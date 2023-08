Giám khảo 3 game show ca nhạc HOT nhất hiện nay có thực sự công tâm?

Sự công tâm với bất kỳ một cuộc thi nào cũng luôn là yếu tố được khán giả đặt lên hàng đầu để giám khảo đưa ra những quyết định chính xác nhất. Không khó để nhận ra 3 game show âm nhạc đang thu hút khán giả nhất hiện nay chính là Vietnam Idol, Ca sĩ mặt nạ và Rap Việt.

Giám khảo Vietnam Idol có công tâm?

Vietnam Idol đã đi tới tập 8 với việc Top 15 thí sinh giành vé vàng và tiếp tục giữ vững vị trí là chương trình giải trí khung giờ Vàng có tỉ lệ người xem cao nhất trên VTV3. Chương trình chiếm lĩnh Top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.

3 giám khảo của Vietnam Idol 2023: Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Quang Dũng

Vietnam Idol phải tới 7 năm mới trở lại trong một format cũ nhưng cố gắng tạo nên một "bình cũ rượu mới". Cũng chẳng còn câu chuyện hoàn cảnh của thí sinh trở thành điểm tựa cho tiếng hát. Thí sinh năm nay phải là tài năng thực sự vì nhiều lần giám khảo cảnh báo chương trình không có nhiều thời gian để chờ thí sinh biến đổi từ tiềm năng thành tài năng. Mục tiêu của cuộc thi muốn tìm kiếm thần tượng âm nhạc thế hệ mới hội tụ những khả năng như ca hát, sáng tác, biết chơi nhạc cụ… Ngoài ra yếu tố ngoại hình cũng trở thành một điểm cộng.

Vietnam Idol là cuộc thi uy tín tạo nên tên tuổi cho nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay như Văn Mai Hương, Hoàng Quyên, Trung Quân, Uyên Linh, Quốc Thiên, Lân Nhã… Năm nay dàn khám giảo là những tên tuổi có độ uy tín cao trong làng giải trí Việt, gồm ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Huy Tuấn, đạo diễn Quang Dũng. Tâm điểm chú ý xoay quanh dàn khám giảo vẫn chủ yếu tập trung vào ngôi sao Mỹ Tâm.

Vẫn giữ bộ ba giám khảo quen thuộc nhưng BGK Vietnam Idol 2023 có những nhận xét thẳng thắn, đôi khi gây nên tranh cãi. Sau phần thể hiện của thí sinh đến từ Hòa Bình được cho là giống những idol nhiều năm trước, đạo diễn Quang Dũng thẳng thắn nói: "Năm nay, tiêu chí của ban giám khảo muốn tìm màu sắc mới mẻ, trẻ, hiện đại hơn. Bạn cũng không có mới, không có lạ. Nhưng tôi thấy những điều đó không quan trọng, miễn hay là được".

Dương Thành Đạt giành vé vàng

Trên fanpage của Vietnam Idol, người xem chia sẻ những ý kiến trái chiều khi thí sinh Quốc Vương phải dừng cuộc còn Dương Thành Đạt được vào vòng sau. Một số khán giả bày tỏ chính kiến: “Ngoại hình quan trọng hơn mình tưởng”, “Bạn này hát hay thế mà lại phải về. Tiếc ghê. Ôi trời, tập này thấy bạn nam này hát tình cảm nhất ấy. Có nhầm lẫn gì không”, “Đẹp trai, nổi tiếng, hát chán vẫn vô”, “Hát dở mà toàn vớt”… Số khác cho rằng giám khảo Mỹ Tâm bị cảm xúc chi phối, không có lập trường vì ban đầu không chọn Dương Thành Đạt nhưng lúc sau lại đổi ý.

Bên cạnh những ý kiến hào hứng, chờ mong từng tập của Vietnam Idol, vẫn có những khán giả thể hiện thất vọng. Một khán giả viết: "Tẻ ngăn ngắt, nhăng nhố quá đà và đôi lúc, thô lỗ không chịu được. Là mình nhận xét phong cách 3 vị giám khảo Vietnam Idol - Mỹ Tâm, Quang Dũng, Huy Tuấn". Trên một kênh YouTube đăng tải video về dàn giám khảo Vietnam Idol năm nay với tiêu đề “Mỹ Tâm bị cõi mạng mắng tan nát, chê thẳng vô duyên” đã gây nên nhiều ý kiến phản đối.

