Tập 2 “The New Mentor”: “Nữ hoàng lookbook” Ngọc Ánh của team Thanh Hằng chiến thắng thử thách phụ

Sau phần chọn thành viên cho team của 4 super mentor Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Hương Giang, tập 2 của “The New Mentor” bắt đầu bước vào khu vực đào tạo toàn diện và tranh tài của top 24 để tìm ra Người Mẫu Toàn Năng. NSƯT Linh Nga là super coach (chuyên gia huấn luyện – tạm dịch) đầu tiên với bộ môn nghệ thuật múa sen nhằm mang đến sự uyển chuyển, phối hợp nhịp nhàng hình thể của người mẫu trong các buổi chụp ảnh.

Super mentor Thanh Hằng

Sau phần đào tạo hướng dẫn của NSƯT Linh Nga, top 24 “The New Mentor” bước vào phần thi thử thách phụ đầu tiên: Chụp bộ ảnh high fashion The Lotus trong BST The Legacy of The New Mentor 2023 với bồn hoa sen. Mỗi thí sinh sẽ có 2 phút thực hiện với những khó khăn như việc giữ thăng bằng trên bồn sen, phối hợp tay chân hình thể với biểu cảm của gương mặt…

Với sự quan sát và chấm điểm của super coach Linh Nga, super mentor Hương Giang và host Dược Sĩ Tiến, top 3 thí sinh có bức ảnh đẹp đã được gọi tên sau phần thi đầu tiên: Bảo Ngọc (team Lan Khuê), Ngọc Ánh (team Thanh Hằng) và Klóe Phương Nguyễn (team Hương Giang). Chung cuộc, Ngọc Ánh của team super mentor Thanh Hằng là người có điểm số cao nhất, chiến thắng ở thử thách phụ này.

Ngọc Ánh thuộc đội Thanh Hằng

Nói về phần thi của Ngọc Ánh, Dược Sĩ Tiến nhận xét: “Bạn là thí sinh mà tôi thấy có sự điềm tĩnh, biết cách tạo dáng đẹp và có điểm dừng đúng lúc để nhiếp ảnh gia có thể chụp lại khoảnh khắc ấy. Một điểm mà tôi đánh giá rất cao ở bạn chính là bạn biết lắng nghe, biết xử lý những lời góp ý ở bên dưới để có được một bức ảnh đẹp”.

NSƯT Linh Nga dành lời khen cho thí sinh của team super mentor Thanh Hằng: “Ngọc Ánh có khung tay rất đẹp, rất Á Đông. Ở đây chỉ có một tấm nhưng em còn một vài tấm khác tạo dáng để tay trước ngực tạo hình hoa sen rất chuẩn khiến tôi rất thích”.

Còn về phía giám khảo Hương Giang, cô cho biết: “Em như chị Hằng trên cung trăng khi thực hiện phần thử thách này. Chúng tôi rất khó chọn hình cho em vì có quá nhiều bức hình đẹp”.

Chia sẻ về chiến thắng của mình, Ngọc Ánh bày tỏ sự biết ơn đến NSƯT Linh Nga vì đã có phần đào tạo kỹ lưỡng với bộ môn nghệ thuật múa sen, giúp cho Ngọc Ánh cùng top 24 của “The New Mentor” giải phóng hình thể, hoà quyện vào không gian chụp ảnh với chiếc bồn hoa sen do chương trình đưa ra làm thử thách:

“NSƯT Linh Nga, super mentor Hương Giang và host Dược Sĩ Tiến là người trực tiếp quan sát, nhắc nhở chỉnh dáng và hướng dẫn giúp tôi thay đổi những điểm khiến bức hình không ổn. Bản thân tôi trước giờ chưa được qua trường lớp hay một buổi học múa nào hoàn chỉnh nên hôm đó khi được là một học sinh được chị Linh Nga thị phạm hướng dẫn, tôi thật sự rất sung sướng, hăng hái xung phong lên để được tiếp cận sự chỉ bảo từ chị nhiều hơn, để tôi cảm nhận lại và sửa lại những thứ bản năng trong mình.

