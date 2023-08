"Nữ hoàng lookbook" Ngọc Ánh tung bộ ảnh ballet độc đáo sau 2 lần vào top 3 xuất sắc The New Mentor

Ở tập 3 The New Mentor vừa phát sóng tuần qua, Ngọc Ánh của team Thanh Hằng tiếp tục chứng minh năng lực của mình tại Comprehensive Area (Khu vực đào tạo toàn diện) khi tiếp tục có mặt trong top 3 thí sinh thể hiện tốt nhất.

Ngọc Ánh cùng top 22 của Người Mẫu Toàn Năng đã được Super Coach - NSƯT Trần Hoàng Yến hướng dẫn bộ môn múa ballet, cách đứng và giữ thăng bằng trên giày mũi cứng, cách kiểm soát cơ thể, thần thái gương mặt cũng như các động tác cơ bản trong ballet.

Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của NSƯT Trần Hoàng Yến cùng thử thách photoshooting hoá thân thành một vũ công múa ballet, Ngọc Ánh đã có cảm hứng để thực hiện một bộ ảnh riêng cho mình theo chủ đề này. Bộ ảnh đen trắng đã biến học trò của HLV Thanh Hằng trở thành một nàng thiên nga đen, uyển chuyển theo từng giai điệu của ballet.

Ngọc Ánh cho biết: “Bộ ảnh này được tôi thực hiện gấp rút thay cho lời cảm ơn và sự ngưỡng mộ của mình đối với những vũ công ballet. Mặc dù những gì tôi thể hiện ở đây có thể chưa đủ chưa đúng với quy chuẩn của ballet nhưng tôi đã thể hiện bằng tất cả những gì mình cảm nhận và học được từ cô Trần Hoàng Yến”.

Có thể thấy, những gì mà Ngọc Ánh đã học được từ những buổi đào tạo của chương trình The New Mentor là nguồn cảm hứng lớn với cô, khai phá sự sáng tạo của nữ người mẫu trong thời trang.

“Việc giữ thăng bằng trên những đôi giày mũi cứng là điều rất khó khăn nhưng lại vô cùng thú vị với tôi cũng như các thí sinh của chương trình. Tôi tin tất cả đều mong muốn có những thử thách mang tính học hỏi kỹ năng mới để trau dồi cho mỗi người, góp phần phát triển hơn cho năng lực người mẫu”.

Trước đó trong tập 3 của chương trình Người Mẫu Toàn Năng, “nữ hoàng lookbook miền Bắc” Ngọc Ánh đã hoàn thành xuất sắc bộ ảnh The Ballerina trong bộ sưu tập “The Legacy of The New Mentor 2023” khi hoá thân thành vũ công ballet, thể hiện ngôn ngữ hình thể uyển chuyển giày mũi cứng. Cô được NSƯT Trần Hoàng Yến, diễn viên Thái Lan Cris Horwang, super mentor Lan Khuê và host Dược Sĩ Tiến dành nhiều lời khen và đánh giá cao.

“Tôi biết ơn những kiến thức được học từ các super coach trong chương trình, sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của “người mẹ” Thanh Hằng cùng với các góp ý từ những super mentor khác và host Dược Sĩ Tiến. Nếu không tham gia vào The New Mentor, có lẽ tôi không được khai phá tiềm năng của mình, không thoát khỏi vùng an toàn của bản thân” - Ngọc Ánh trải lòng.

Kết thúc tập 3, team của HLV Thanh Hằng đã chiến thắng ở thử thách chính của chương trình với catwalk trên địa hình liên hoàn gồm sỏi đá, cát lún, cầu thang và kết hợp tạo dáng cùng cánh tay robot glambot, tạo nên những bức hình ấn tượng cho BST Thu Đông của NTK Chung Thanh Phong. Ngọc Ánh nhận được 3 sự đồng ý từ ban giám khảo, góp phần vào chiến thắng của team super mentor Thanh Hằng.

Trong tập 4 kế tiếp, số lượng thí sinh được chia thành 2 nhóm - đội của HLV Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà chỉ còn 4 người, trong khi HLV Lan Khuê và Hương Giang vẫn bảo toàn lực lượng 6 thành viên. Chắc chắn cuộc chiến giữa các người mẫu cùng “the new mentor” sẽ thêm phần căng thẳng.

