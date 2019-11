Fan nam ngẩn ngơ vì "thánh nữ vòng một" suýt trở thành giáo viên mầm non

Cô đào 23 tuổi khiến nhiều fan nam bất ngờ khi từng nuôi giấc mơ làm giáo viên.

Sayaka Tomaru là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản với thân hình "vạn người mê". Cô đào 23 tuổi được nhận xét có vẻ đẹp pha trộn giữa Thư Kỳ và Trần Kiều Ân và được mệnh danh là "thánh nữ siêu vòng 1". Dù chỉ cao 1m57 nhưng Tomaru sở hữu vóc dáng vô cùng quyến rũ với số đo 88-60-84cm.

Tại Nhật Bản, Sayaka Tomaru thường xuyên lọt top bình chọn những mỹ nhân có vóc dáng sexy nhất. Mới đây, Tomaru vừa tung ra loạt ảnh mới "chiêu đãi" fan.

Chia sẻ trên ON, Sayaka Tomaru cho biết, cô nuôi giấc mơ trở thành giáo viên mầm non khi bắt đầu đi học đàn piano vào năm 4 tuổi. Vì thần tượng cô giáo của mình, Tomaru mong muốn sau này sẽ theo nghề "gõ đầu trẻ".

Tuy nhiên, một nhà môi giới tài năng nhí đã phát hiện ra khả năng trở thành ngôi sao tương lai của Sayaka Tomaru đã hướng dẫn cô theo đuổi con đường nghệ thuật. Thông tin, người đẹp 9X suýt trở thành giáo viên mầm non khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều fan nam của cô bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối.

Để trấn an fan, Sayaka cho biết, cô hy vọng sẽ được nhận một vai diễn là giáo viên trong một tác phẩm truyền hình gần đây. "Hãy để tôi hoàn thành giấc mơ thuở ấu thơ của mình ", Sayaka Tomaru chia sẻ.

Nói về công việc làm mẫu ảnh nội y, Sayaka Tomaru cho biết thời gian đầu cô rất ngại ngần và cảm thấy xấu hổ vì phải diễn tả biểu cảm quyến rũ trước ống kính, đặc biệt là những shoot hình chụp trong bồn tắm luôn khiến cô gặp căng thẳng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm làm quen với công việc đồng thời được các nhiếp ảnh gia hướng dẫn, Tomaru đã chuyên nghiệp hơn. "Tôi không cảm giác ngượng ngùng trước ống kính, tôi cảm thấy bản thân trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn đối với nam giới", Sayaka chia sẻ.

Sayaka Tomaru vốn là thành viên nhóm nhạc nữ FYT. Sau khi nhóm tan rã, Tomaru tách ra hoạt động riêng và tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Dù mới 23 tuổi song cô đào 9X đã có trong tay gia tài điện ảnh đồ sộ.

Người đẹp sinh năm 1996 tham gia nhiều bộ phim như: "The Werewolf Game: Inferno", "Demon city", "A strange story in the world", "Screaming class",...

Năm 2016, cô nàng lọt vào danh sách "10 mỹ nhân Nhật Bản sở hữu vòng một gợi cảm nhất". Không chỉ có lượng fan lớn ở xứ sở hoa anh đào, danh tiếng Tomaru còn lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và thậm chí cả ở Việt Nam.

Hình ảnh thường ngày giản dị của "thánh nữ siêu vòng 1" Nhật Bản.

