Loạt sao Việt công khai tình yêu mới trong dịp đầu năm mới

Thứ Ba, ngày 16/02/2021 01:06 AM (GMT+7)

Mới đầu năm, showbiz Việt nhộn nhịp những tin vui trong chuyện tình yêu.

Trong dịp Valentine năm nay, hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ ảnh bên quà tặng lãng mạn là bó hoa hồng lớn. Người đẹp khiến fan và bạn bè tin rằng cô đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Nhiều người bạn trong showbiz của H'Hen Niê liên tiếp chúc mừng hạnh phúc. Tuy nhiên nàng hậu chưa hé lộ gì nhiều về chuyện tình cảm sau khi chia tay bạn trai cũ - nhiếp ảnh gia vào năm ngoái.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà bật mí chuyện tình cảm: "Chính thức vượt qua gia đoạn tìm hiểu và xác định anh là người em muốn ở bên cạnh và già đi cùng anh. Happy Valentine". Trong bức hình được người đẹp công khai đăng tải, cô tựa đầu vào vai người bạn trai nhưng vẫn giấu mặt tình yêu mới.

Trong đúng ngày lễ Tình nhân 2021, Ngô Thanh Vân đăng ảnh một bó hồng và viết: "What a nice surprise. You are the best thing that happened to me in 2021. Let's make the new year full of love. Happy Valentine, mein schatz" (tạm dịch: Thật là một sự bất ngờ tuyệt vời. Anh là điều tuyệt nhất đã đến với em trong năm 2021. Cùng tạo nên một năm mới ngập tràn tình yêu nào. Chúc mừng ngày lễ Valentine). Cư dân mạng nhanh chóng tìm thấy bức hình hé lộ việc CEO Huy Trần cùng về quê Ngô Thanh Vân ăn Tết. Dẫu vậy, cặp đôi tin đồn vẫn chưa lên tiếng chính thức.

Lệ Quyên công khai hình ảnh tình tứ bên bạn trai tin đồn kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu cùng lời nhắn: “Happy Valentine”. Với động thái này, nữ ca sĩ ngầm xác nhận chuyện tình cảm trong ngày lễ Tình nhân. Thời gian gần đây, cô và Lâm Bảo Châu thường xuyên xuất hiện cùng nhau không còn ngại ngần.

Người mẫu Lâm Bảo Châu cũng có động thái tương tự để xác nhận chuyện tình cảm trong ngày lễ 14/2 khi đăng ảnh cùng dự bữa tối bên Lệ Quyên. Cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Vĩnh Thụy đăng ảnh hạnh phúc nắm tay một cô gái giấu mặt cùng lời chúc thích: "Happy Valentine Cá mập". Nhiều người phỏng đoán anh gọi bạn gái theo biệt danh "cá mập".

Anh Đức cũng công khai bạn gái trong dịp đầu năm mới. Trước đó, anh và bạn gái cùng xuất hiện trong một bức hình chụp chung với nhóm bạn. Bạn gái Anh Đức sinh năm 1991, không hoạt động trong ngành giải trí.