Khu vực đào tạo toàn diện của “The New Mentor” thật sự là lớp học quý giá mà chúng tôi được nhìn tận mắt, được cầm tay hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm như nghệ sĩ Linh Nga. Dù cho top 24 có những bạn đã trải qua vài cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế nhưng chúng tôi đều được mở mang tầm mắt với super coach. Đây chắc chắn là những bài học quý giá, là những điều giá trị mà tôi có được khi tham gia vào “The New Mentor”. - Ngọc Ánh nhận định về chương trình.

Ngọc Ánh nhận được nhiều khen ngợi từ các mentor

Bên cạnh đó, Ngọc Ánh cũng cho biết: “Thử thách chụp ảnh với bồn hoa sen có những thử thách lẫn thuận lợi riêng với cá nhân tôi. Với gần 8 năm chụp ảnh lookbook, tôi đã trải qua cả ngàn concept chụp ảnh và trong đó có những set chụp ảnh mang tinh thần văn hoá dân tộc như hoa sen. Tuy nhiên, việc kết hợp bài học của NSƯT Linh Nga cho bộ môn nghệ thuật múa sen với sự uyển chuyển hình thể, biểu cảm khuôn mặt khi đứng trên bồn hoa sen là thử thách lớn.

Thực sự khá khó khăn khi đứng trên bồn hoa sen để tạo dáng vì nó khá bập bênh, bộ trang phục của tôi tuy nhìn qua có vẻ dễ tạo dáng nhưng nó lại dễ để lộ ra khuyết điểm của cơ thể, có phần ôm bên dưới kèm theo đường xẻ cao. Vậy nên khi đó, sự lựa chọn của tôi là tập trung ở phần tay khi thể hiện, chân phải trụ vững và giữ một dáng đẹp. Mỗi người chỉ có 2 phút để thể hiện phần thi của mình để có được ít nhất 1 bức ảnh. Tôi cho là bản thân mình cũng đã có chút may mắn khi có được bức ảnh đẹp, trông mình cao hơn, không bị chìm giữa những bông hoa to đẹp và được điểm cao từ ba vị giám khảo”.

Trong phần thử thách chính của “The New Mentor” ở tập 2, các thí sinh của 4 team sẽ chụp với chủ đề xuyên không cùng với nghệ sĩ chèo. Dưới sự hướng dẫn của super mentor Thanh Hằng, bức ảnh của Ngọc Ánh đã nhận được 2 phiếu đồng ý từ nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan và host Dược Sĩ Tiến, giúp cho team của super mentor Thanh Hằng nhận 1 điểm cho tổng điểm chung của đội mình. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc, team của super mentor Hồ Ngọc Hà đã giành chiến thắng, đồng thời hai thí sinh của team Thanh Hằng là Hồng Hạnh và Bùi Lý Thiên Hương phải ra về ở phòng loại trừ bởi Hà Hồ và Dược Sĩ Tiến.

Siêu mẫu Thanh Hằng

Tuần sau, tập 3 “The New Mentor” sẽ tiếp tục mang đến những phần thử thách gay cấn với top 22. Trong khi các team của Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Hương Giang đều bảo toàn 6 thí sinh của đội mình thì super mentor Thanh Hằng chỉ còn 4 người.

Phạm Thị Ngọc Ánh là thí sinh của team super mentor Thanh Hằng trong chương trình The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng). Ở tập 1, Ngọc Ánh được Thanh Hằng sử dụng nút đỏ quyền lực để chọn thẳng vào team ngay từ thử thách đầu tiên. Với gần 8 năm kinh nghiệm làm người mẫu lookbook, Ngọc Ánh được host Dược Sĩ Tiến và super mentor Hồ Ngọc Hà gọi là “Nữ hoàng lookbook”, đồng thời cô cũng là nàng thơ của nhiều nhà thiết kế và thương hiệu nổi tiếng như SIXDO, Chats by CDam, Elise, Wephobia, L'espoirsubtle Studio, Oyster, Cường Đàm, Đặng Hải Yến, Lâm Gia Khang, Kelly Bui (Bùi Minh Trang)...

“The New Mentor” là cuộc thi đầu tiên mà Ngọc Ánh tham gia với mong muốn tạo nên sự bứt phá của bản thân, thoát khỏi vùng an toàn mà bấy lâu nay đã kiềm hãm sự phát triển của cô đối với lĩnh vực người mẫu - thời trang.

