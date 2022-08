Gin Tuấn Kiệt khẳng định sẽ cưới Puka nếu điều này xảy ra

Thứ Tư, ngày 17/08/2022 09:23 AM (GMT+7)

Chia sẻ của giọng ca 9X về chuyện tình cảm thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cách đây 4 năm, Gin Tuấn Kiệt thu hút sự chú ý khi tham gia “Sing My Song – Bài hát hay nhất 2018”. Dù không lọt vào chung kết nhưng giọng ca 9X vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ bên lề chương trình “Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal 2022”, Gin Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ về sự thay đổi trên con đường sự nghiệp.

Ca sĩ Gin Tuấn Kiệt

“Sau khi tham gia “Sing My Song”, tôi đã cho ra mắt những ca khúc do chính tôi sáng tác để gửi đến các bạn khán giả. Tôi học hỏi từ các giám khảo, đồng nghiệp và cảm thấy tôi viết bài tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc đó, các bạn cũng thấy là tôi rất nhút nhát. Bây giờ tôi vẫn hiền như vậy nhưng tự tin hơn, chững chạc hơn”, diễn viên “Gia đình là số một” tâm sự.

Nói về lợi thế ngoại hình, Gin Tuấn Kiệt cho biết đây là một điểm cộng của mình và anh cảm thấy tự hào về điều ấy. Bên cạnh đó, anh cũng cố gắng trau dồi thêm kỹ năng ca hát, diễn xuất, sáng tác. “Tôi muốn được khán giả công nhận về các sản phẩm âm nhạc, bộ phim tôi tham gia, ngoài việc là đẹp trai”, nam ca sĩ cười chia sẻ.

Về chuyện tình cảm, Gin Tuấn Kiệt nói anh sẽ bị thu hút bởi một cô gái cá tính, chững chạc. Khi đang nói đến đây, MC bất ngờ nhắc đến Puka khiến giọng ca “Kẻ may mắn” cười ngại ngùng. Gin Tuấn Kiệt nói tiếp: “Chị ấy cũng cá tính. Nói chung là những người cá tính thì tôi đều thích”. Anh cũng bày tỏ, nếu được lựa chọn nữ chính để đóng cặp giữa Diệu Nhi và Puka, anh sẽ chọn Puka. Đáng chú ý, trong phần “Hỏi nhanh – đáp lẹ”, khi được hỏi: “Nếu mẹ bắt cưới Puka, bạn sẽ thế nào?”, nam ca sĩ trả lời sau vài giây: “Cưới luôn. Mẹ bắt mà, em nghe lời mẹ lắm”.

Lời chia sẻ của Gin Tuấn Kiệt nhận về sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới video, nhiều người bình luận rôm rả: “Gin trả lời rất nhẹ nhàng, thông minh”, “Mẹ bắt cưới Puka là cưới luôn không hề do dự nha”, “Thích những câu hỏi của MC và câu trả lời của Gin quá”, “Mong chờ đám cưới của anh”...

Gin Tuấn Kiệt và Puka thường xuyên bị Trường Giang ghép cặp trong các chương trình

Gin Tuấn Kiệt và Puka là một trong những “cặp đôi tin đồn” được dân mạng “đẩy thuyền” nhiều nhất hiện nay. Dù cả hai luôn phủ nhận mỗi khi được nhắc đến nhưng trong các chương trình, gameshow tham gia cùng nhau, cả hai thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc và ghép cặp. Ninh Dương Lan Ngọc từng tiết lộ “phi công” của Puka là Gin Tuấn Kiệt. Trong khi đó, mỗi lần làm việc cùng Puka hay Gin Tuấn Kiệt, Trường Giang đều đề cập về nhân vật còn lại khiến cả hai “đỏ mặt”.

Cách đây không lâu, cặp đôi đã có màn “khóa môi” ngọt ngào trên sân khấu “Ơn giời cậu đây rồi”

Gin Tuấn Kiệt và Puka vào vai cặp tình nhân Vinh và Bella trong bộ phim “Đứa em thừa kế” đang phát sóng, được khán giả truyền hình yêu thích

