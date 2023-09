"Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" lộ ảnh nhạy cảm gây tranh cãi

Mới đây truyền thông Mỹ tung ảnh paparazzi chụp lại cảnh thành viên Jungkook nhóm nhạc đình đám xứ Hàn BTS đang cầm trên tay điếu thuốc lá ở bên ngoài một nhà hàng tại Los Angeles. Anh cười nói vui vẻ với người bạn đi cùng, không hay biết bị chụp lén từ xa. Loạt ảnh ngay lập tức làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội.

Một trong những bức ảnh chụp lén Jungkook hút thuốc trên đường phố Mỹ

Không ít bình luận phê phán hành động hút thuốc lá của Jungkook bởi anh là một nam thần tượng của nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới. Hình ảnh này rất dễ làm ảnh hưởng tiêu cực tới các fan nhỏ tuổi. Một số khác lên tiếng bênh vực cho rằng đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư khi chụp lén Jungkook trong đời thường.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng lo lắng việc hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng sức khỏe và giọng hát của Jungkook. Anh cũng không phải thành viên đầu tiên của nhóm BTS bị bắt gặp hút thuốc. Trước đó, V cùng nhóm cũng bị chụp lại cảnh tương tự ở hậu trường lễ trao giải Grammy 2022.

"Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới"

Jungkook được tạp chí People vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới". Anh cũng được nhận danh hiệu này trong cuộc bình chọn của TC Candler và King Choice năm 2022 với 1,3 triệu phiếu bầu. Nam ca sĩ cao 1,78m, nặng 70 kg. Anh là một trong những thành viên hút fan nhất nhì trong nhóm. Anh là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên được mời biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 tại Qatar.

Jungkook ra mắt đĩa đơn Seven trong năm 2023

Jungkook ra mắt nhóm BTS vào ngày 13/6/2013 trên sân khấu M!Countdown. Bên cạnh thành công cùng nhóm nhạc nam hàng đầu xứ Hàn, anh còn phát triển sự nghiệp solo. Năm 2016, anh phát hành ca khúc Begin. Tiếp đó là bài Euphoria vào năm 2018. Anh liên tiếp gặt hái thành công với những bài hát đặt hơn tỷ lượt nghe trên Spotify như Still with you, My you. Mới đây, anh ra mắt đĩa đơn solo chính thức mang tên Seven.

Tin đồn hẹn hò giữa Jungkook và thành viên Blackpink rộ lên thời gian gần đây

Nam ca sĩ cũng vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận. Gần đây nhất, anh tiếp tục bị đồn cùng Rosé nhóm Blackpink khi được cho là cùng xuất hiện bên nhau tại một con phố, ngồi chung xe và cùng lưu trú tại một khách sạn. Tuy nhiên, đại diện hai bên chưa lên tiếng chính thức.

Nguồn: [Link nguồn]