MU thua 0-7, sao Việt kêu trời, đặc biệt nhất là cha con MC Lại Văn Sâm

Khi đang được đánh giá cao, MU lại bất ngờ nhận trận thua đậm tới 0-7 trên sân Anfield của Liverpool. Đây được coi là một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử của Quỷ đỏ.

MU nhận kết cục thảm hại

Ngay thời điểm trong và sau trận đấu, các sao Việt đã bày tỏ nỗi thất vọng, chán chường và không khỏi sốc trước kết quả này.

Nam ca sĩ Hoàng Bách hài hước đăng tấm ảnh ghép thể hiện hành động đang… đi trốn vào hang. Tấm áo màu đỏ được coi là tượng trưng cho màu áo của fan MU. Trên trang cá nhân, Hoàng Bách viết: “Em và các con đừng lo lắng tìm anh, anh tắt máy trốn đời mấy hôm, trời quang mây tạnh rồi anh về”. Khi chưa hết trận, Hoàng Bách đã không giấu nổi nỗi buồn: “Đêm trắng rồi”. Nhiều bạn bè, khán giả vào an ủi anh và chia sẻ cùng cảnh ngộ, nỗi niềm.

Hoàng Bách tìm cách "trốn vào hang" khi MU thua đau

MC Lại Văn Sâm và con trai – Lại Bắc Hải Đăng cùng xem bóng đá trận đấu rạng sáng ngày 6/3. Tuy nhiên, hai cha con lại ở hai "chiến tuyến" khác nhau.

MC Lại Văn Sâm - fan của Liverpool trong khi con trai – Lại Bắc Hải Đăng là fan của MU

“Nửa đêm dụ dỗ đại ca”, Lại Bắc Hải Đăng hóm hỉnh đăng caption cùng bức hình chụp hai cha con. Đáng chú ý, cựu MC của “Ai là triệu phú” là một fan ruột của Liverpool nên đã không kìm được cảm xúc vỡ òa. “Đá thế ai chịu nổi!”, MC quốc dân viết. Trong khi đó, con trai lại yêu thích Quỷ đỏ nên cảm xúc của hai cha con đối lập hoàn toàn. Đạo diễn của Rung chuông vàng chỉ biết ngậm ngùi với "7 nỗi buồn" vào rạng sáng nay. Dù vậy, anh vẫn có màn đối đáp hài hước với cha ruột khi hai cha con "chốt đơn".

Lại Bắc Hải Đăng dù buồn với MU vẫn "chốt đơn" cùng cha ruột

Trong khi đó, MC Thành Trung tan nát cõi lòng vì trận thua đậm của MU. Dù đang công tác ở Thái Lan và có một cuộc gặp quan trọng vào ngày 6/3, anh vẫn dành thời gian để viết “tâm thư” dài kể về nỗi lòng “tan nát và bàng hoàng”.

“Trong hơn 10 ngày với 4 trận đấu quan trọng quyết định cả mùa giải, MU đã thua ở trận đấu trên lý thuyết là kém quan trọng nhất vì 3 trận trước nếu thua là dừng lại, nhưng thực tế lại là danh dự nhất, Derby nước Anh.

Một trận đấu hội tụ tất cả những gì dở nhất của MU. Dù vẫn biết không đội bóng nào chiến thắng được mãi, không cầu thủ nào phong độ mãi thăng hoa, không HLV nào sáng suốt mãi và không vận may nào bên ta mãi”, Thành Trung ngậm ngùi.

Là một fan của MU nhưng Thành Trung đã đưa ra những nhận định phân tích khách quan về lý do cho sự thất bại thảm hại này, từ HLV cho tới cầu thủ và cả… vận may. Nói riêng về sự may mắn trong bóng đá, Thành Trung đưa ra quan điểm riêng về trận này: “Bạn sẽ chả làm được gì khi bạn đã không hay lại còn chẳng may. Ngoài sự xuất sắc của các cầu thủ Liverpool cùng phong độ cắm đầu xuống đất của các cầu thủ MU, thì vận may cũng đã ngoảnh mặt với MU. Rất nhiều các pha bóng lập bập cuối cùng lại tìm đến chân cầu thủ Liverpool ở 1 vị trí thuận lợi trong 7 bàn thua. Có lẽ bao nhiêu may mắn của 3 trận đấu trước MU đã dùng hết rồi”.

Nói thêm về đội bóng, Thành Trung đau lòng nhưng vẫn phải nhìn nhận rằng: “Một trận thua kỉ lục, một trận thua sẽ đi vào lịch sử, một trận thua mà cả thế kỷ tới nếu bóng đá vẫn còn thì MU cũng khó có thể đòi lại được Liverpool với tỉ số đó. Nhưng nhìn về đại cục cho mùa giải này, đó là trận thua xứng đáng và cần thiết. Đừng viển vông bởi những thành công tức thời nữa, chúng ta sẽ nhìn nhận lại chính mình để hiểu, vị trí trong Top 4 và 1 chiếc Cup chính thức nào đó đã là 1 thành công với MU ở mùa giải này. MU cần ít nhất 1 kỳ chuyển nhượng nữa để hoàn thiện đội hình, với 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp và 1 tiền đạo mũi nhọn đúng nghĩa. Chiến thắng 1 giải đấu Cup đôi khi chỉ cần gặp 1 vài trận đấu lớn vì 1 số đối thủ mạnh đã bị đối thủ mạnh khác loại. Để vô địch Ngoại Hạng, chúng ta cần chiến thắng tất cả, không phải 1 lần mà phải là 2 lần trong 1 mùa giải. Thắng Liverpool đã giúp MU tiến bộ lên ở đầu giải và thua Liverpool để giúp MU nhìn lại chính mình cho chặng đường quan trọng cuối của mùa giải và tương lai”.

Đi công tác tại Thái Lan, Thành Trung không giấu nỗi thất vọng khi MU thua 0-7

Vừa để tự an ủi chính mình và các fan của MU, Thành Trung nhắn nhủ tới các anh em cùng chung niềm tin: “Tôi muốn nói rằng, không phải lúc nào tình yêu cũng mang lại cảm giác hạnh phúc và thăng hoa. Khi đã yêu chúng ta phải chấp nhận cả cay đắng và tan nát, nhưng dù thế nào chúng ta cũng vẫn sẽ yêu vì nếu không được yêu thì cuộc đời này thật vô nghĩa!!!”.

Thành Trung khẳng định bản thân anh lựa chọn mình là một fan cá tính, dám nói lên những điều mình nghĩ chứ không phải một fan phong trào nói lời hay ý đẹp.

Tú Linh là fan trung thành của Quỷ đỏ cũng có những dòng chia sẻ sau trận đấu.

Tú Linh nói về HLV Ten Hag sau trận thua của MU

