Nàng "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh" hết thời, xuống sắc thê thảm

Mới đây ngày 20/11, QQ đưa tin bộ phim Tuyệt Sắc Vệ Sĩ do Can Đình Đình đóng chính phát sóng trực tuyến trên mạng xã hội. Can Đình Đình từng được biết đến là "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh" trong phim Tân Thủy Hử (2011).

Tuy nhiên, trong Tuyệt sắc vệ sĩ ngoại hình và diễn xuất của Can Đình Đình bị đánh giá kém. Theo QQ, nữ diễn viên có thân hình nóng bỏng, do đó đạo diễn tận dụng mọi góc quay để khoe lợi thế hình thể của Can Đình Đình.

Nữ diễn viên cũng diện những trang phục hở ngực, eo, chân để tham gia các cảnh hành động. Thế nhưng, gương mặt của Can Đình Đình không xinh đẹp như trước. Ngôi sao 37 tuổi bị người xem nhận xét là "bác gái béo" với gương mặt phù nề bị di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Bởi gương mặt sưng phù, thiếu tự nhiên, diễn xuất của Can Đình Đình không được đánh giá cao. Cô diễn rập khuôn, không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật.

Tuyệt Sắc Vệ Sĩ còn bị đánh giá là có kịch bản lỏng lẻo, diễn biến nhanh, tình tiết thiếu logic. Trong phim, Can Đình Đình làm công việc bảo tiêu, có nhiệm vụ bảo vệ một nhóm tiến sĩ nghiên cứu khoa học, trong đó có nam chính.

Họ phải vượt qua nhiều bẫy rập của kẻ thù để bảo vệ công trình nghiên cứu của nam chính. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian trong phim đột ngột chuyển tới một năm sau, nam chính và Can Đình Đình bỗng nhiên phát triển tình cảm và đang tổ chức hôn lễ thì những kẻ phản diện lại xuất hiện lần nữa. Nam chính bị bắt đi và tới 3 năm sau họ mới gặp lại.

Kịch bản phim bị đánh giá thấp và kỹ xảo của cũng nhận nhiều lời chê bai. Trong đó, cảnh Can Đình Đình đánh võ như siêu nhân, không tuân theo quy luật vật lý. Cô còn chạy nhanh hơn xe, trèo tường, nhảy qua vật cản giống như đi trên đất bằng. Những yếu tố này khiến chất lượng của bộ phim giảm đi nhiều.

QQ nhận xét ở tuổi 37, Can Đình Đình không còn tìm được các dự án lớn. Nữ diễn viên vốn là mỹ nhân nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ, song lại phẫu thuật thẩm mỹ khiến cho gương mặt biến dạng, không còn lợi thế để tranh với các đồng nghiệp.

Can Đình Đình sinh năm 1986 tại An Huy, Trung Quốc. Cô từng theo học chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương. Cô tham gia các tác phẩm truyền hình lớn như: Hoa Tư Dẫn, Tân Tiêu Thập Nhất Lang, Anh Hùng Phong Thần Bảng 2, Cô Phương Bất Tự Thưởng...

Can Đình Đình từng nổi tiếng trong làng giải trí với biệt danh "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh" hay "Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh" sau thành công của phim Tân Thủy Hử năm 2010. Thậm chí, vai diễn giúp cô nhận được nhiều giải thưởng diễn xuất, trong đó có giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" do đài truyền hình An Huy tổ chức.

Hiện, nữ diễn viên cũng chăm chỉ tham gia các dự án phim khác nhau. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Can Đình Đình cũng tham gia các sự kiện lớn nhỏ và quay quảng cáo.

