề xuất đã xuất hiện các nội dung đề cập đến hai người nổi tiếng này như "shark bình và phương oanh", "shark bình quỳnh búp bê", "shark bình đã ly hôn"...

Bên cạnh đó, clip cũng điểm mặt những cô dâu xinh đẹp nhất nhì Vbiz năm qua như Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga, Diệu Nhi, Minh Hằng, Khánh Thy, Thùy Dung, Thanh Hà hay việc Binz tỏ tình với Châu Bùi trên sân khấu.

Ngoài ra có nhiều hiện tượng mạng gây tranh cãi như Tina Dương lừa đảo 17 tỷ đồng và bị bắt; Nờ Ô Nô có hành vi, lời nói coi thường người già hay Trang Nemo bị kiện... cũng được nhắc đến đến bởi là sự kiện "hot" được nhiều người quan tâm.

Bên dưới video, nhiều người bày tỏ sự đồng tình bởi video đã tổng hợp đầy đủ những sự kiện nổi bật trong năm qua: "Nhìn đoạn xuất hiện của There's No One At All lại buồn", "VTV mặn mòi quá", "Biên tập mặn hơn nước biển", "Video chất lượng quá ạ", "Hay quá, mỗi năm lại thêm hay"...

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/phuong-oanh-hien-ho-tiep-tuc-duoc-vtv-nhac-den-khi-lot-top-xu-huong-nam-2022-c47a20235.html