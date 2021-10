Lương Bằng Quang giờ ra sao sau 4 tháng kẹt tại Phú Quốc?

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 17:27 PM (GMT+7)

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm xáo trộn cuộc sống của Lương Bằng Quang nhưng anh thích nghi nhanh.

Trong hơn 4 tháng qua, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lương Bằng Quang và bạn gái vô tình bị mắc kẹt lại hòn đảo ở Phú Quốc sau chuyến du lịch ngắn ngày, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không có chuyến bay trở về TP.HCM. Mới đây Lương Bằng Quang đã chia sẻ về tình hình hiện tại của anh được nhiều cư dân mạng chú ý.

Lương Bằng Quang chia sẻ tình hình hiện tại vẫn đang ở Phú Quốc, chờ chuyến bay về Sài Gòn

Theo chia sẻ của Lương Bằng Quang, anh vẫn đang ở Phú Quốc và chờ chuyến bay để trở về nhà tại TP. HCM. Anh đã sắp xếp và lên lịch để trở lại Sài Gòn trong thời gian sớm nhất. Anh hy vọng khi có thông tin về chuyến bay, anh và bạn gái sẽ sớm được về nhà. Tuy nhiên theo anh, những chuyến bay này chỉ ưu tiên cho người có hộ khẩu Sài Gòn và có nhiều người đăng ký nên anh chưa chắc chắn khả năng mình có thể được bay sớm. Trong livestream gần đây, Lương Bằng Quang cũng không quên nhắn nhủ tới bạn bè, khán giả nếu biết thông tin chuyến bay trở về Sài Gòn hãy báo cho anh biết.

Nam nhạc sĩ khoe body trong những ngày ở Phú Quốc

Bên cạnh đó, Lương Bằng Quang cũng bày tỏ tình cảm gắn bó với Phú Quốc sau khi ở đây hơn 4 tháng qua. “Sáng sáng, sắp được về lại không muốn về, tui yêu Phú Quốc rồi, giờ sao ta. Không chạy theo những điều tốt nhất mà bám theo những gì gần nhất. Trai chung thuỷ” – nam ca sĩ viết status trên trang cá nhân kèm theo loạt ảnh chia sẻ về cuộc sống thư thái khi ở gần biển.

Anh thú nhận, ban đầu rất mong được trở về nhà vì nhiều lý do tài chính lẫn công việc nhưng nhiều lúc thấy bịn rịn, vấn vương, đúng với câu nói “Phú Quốc đi dễ khó về” vì nơi đây con người thân thiện, ngày nào cũng được ra biển. Anh còn lên kế hoạch có thể viết tặng cho Phú Quốc một bài viết vì yêu mến nơi này.

Lương Bằng Quang vui thú bên chú cún nhỏ ở Phú Quốc. Anh yêu mến nơi đây vì mọi người, mọi vật đều thân thiện.

Thời gian này, Lương Bằng Quang liên tục livestream chia sẻ việc mở lớp dạy hát online một thầy một trò. Anh vốn là nhạc sĩ có chuyên môn trong việc luyện thanh, thu âm. Anh nói vui rằng, bản thân anh là một người thầy chuyên dạy cho những ai hát karaoke dở.

Lương Bằng Quang nói vui về cuộc sống khi bị kẹt lại tại Phú Quốc vì ảnh hưởng của dịch Covid

Trước đó, nam nhạc sĩ không ngại tiết lộ về những xáo trộn trong cuộc sống khi bị kẹt lại ở Phú Quốc. Anh chuyển chỗ ở từ khách sạn 5 sao lúc ban đầu sang những phòng ngủ rẻ tiền hơn. Anh thậm chí còn làm những công việc lao động chân tay như dọn vệ sinh ở khách sạn.

“Đúng thời điểm này, khách sạn đang tính phương án cắt giảm nhân viên nên rất thiếu người, cộng thêm dịch bệnh nên cũng ít khách thuê phòng, thế là tôi được nhận vào làm ngay. Tôi làm rất nhiều công việc như bảo vệ, lễ tân, làm hình ảnh cho khách sạn, thậm chí khi thiếu người tôi dọn phòng luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình cọ toilet, ban đầu tôi cảm thấy rất ghê, nhưng làm dần cũng quen. Dù tôi không có nghiệp vụ dọn vệ sinh mà họ vẫn cho tôi cơ hội, đó là một may mắn, thời điểm này, có việc làm là may mắn hơn rất nhiều so với bạn bè và gia đình tôi ở Sài Gòn. Cảm ơn con người Phú Quốc", Lương Bằng Quang từng tiết lộ.

Lương Bằng Quang không ngại công việc lao động chân tay

Nam nhạc sĩ cũng cho biết thêm, việc anh quan tâm hiện tại còn là vấn đề làm sao để được tiêm vắc-xin hai mũi, vì bản thân anh và bạn gái vẫn chưa được tiêm vắc-xin.

