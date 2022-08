TikToker 9 triệu follow, Bảo An "Xúc xắc xúc xẻ" gây ngỡ ngàng về nhan sắc trên truyền hình

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 11:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Các người đẹp để lộ nhan sắc đời thực khi tham gia gameshow khiến người hâm mộ bất ngờ.

Mới đây, tập mới “Nhanh như chớp” có sự xuất hiện của hot TikToker 9 triệu người theo dõi - Lê Bống. Nhan sắc trên truyền hình của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Có thể thấy, trong lần xuất hiện này, nữ TikToker diện trang phục trẻ trung, kín đáo, giúp cô che đi các khuyết điểm. Cũng chính điều này đã giúp Lê Bống nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình.

Trước đó, Lê Bống khiến dân mạng phải bàn luận vì cách ăn mặc không phù hợp khi lần đầu tham gia “Nhanh như chớp”. Cô nàng mặc trang phục in hình nhân vật hoạt hình Pikachu ôm sát cơ thể, để lộ vòng một và vòng ba. Điều này lại khiến nhiều khán giả xem truyền hình không hài lòng. Đón nhận lời góp ý của khán giả, người đẹp Hà thành khẳng định cô “sẽ rút kinh nghiệm nếu được tham gia các chương trình sau”. Và hiện tại, Lê Bống đã thực hiện đúng lời hứa của mình.

Ciin (tên thật Bùi Thảo Ly) là TikToker có 6 triệu người theo dõi và sở hữu nhiều video nhảy đạt hàng triệu lượt xem trên nền tảng này. Cô thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài dễ thương, giọng nói ngọt ngào và những động tác vũ đạo hấp dẫn. Sở hữu vóc người nhỏ nhắn, nữ dancer trung thành với phong cách trong sáng, năng động nhưng không kém phần gợi cảm.

Xuất hiện trong “Nhanh như chớp”, nhan sắc của người đẹp không có khác biệt nhiều so với các hình ảnh “lung linh” trên mạng xã hội. Cô cũng là người đẹp hiếm hoi thường xuyên đăng tải clip khoe mặt mộc trên trang cá nhân.

Bé Bảo An được xem là người tiếp nối của “bé” Xuân Mai “Con cò bé bé”. Hàng loạt ca khúc nổi tiếng của Bảo An như “Xúc xắc xúc xẻ” đạt lượt xem “khủng” hơn 580 triệu view ở cả 2 kênh phát hành, “Mẹ ơi tại sao” 212 triệu view, “Bé chút chít” 135 triệu view... Với “Xúc xắc xúc xẻ”, Bảo An cũng lập kỷ lục là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube. Vì thế, nữ ca sĩ được khán giả yêu mến đặt biệt danh là “Công chúa YouTube”.

Cô bé Bảo An “Đồ rê mí” nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật. Trong “Nhanh như chớp”, cả góc nghiêng lẫn góc chính diện của Bảo An đều được khen ngợi. Ở tuổi teen, Bảo An chọn cho mình áo sơ mi kết hợp với chân váy ngắn, năng động, khỏe khoắn nhưng không kém phần nữ tính.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/tiktoker-9-trieu-follow-bao-an-34xuc-xac-xuc-xe34-gay-ngo-ngang-ve-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/tiktoker-9-trieu-follow-bao-an-34xuc-xac-xuc-xe34-gay-ngo-ngang-ve-nhan-sac-tren-truyen-hinh-c47a9687.html