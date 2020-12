Nhạc sĩ Lam Phương qua đời, danh ca Thanh Hà nghẹn ngào bàng hoàng

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 14:05 PM (GMT+7)

Nhạc sĩ của hơn 200 bài hát nổi tiếng qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 83 tuổi.

Nhạc sĩ Lam Phương trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 22/12 tại thành phố Fountain Valley, California, Mỹ (theo giờ địa phương). Sự ra đi của ông khiến các ngôi sao ca nhạc Việt nói riêng và nghệ sĩ Việt nói chung đều bàng hoàng.

Nhạc sĩ Lam Phương bên nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh

Ông là nhạc sĩ nổi tiếng của hơn 200 tác phẩm với nhiều đề tài về thân phận con người, ca ngợi quê hương, tình mẫu tử, tình lính và tình yêu. Nổi danh từ năm 17 tuổi, nhạc sĩ Lam Phương là 1 trong những tác giả có sức ảnh hưởng và được yêu mến nhất với vô số những tác phẩm nổi tiếng như Thành Phố Buồn, Duyên Kiếp, Tình Bơ Vơ, Đèn Khuya, Khúc Ca Ngày Mùa, Biển Tình, Lầm, Say, Bài Tango Cho Em, Mùa Thu Yêu Đương...

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và Lệ Quyên tới thăm nhạc sĩ Lam Phương

Khi hay tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời tại Mỹ, danh ca Thanh Hà - người từng thể hiện những ca khúc nổi tiếng của ông, không giấu nổi sự bàng hoàng. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tạm biệt chú Lam Phương! Con nghe tin chú vừa qua đời tại Cali mà không khỏi bàng hoàng, nước mắt con cứ thế rơi".

Danh ca Thanh Hà đăng lại ảnh kỷ niệm chụp cùng nhạc sĩ Lam Phương

Thanh Hà kể, chị là người may mắn có được 2 album của nhạc sĩ Thanh Lam là Tình đẹp như mơ và Cảm ơn người tình. "Con luôn hát ít nhất vài bài của chú sáng tác trong những đêm biểu diễn của mình và phần lớn là do khán giả yêu cầu. Chú là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của Thanh Hà, nhớ những năm vừa sang Mỹ định cư, chú là người phát hiện tiếng hát của con và chọn từng ca khúc, biên tập cho con thu âm. Rồi năm 94, 95 chú là người lái xe đón và chở đưa con qua trung tâm Thuý Nga gặp chú Tô Văn Lai, chú còn dặn con phải thay đồ dress up (phục trang) và make up (trang điểm) cho thật đẹp để tạo ấn tượng cho chủ trung tâm từ buổi gặp đầu tiên, đó là khi con vừa hết hợp đồng với Diễm Xưa.

Những tháng ngày trên đất Mỹ với con, luôn là ấm áp của tình người, của các đồng nghiệp, của các khán giả và của cả các bậc tiền bối, các nhạc sỹ đi trước .... Sau đó, con có rất nhiều bài thu hình cho Paris By Night hát nhạc của chú... Rồi những lần đi show cùng chú khắp các nơi phục vụ khán giả người Việt..." - nữ ca sĩ nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm với nhạc sĩ Lam Phương.

Nhạc sĩ qua đời trong sự thương tiếc của nhiều nghệ sĩ

Nguồn: http://danviet.vn/nhac-si-lam-phuong-qua-doi-danh-ca-thanh-ha-nghen-ngao-bang-hoang-502020231214...Nguồn: http://danviet.vn/nhac-si-lam-phuong-qua-doi-danh-ca-thanh-ha-nghen-ngao-bang-hoang-5020202312145529.htm