Minh Hằng bất ngờ xuất hiện rạng rỡ sau khi tiết lộ không thể mang song thai

Tối 25/3, Minh Hằng trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ một show diễn thời trang tại TP.HCM. Cô diện váy suông gợi cảm, khoe sắc rạng rỡ bên dàn người đẹp khác như Tóc Tiên, Sam, Á hậu Phương Nhi, Quỳnh Anh Shyn, Cao Thái Hà, Tuyết Lan, Bùi Quỳnh Hoa…

Minh Hằng lần đầu xuất hiện sau khi công khai đang mang thai

Cách đó ít giờ, Minh Hằng chia sẻ về việc cô chỉ đang mang thai một bé và cảm thấy thất vọng vì không thể mang song thai

Giọng ca "Một vòng Trái đất" tiết lộ, cơ thể cô có chất lượng trứng khá kém và đã mất một phôi thai trong quá trình phát triển. Khi nhận tin một trong hai phôi thai đã không thể tiếp tục lớn lên, ca sĩ rất đau lòng.

"Tôi đã rất hi vọng mình sẽ có cùng lúc 2 thiên thần nhưng "ông trời cho bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu", mọi thứ không như mình mong muốn. Những ngày đầu, tôi chăm chỉ ghi nhật ký cho con lắm. Nhưng khi biết tin mình chỉ còn 1 phôi thai thì cuốn nhật ký cũng đóng lại luôn. Không phải là tôi không thương con nữa mà không biết viết gì cho đứa con còn lại khi nó đã mất. Tôi buồn lắm, mất 1 tháng để có thể bắt nhịp lại và viết tiếp cuốn nhật ký. Hiện tại tôi và ông xã cũng thoải mái tâm lý hơn rồi. Khi tập podcast đầu tiên ra mắt, rất nhiều người đã chúc mừng tôi vì nghĩ tôi sẽ có 2 em bé. Những bình luận đó thú thực cũng khiến tôi chạnh lòng", cô chia sẻ.

Minh Hằng nói thất vọng vì không thể mang song thai

Đây cũng là sự kiện đầu tiên Minh Hằng xuất hiện sau khi công khai đang mang bầu. Tại chương trình, cô chia sẻ thông điệp: “Đôi khi phụ nữ chúng ta cố tỏ ra mạnh mẽ rất nhiều. Phụ nữ hiện nay rất năng động, ngoài cân các công việc ngoài xã hội còn chu toàn trong việc ở gia đình. Chúng ta phải gồng lên mà quên đi mình vẫn là phụ nữ. Tôi mong rằng các chị em phụ nữ hãy luôn tin và yêu thương bản thân mình”.

Minh Hằng đọ sắc cùng dàn mỹ nhân Việt

Đầu tháng 3, Minh Hằng gây chú ý khi thông báo mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Người đẹp 35 tuổi cho biết cô có xuất phát điểm khá muộn, nếu để tự nhiên thì không biết đến bao giờ. Ông xã ủng hộ cô chọn phương pháp này để có em bé.

Những ngày đầu mang thai, Minh Hằng vẫn "tham công tiếc việc", tất bật với các dự án phim ảnh và nghệ thuật. Vì hoạt động với cường độ cao, cô gặp tình trạng khó thở. Khi đi khám, người đẹp lo lắng vì được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ sảy thai lên đến 10%. "Tôi hoang mang lắm, không biết mình đang làm gì với con mình đây. Đó là bài học để tôi cân bằng lại. Tôi ngừng lại các công việc vì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất", diễn viên 8X bộc bạch. Từ đó, cô thu xếp công việc, dành thời gian thư giãn để đảm bảo điều tốt nhất cho thai nhi.

Chồng doanh nhân ủng hộ Minh Hằng chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có em bé

Ông xã tiêm kích trứng cho Minh Hằng

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 6/2022. Nữ nghệ sĩ cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/minh-hang-bat-ngo-xuat-hien-rang-ro-sau-khi-tiet-lo-khong-the-mang-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/minh-hang-bat-ngo-xuat-hien-rang-ro-sau-khi-tiet-lo-khong-the-mang-song-thai-c47a25521.html