Phía dưới bình luận, phần lớn comment đều không đồng tình với ý kiến này. “Vui vẻ bảo vô duyên, nghiêm khắc bảo khó tính. Đúng là anh hùng bàn phím, làm được như Mỹ Tâm đi”, “Thế mà còn chê gì nữa, ba vị giám khảo dí dỏm, chuyên môn cao, tâm lí thế còn gì”, “Mỹ Tâm chỉ là vui thôi. Tôi không fan ai cả, nói công bằng thôi”, “Tôi chưa thấy ai chê”, “Mỗi người mỗi ý, mà đa số là thích nên thiểu số ai quan tâm đâu”, “Người ta dễ thương thế mà chê gì trời”… là những bình luận của khán giả bênh vực cho giám khảo Mỹ Tâm.

Giám khảo Mỹ Tâm và thí sinh Hà Uyển Linh (phải)

Trong vòng nhà hát Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn. Khi thể hiện ca khúc Giận anh, thí sinh Hà Uyển Linh bị nhiều khán giả nhận xét “thiếu tiết chế”. Phản ứng của thí sinh Thanh Hiền khi bênh vực, mong muốn nhường lại vé chờ cho Uyển Linh cũng khiến người xem không đồng tình. Giám khảo Mỹ Tâm cho rằng nếu Thanh Hiền thấy bất công có thể ra về như Uyển Linh vì chưa chắc sau khi có vé chờ, cô sẽ được vào vòng trong.

Trong khi đó, ở video tập 8 Vietnam Idol phát sóng vào ngày 26/8 vừa qua, nhiều bình luận bày tỏ cảm xúc khó quên với chương trình, nhất là giám khảo Mỹ Tâm. Bạn có nick shinysmile3070 chia sẻ: “Mê nghe giám khảo nhận xét, đặc biệt là chị Mỹ Tâm. Trong thời điểm loạn lạc của game show, các giám khảo của nhiều game show không thể hiện được đúng vai trò và chuyên môn mà được ngồi ghế nhờ nổi tiếng thì Vietnam Idol là điểm sáng. Nghe nhận xét là chỉ có gật gù, mà giám khảo rất tinh tế, tử tế, tôn trọng thí sinh nhưng cũng đủ nghiêm túc, nghiêm khắc nhắc nhở các bạn thí sinh về vấn đề của các bạn ấy. Đúng kiểu thể hiện sự hỗ trợ. BGK cũng rất năng lượng”. Một khán giả khác bộc bạch: “Thích xem chị Mỹ Tâm nhận xét thí sinh quá. Vừa tinh tế, nhẹ nhàng mà hài hước nữa, không làm thí sinh buồn. Nhưng lúc nào cần nghiêm túc là nghiêm liền. Mê chị quá”.

Dàn cố vấn "Ca sĩ mặt nạ" bị nghi "diễn sâu"

Mỗi tập "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 sẽ có 3 cố vấn cố định gồm Tóc Tiên, Trấn Thành, Bích Phương và 1 khách mời cố vấn

Trong khi đó, Ca sĩ mặt nạ mùa 2 tiếp tục chứng minh sức hút khi chính thức quay trở lại trên kênh HTV2 từ ngày 4/8. So với mùa 1, dù độ hot đã giảm đi phần nào nhưng dàn mascot tăng về số lượng với hơn 20 mascot và chất lượng về thanh nhạc vẫn là yếu tố thu hút lượng lớn người xem.

3 cố vấn cố định của chương trình mùa 2 là Trấn Thành, Tóc Tiên – 2 gương mặt của mùa trước, và gương mặt mới Bích Phương. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các cố vấn khách mời như Song Luân, Bảo Anh, Hà Nhi, Rocker Nguyễn… Việc những gương mặt ca sĩ trẻ tham gia cố vấn đã mang tới màu sắc đậm tính giải trí và tươi mới cho một game show ca nhạc. Dàn khách mời không quá đè nặng về mặt chuyên môn nhưng vẫn có những nhận xét vừa hợp với thị hiếu khán giả đại chúng, nhất là giới trẻ, vừa thể hiện cái nhìn chuyên sâu về thanh nhạc.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn đánh giá về giọng hát, dàn cố vấn vẫn giữ được mức độ viral bằng những màn tương tác hài hước. Dẫu vậy không ít bình luận cho rằng dù khán giả dễ dàng đoán ra ca sĩ giấu mặt vì giọng hát đặc trưng nhưng Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương không ít lần “diễn sâu” để lái sang đáp án ca sĩ khác.

