Mai Phương Thúy lộ mặt mộc khiến ai cũng hết hồn, Nhã Phương thì sao?

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 14:22 PM (GMT+7)

Để công chúng nhìn vào sự thật của nhan sắc, những người đẹp này hoàn toàn tự tin với những điều tuyệt vời nhất từ vẻ tự nhiên.

Trong mắt công chúng, hình ảnh sao nữ Việt luôn cần được thể hiện ở mức độ đẹp "kỹ càng" nhờ vào trang điểm, thậm chí dùng photoshop. Tuy nhiên, công chúng luôn muốn nhìn vào sự thật của những nhan sắc ấy và chỉ những ai thực sự dũng cảm mới dám công khai gương mặt mộc của chính mình trước truyền thông.

Loạt ảnh dưới đây cho thấy các mỹ nhân Việt đằng sau lớp son phấn là những cô gái có gương mặt mộc tự tin, hay họ cũng lộ những nhược điểm như biết bao người: da sạm màu, mặt hốc hác.

Mới đây nhất, hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy gây bất ngờ khi để lộ mặt mộc sau khi ngủ dậy, không trang điểm. Cô tự nhận bản thân có khuyết điểm nhưng giờ đây đã tự tin hơn với gương mặt của mình: "Tôi mới làm chân mày, không còn là mỹ nhân không lông mày nữa, nên rất tự tin vào mặt mộc của mình". Trong video livestream của người đẹp, cô để lộ gương mặt hốc hác, thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng. Điều đó được lý giải vì thời gian gần đây Mai Phương Thúy thường xuyên thức đêm vì lịch làm việc dày đặc. Cư dân mạng so sánh ảnh mặt mộc với bức hình đã make-up cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

Cách đây không lâu, Diễm My 9X cũng gây bất ngờ khi tự tin chia sẻ bức hình mặt mộc hoàn toàn. Bên cạnh Diễm My (giữa) là cô bạn thân Nhã Phương và người chị Kathy Uyên. Nữ diễn viên "Tình yêu và tham vọng" tự đưa ra câu hỏi: "Không biết còn ai thấy My xinh nữa không?". Cả ba đều rất tự tin với gương mặt trắng sáng nhưng nổi bật nhất phải kể đến bà xã Trường Giang. Sau khi sinh, Nhã Phương rạng rỡ hơn hẳn.

Không ngoa khi nói H'Hen Niê là người đẹp hoa hậu chăm để mặt mộc nhất showbiz Việt. Những bức hình H'Hen lộ diện mặt mộc một cách chân thực, không tô son hay đánh mắt. Làn da khỏe khoắn giúp người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, nét đẹp ẩn sâu của H'Hen giúp cô tạo một thần thái cuốn hút khi được make-up.

Hương Giang cũng không ít lần tự tin để mặt mộc. Nhiều người ngưỡng mộ làn da của nữ ca sĩ. Không có sự khác biệt quá nhiều giữa hai bức hình mặt mộc và trang điểm, cho thấy nhan sắc thực sự nổi bật của ngôi sao 9X.

Năm 2017, hoa hậu Kỳ Duyên đã quay video trực tiếp trên trang cá nhân, chia sẻ về việc cô tự trang điểm để chuẩn bị ra ngoài chơi. Những hình ảnh đầu tiên Kỳ Duyên chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ về gương mặt mộc của cô. Điều này cho thấy sự dũng cảm của người đẹp khi thời điểm đó cô có gương mặt khá hốc hác. Tuy nhiên, độ mịn màng của làn da là điều công chúng thấy được rõ nét.

Bảo Anh thường được mệnh danh mỹ nhân mặt mộc trong showbiz Việt, ngay cả khi mới ngủ dậy chưa trang điểm. Khi có thêm lớp son phấn, vẻ đẹp tự nhiên càng có cơ hội tỏa sáng.

Ngô Thanh Vân mang vẻ đẹp tự nhiên của sống mũi cao, đôi mắt đẹp nên dù không trang điểm, cô vẫn cho thấy một nhan sắc đầy sức sống.

Hoàng Thùy Linh để mặt mộc vẫn rất tự tin nhờ vào nhan sắc trời cho. Khi trang điểm, nữ ca sĩ kiêm diễn viên trở nên sắc sảo hơn.

