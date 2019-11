Phi Thanh Vân tung ảnh nóng bỏng, tiết lộ tin nhắn "người cũ" níu kéo

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 17:20 PM (GMT+7)

"Nữ hoàng thị phi" thể hiện thái độ dứt khoát với người đàn ông "bí ẩn".

Mới đây, trên trang cá nhân của Phi Thanh Vân xuất hiện một dòng trạng thái "nhắn nhủ" với một "người cũ" của mình, rằng dù anh có muốn níu kéo để quay lại, cô cũng sẽ không chấp nhận dù bất cứ giá nào. Lẽ tất nhiên, "nữ hoàng thị phi" cũng không quên đăng kèm ảnh chụp màn hình điện thoại, cộng thêm một tấm ảnh "bỏng mắt" để thể hiện thái độ "đẹp và dứt khoát" của mình.

Bài đăng với lượt tương tác khá "nghèo nàn" của cựu thí sinh Shark Tank

Tin nhắn có vẻ như là từ một người quen chung của hai người, thay mặt "bạn trai cũ" của Phi Thanh Vân hẹn cô gặp mặt sau 10 ngày ở Phú Quốc. Đông Nhi cưới chưa được 10 ngày nên chắc "bạn trai cũ" của cô không phải khách mời của đám cưới này. Chỉ biết là sau khi người này quay về, Phi Thanh Vân đã không đến gặp mặt như người kia "hy vọng".

Có lẽ "ái ngại" vì để "tình cũ" thất vọng, Phi Thanh Vân nhắn nhủ:"Gửi Anh! Em biết anh còn tình cảm rất nhiều và luôn mong muốn em quay lại, nhưng quá khứ đã là hoài niệm và hãy để nhg kỷ niệm ấy thật đẹp! Em sẽ không bao giờ quay lại vì bất kỳ lý do gì, mong Anh hiểu! Vì em là vậy."

Khó mà biết được đối tượng bài đăng này nhắm tới là ai, vì Phi Thanh Vân là người có tình sử rối rắm và lắm thị phi nhất nhì showbiz Việt. "Nữ hoàng dao kéo" lấy chồng đầu là một người Pháp hơn cô 15 tuổi. Sau nhiều lần sảy thai của Phi Thanh Vân và do nhiều bất đồng, hai người chia tay năm 2012. Năm 2014, cô công khai tình cảm với bạn trai Nguyễn Bảo Duy kém cô 2 tuổi. Hai người kết hôn cùng năm đó và có 1 con trai năm 2016. Cuộc hôn nhân này không hề êm ả do Bảo Duy lộ sự thật đã có vợ con. Sau đó vì muốn lấy lòng tin của Phi Thanh Vân, anh ta tự chặt ngón tay. Năm 2017, chồng trẻ tuyên bố ly hôn với lý do Phi Thanh Vân đã có người khác. Phi Thanh Vân chấp nhận chia tay. Nhưng từ đó cũng bắt đầu cuộc chiến đăng đàn đấu tố xấu xí của hai người.

"Nữ hoàng dao kéo" bên cạnh hai đời chồng một già một trẻ

Bên cạnh chuyện tình cảm ồn ào, Phi Thanh Vân cũng không ít lần có những phát ngôn "gây sốc" về bản thân, tiền bạc cũng như đàn ông. Ví dụ như: "Tôi chỉ ngủ với người đủ bản lĩnh và xứng tầm với mình", "Tôi thông minh, tài sản đất đai quá nhiều, xe hơi vô số, tiền trong ngân hàng không bao giờ thiếu và lại đẹp, nổi tiếng nữa", "Tôi biết tại sao đàn ông mê mình nhưng lại không thể hiểu tại sao phải ly dị 2 đời chồng trong khi cả 2 người đó đều rất yêu tôi."...

Cách đây không lâu, Phi Thanh Vân còn là nhân tố "gây sốc" và "gây cười" trong chương trình Shark Tank bởi những lời nói và hành động khó hiểu của mình. Mới đây, "nữ hoàng thị phi" còn đăng một loạt các ảnh "bỏng mắt" gây xôn xao dư luận, vì chúng quá đẹp và cũng quá khác hình ảnh của cô ngoài đời.

Hình ảnh khác nhau "một trời một vực" của Phi Thanh Vân