Một số ý kiến cho rằng Trấn Thành muốn tăng thêm tính tò mò cho khán giả nên cố tình phản bác ý kiến phỏng đoán đúng về mascot. Tiêu biểu như trong tập 1, Ưng Hoàng Phúc với chất giọng riêng khiến khán giả dễ dàng đoán anh chính là mascot Khỉ Hồng. Vậy nhưng khi cả Tóc Tiên, Bích Phương, Song Luân đều đưa ra đáp án này, Trấn Thành vội phản bác: “Trật. Đáp án đó tôi nghĩ là sai rồi. Người tôi viết trong giấy không thể năng động như Khỉ được. Đó là anh Kasim Hoàng Vũ cũng có màu giọng giống vậy”.

Trấn Thành vẫn luôn thể hiện cảm xúc qua những lần xúc động rơm rớm nước mắt

Trấn Thành tiếp tục gây chú ý khi bộc lộ cảm xúc rõ rệt trước màn thể hiện của Cú Tây Bắc với ca khúc “Đưa em tìm động hoa vàng”. Anh đã lấy tay lau nước mắt và hét lên: “Cứu tui, cứu tui với, hát hay quá”. Anh liên tục đưa tay chùi nước mắt, phân bua: “Đáng ra tui đã kiềm chế rồi đó, nhưng Bích Phương khóc làm tui xúc động theo". Cảm xúc này không chỉ ở riêng Trấn Thành, nhiều bình luận nhận xét về Cú Tây Bắc đều chung cảm nhận xúc động với phần thể hiện này.

Rap Việt mùa 3: Nói ngắn nhưng đầy đủ, "chất" về chuyên môn

Ở một lĩnh vực âm nhạc riêng, Rap Việt đã đi tới mùa 3 và vẫn là một show riêng về Rap hot nhất hiện nay. Nhiều thay đổi trong dàn giám khảo lẫn 4 vị huấn luyện viên và cả vị trí DJ để tạo nên mới mẻ cho mùa này. Đặc biệt cả 4 HLV đều là gương mặt mới so với mùa trước, gồm B Ray, Big Daddy, Andree Right Hand, Thái VG. Mặc dù HLV Thái VG hay phải sử dụng tiếng Anh trong phần nhận xét nhưng chính anh lại là người tạo trend với cụm từ "over hợp" (rất hợp).

Bước sang mùa 3, Rap Việt thay đổi dàn HLV, riêng 3 gương mặt "cũ" gồm Karik, Suboi, Justa Tee được giao trọng trách giám khảo

Xem Rap Việt, một khán giả đã đưa ra nhận xét: "Mình thích cả 2 nhóm huấn luyện và giám khảo. Nói ngắn nhưng đầy đủ, rất chất về chuyên môn và cảm xúc riêng của từng người. Và thí sinh, các bạn trẻ đã đi những bước rất dài trong âm nhạc, trong kĩ năng sân khấu.... Không tin, bạn nghe thử Huỳnh Công Hiếu rap 'Sống cho hết đời thanh xuân', đầy sức sống phơi phới của tự do, hay nghe Captain rap 'Rolling down' cùng mẹ, một cô giáo. Nghe Rap mà khóc luôn".

Trong một bài viết, nhà báo Ngô Bá Lục cũng đưa ra quan điểm: “Rap Việt mùa 3 thực sự tạo được nhiều điểm nhấn mạnh mẽ, nó không chỉ đơn thuần chú trọng vào yếu tố chuyên môn như mùa 1&2, mà nó bắt đầu mang nhiều yếu tố giải trí nhưng cũng không kém nhân văn và nhiều thông điệp ý nghĩa, những yếu tố dễ viral (nổi tiếng) nhằm tạo ra sự đa màu sắc của chương trình cũng như các rapper, để đào tạo ra một thế hệ rapper mới trẻ trung, hiện đại, tươi mới, nhưng vẫn mang đậm giá trị bản sắc văn hóa Việt – đó là điều thành công nhất của Rap Việt mùa 3 dù nó mới đi được 2/3 chặng đường”.

