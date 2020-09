Mai Phương Thúy từng tự tay "bóc mẽ" những điểm xấu nào của mình?

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 05:05 AM (GMT+7)

Mới đây, cựu Hoa hậu Việt Nam đã tự tin khoe mặt mộc trước khán giả, chấp nhận bị chê xấu.

Mới đây, trong lần livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, cựu Hoa hậu Việt Nam 2006 đã vô tư xuất hiện với mặt mộc 100%. Cô còn khẳng định vừa ngủ dậy, chưa kịp chải tóc đã livestream.

Thiếu son phấn, nhan sắc của Mai Phương Thúy có phần thiếu sức sống và lộ không ít khuyết điểm trên gương mặt. Trong đó, rõ ràng nhất là phần bọng mắt khá to, thâm quần và mũi nhiều vết thâm: "Mặt mộc của em cũng không đẹp đẽ gì. Nhưng em mới làm chân mày, em không còn là mỹ nhân không lông mày nữa, nên em rất tự tin vào mặt mộc của mình", Mai Phương Thúy nói.

Dù thừa nhận "mặt mộc không đẹp đẽ gì" nhưng Mai Phương Thúy vẫn rất tự tin. Cô là một trong số ít người đẹp showbiz "đủ can đảm" để chia sẻ những khoảnh khắc để mặt mộc. Hơn thế, cô nàng còn sẵn sàng trang điểm nhẹ nhàng hoặc để mặt mộc khi đi ăn uống, đi chơi cùng bạn bè hàng ngày.

Không chỉ thẳng thắn thừa nhận "mặt mộc không đẹp đẽ gì", Mai Phương Thúy còn từng chỉ rõ những khuyết điểm trên cơ thể mình. Trước đó không lâu, Mai Phương Thúy cũng đăng tải bức ảnh phô bày mỡ dưới cánh tay. Cô còn viết dòng chú thích tự bóc mẽ: "Mỡ dưới nách là không thể đùa được".

Hay khi tham gia chương trình "Người ấy là ai" cùng nữ ca sĩ Bảo Thy, diễn viên Huy Khánh và Hoa hậu Hương Giang, Mai Phương Thúy cũng đã chia sẻ hình ảnh chụp chung với mọi người và than thở vì "trông mình quá to con": "Chợt nhận ra bạn to bằng 3 người kia gộp lại".

Chưa dừng ở lại đó, vốn nổi tiếng là Hoa hậu có chiều cao ấn tượng nhất Việt Nam với chiều cao 1m79 cùng đôi chân kỷ lục 1m18, Mai Phương Thúy luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện. Với nhiều người đó là điều ao ước thì Mai Phương Thúy lại không ít lần than thở bởi gặp không ít tình huống dở khóc dở cười liên quan đến đôi chân dài trứ danh.

Cụ thể, cô đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân khoe đôi chân cực hoàn hảo. Thế nhưng điều khó chấp nhận chính là khuyết mất một nửa gương mặt. Mai Phương Thúy viết: “Lấy được hết cái chân thì mất cái mặt”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng đôi chân của cô nàng xứng đáng được liệt vào hàng cực phẩm, bởi không những dài mà còn quá đỗi thon gọn, nuột nà và sáng bóng. Thế nhưng để lấy được cả mặt lẫn chân thì Mai Phương Thúy thường phải chọn những tư thế chụp khác không được nuột nà bằng.

Nguồn: http://danviet.vn/mai-phuong-thuy-tung-tu-tay-boc-me-nhung-diem-xau-nao-cua-minh-50202029532313.htm