Mỹ Tâm vượt mặt Trấn Thành, lọt Top tìm kiếm nhiều nhất tuần qua

Thành công với liveshow hơn 30.000 khán giả, Mỹ Tâm liên tục phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Mới đây, trên nhóm FC Mỹ Tâm chia sẻ bảng xếp hạng danh sách 10 từ khóa thịnh hành từ ngày 1/11 - 7/11. Theo đó, những từ được tìm kiếm nhiều lần lượt từ dưới lên là A Veil Of Mist, Born Pink, Selena Gomez và bạn thân Francia Raisa, Hot girl trứng rán - Thanh Tâm, Avatar 2, MV Waiting For You, Tí Nâu - Thùy Chi, MV Cuối cùng thì của Jack. Phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành đứng thứ 2, và Mỹ Tâm ở Top 1.

Danh sách từ khóa thịnh hành

Đây chẳng phải là điều khiến nhiều người bất ngờ, bởi ngày 5/11, giọng ca "Họa mi tóc nâu" tổ chức liveshow Tri Âm tại sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 30.000 khán giả xem trực tiếp. Mở đầu liveshow, cô diện áo dài trắng, ôm đàn ghi ta. Tiếp đó, nữ ca sĩ lại xuất hiện với hình ảnh quen thuộc - áo sơ mi trắng và quần jeans - cùng những ca khúc làm nên tên tuổi như Đôi cánh tình yêu, Hai mươi, Hát với dòng sông, Giấc mơ tình yêu, Cô gái đến từ hôm qua, Ước gì...

Mỹ Tâm trong show "Tri Âm"

Trong suốt liveshow, Mỹ Tâm đã cùng khóc, cùng cười, cùng tìm lại kỷ niệm thanh xuân với khán giả. Ở cuối chương trình, nữ ca sĩ bật khóc, quỳ xuống cảm ơn những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình: "Sẽ không có 1 liveshow lịch sử như vậy nữa đâu các bạn ơi, nhưng Tâm sẽ làm hơn thế nữa. Bởi vì cô gái của chúng ta có thể làm được điều đó, cô gái đến từ 18 năm trước và 18 năm sau vẫn không có gì thay đổi. Đó là niềm tin, lời hứa của Mỹ Tâm với tất cả các bạn, những khuôn mặt đã mười mấy năm rồi vẫn có mặt ở đây. Tôi yêu tất cả các bạn”.

"Đã từng trong một phút giây bốc đồng, Tâm nghĩ mình cô đơn. Nhưng không, Tâm không hề cô đơn khi có các bạn đã theo Tâm trong hai thập kỷ. Tâm có các bạn yêu thương và các bạn mãi là tri âm của Tâm", Mỹ Tâm nói thêm.

"Nhà Bà Nữ" là dự án phim Tết do Trấn Thành làm đạo diễn

Trong khi đó, đứng Top 2 là "Nhà Bà Nữ" - dự án phim Tết do Trấn Thành làm đạo diễn, có sự tham gia của NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Huỳnh Uyển Ân, Khả Như, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm,... "Nhà Bà Nữ" tập trung khai thác chất liệu gia đình Việt, mang tính chữa lành, giúp mỗi người đều nhìn thấy bản thân trong đó. Từng thành công rực rỡ với "Bố già" nên dự án phim mới của nam MC sinh năm 1987 nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Vị trí thứ 3 là MV "Cuối cùng thì" của Jack. Ngày 5/11, Jack ra mắt MV mới kể về nỗi buồn của chàng trai khi mất đi tình yêu và phải lặng nhìn người mình thương cất bước theo chồng. Ca khúc do chính nam ca sĩ quê Bến Tre sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Thùy Chi là cái tên được chú ý khi tham gia "Ca sĩ mặt nạ"

Tí Nâu - Thùy Chi cũng là từ khóa được nhiều người tìm kiếm. Cụ thể, sau tập chung kết "Ca sĩ mặt nạ" vào tối 5/11, Tí Nâu Thùy Chi chia tay khán giả. Dù được khen ngợi là "bậc thầy bẻ giọng" nhưng cô đã rơi vào vòng nguy hiểm và bị loại. Màn lột mặt nạ này không mấy bất ngờ vì hầu hết khán giả đã đoán được người đội mascot Tí Nâu là ai, nhưng đa phần mọi người tiếc nuối vì Thùy Chi không đi đến đêm chung kết.

Chia sẻ về lý do chọn hóa thân thành nhân vật Tí Nâu, giọng ca "Xe đạp" cho biết: “Tôi cảm thấy đây không hẳn là cuộc thi hát. Nó là cuộc thi biến hóa nên tôi muốn tất cả phải phục vụ cho việc biến hóa của mình tốt nhất. Và đối với tôi, nhân vật nào không quan trọng, khi tôi khoác lên trên người mình nhân vật nào, tôi sẽ thổi hồn vào nhân vật đó”.

