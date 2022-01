Động thái của Đàm Vĩnh Hưng khi bị nữ CEO thách thức: "Ai muốn kiện thì cứ kiện"

Mr Đàm khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện với nữ doanh nhân Bình Dương.

Chiều ngày 23.1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã chính thức ra văn bản xác định các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Thủy Tiên minh bạch, không có hành vi gian dối trong việc quyên góp tiền từ thiện. Như vậy, toàn bộ những đơn tố cáo, vu khống, bịa đặt về việc các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện là hoàn toàn không đúng sự thật. Nhiều dân mạng “réo tên” nữ đại gia Phương Hằng, yêu cầu bà phải lên tiếng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nghệ sĩ bằng những cuộc livestream đưa thông tin không xác thực của mình.

Thông báo Bộ Công an không khởi tố vụ án hình sự đối với các nghệ sĩ, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng

Ngay khi các nghệ sĩ được minh oan, Tổng giám đốc Đại Nam đã có động thái đáp trả. Theo đó, nữ đại gia 50 tuổi không hề tỏ ra run sợ hay né tránh mà còn thẳng thắn tuyên bố sẵn sàng ra hầu tòa nếu bị đâm đơn kiện. Cụ thể, trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng phát biểu: “Cơ quan Công an làm rõ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh và một số người khác vô tội. Vậy thì quyền lợi này để dành cho người dân để sau này nếu bỏ đồng tiền ra cũng phải hết sức tỉnh táo. Ở đây đừng có nói là thua hay thắng vì đây không phải cuộc chơi có lợi cho cá nhân tôi. Mà đây là cuộc chiến đấu của nhân dân, bằng chứng là Hoài Linh đã ngâm tiền thật sự trong 7 tháng trời. Cứ đi kiện đi, tôi đi hầu. Đàm Vĩnh Hưng ơi cứ đi kiện đi, tôi sẽ đi hầu tới nơi tới chốn. Bất cứ người nào cảm thấy bị oan ức vì bị vu khống cứ đi kiện, tôi sẽ đi hầu”.

Sau khi được nữ doanh nhân đất Bình Dương gọi tên trên livestream, chiều 24.1, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh đang tiến hành làm việc với cơ quan chức năng suốt 4 tháng nay về những bình luận, livestream thóa mạ anh trong thời gian vừa qua. Cụ thể, “ông hoàng nhạc Việt” đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương và buổi gần nhất vào ngày 19.1 với sự có mặt của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương. “Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần, Hưng đã trực tiếp gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương”, giọng ca xứ Quảng nhấn mạnh, “Trong thời gian tới, phía Công an cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng”.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh vẫn âm thầm làm việc với Công an tỉnh Bình Dương trong 4 tháng qua

Kèm theo dòng trạng thái, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ hình ảnh giấy mời do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương gửi anh. Nội dung giấy mời có nêu rõ, mời Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc liên quan đến đơn thư tố giác bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971.

Trước đó, vào ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã nhận được đơn của Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc công ty Đại Nam. Trong đơn, nam ca sĩ tố cáo nữ doanh nhân về hành vi vu khống, xúc phạm, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo đó, Mr Đàm tố cáo bà Phương Hằng lợi dụng tính năng phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội để xuyên tạc, dùng những từ ngữ phản cảm, chửi bới, xúc phạm mình cùng nhiều nghệ sĩ khác. Thậm chí, người này còn chỉ trích, cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện… dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Hành động trên của bà Phương Hằng đã gây cho Đàm Vĩnh Hưng nhiều thiệt hại về danh dự, kinh tế…

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

