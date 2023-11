Mỹ nhân gánh nợ gần 1.800 tỷ vì chồng bỏ trốn, rời Cbiz sau khi lừa tiền nhiều sao hạng A

Ở tuổi U40, Cam Vy không còn là mỹ nhân tuyệt sắc năm xưa, nhan sắc xuống cấp khó nhận ra do trải qua thời gian dài làm việc vất vả để trả nợ.

Cam Vy sinh năm 1984 và học trường Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân ở Trung Quốc. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2009. Cô được biết đến qua bộ phim Cơ Khí Hiệp cùng nhiều tên tuổi lớn như Ngô Kinh, Hồ Quân, Tôn Lệ... Nữ diễn viên ghi điểm nhờ ngoại hình xinh đẹp, song diễn xuất lại không được đánh giá cao. Sau đó, cô tham gia nhiều phim như: Quyết Chiến Sát Mã Trấn, Thất Tình 33 Ngày nhưng chỉ được nhận xét như một "bình hoa di động".

Cam Vy kết hôn với Giả Dược Đình - chủ tịch của công ty Lạc Thị (LeTV). Cô có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc nhiều người mơ ước. Năm 2014, cô đầu tư 20 triệu NDT (khoảng 67 triệu đồng) làm phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký thành công vang dội. Sau gẩn 10 năm bên nhau, vợ chồng Giả Dược Đình sở hữu khối tài sản hơn 40 tỷ NDT.

Năm 2017, Giả Dược Đình vỡ nợ vì đầu tư thua lỗ trong lĩnh vực công nghệ, sau đó lấy cớ sang nước ngoài công tác để bỏ trốn sang Mỹ. Phía ngân hàng thương mại Trung Quốc cũng gửi đơn lên tòa án Thượng Hải tố vợ chồng Cam Vy không thanh toán khoản lãi suất và thoái thác trách nhiệm trả nợ như cam kết.

Sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn, Cam Vy chủ động đệ đơn ly dị song đến hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Theo On, do tòa án chưa có phán quyết cuối cùng về vụ ly hôn nên hiện tại cô phải chịu chung trách nhiệm với khoản nợ do chồng gây ra.

Theo Sina cho biết, Cam Vy phải thay chồng trả món nợ lên đến 533 triệu NDT (gần 1.800 tỷ đồng), bị phong tỏa toàn bộ tài sản và cấm rời khỏi nước.

Nữ diễn viên rơi vào giai đoạn lao dốc của cuộc đời. Cô vay mượn bạn bè, đấu giá căn biệt thự đang ở với hy vọng giúp ông xã. Cam Vy còn bị vạch tội là thất tín, nhận tiền đầu tư của nhiều ngôi sao như Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng, Lưu Đào... rồi làm mất hết sạch vì đầu tư dẫn đến thua lỗ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Cam Vy bị showbiz quay lưng, bạn bè trong giới cũng lần lượt rời đi. Cô cũng phải tự mình đứng lên để nuôi bản thân và các con. Nữ diễn viên làm mọi việc có thể, từ văn phòng đến bán hàng online, thậm chí đi tiếp rượu cho giới nhà giàu.

