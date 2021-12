“Người đẹp khiến Đàm Vĩnh Hưng rung động” bất ngờ công khai bạn trai

Chia sẻ của chân dài 9X thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng khi siêu mẫu Minh Tú bất ngờ đăng ảnh “full không che” của bạn trai bí mật người Đức. Chân dài 9X chia sẻ: “9 năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ... đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau. “Chúng Ta “is real””.

Minh Tú công khai ảnh chụp với bạn trai Tây gây bão mạng

Theo đó, dù gắn bó 9 năm với nhiều thăng trầm, Minh Tú vẫn chưa một lần đăng ảnh cận mặt người yêu để giới thiệu cùng người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên diễn viên “Bố Già” công khai diện mạo bạn trai. Trước đó, cô chỉ tung ảnh chụp sau lưng của anh vào ngày sinh nhật 30 tuổi tên Chris, lớn hơn cô 10 tuổi, đang là nhân viên một công ty xuyên quốc gia ở TP.HCM.

Bài đăng của Minh Tú nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trước đó, nữ siêu mẫu sinh năm 1991 từng hứa sẽ công khai bạn trai, thậm chí lấy chồng nếu Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu “Miss Grand International 2021”. Nhiều bình luận gửi lời chúc mừng diễn viên “Bố Già” và mong sớm nhận được tin vui của cô.

Hồi đầu tháng 11, tin đồn Minh Tú hẹn hò với Đàm Vĩnh Hưng gây xôn xao mạng xã hội khi người mẫu 9X đăng tải loạt ảnh mặc bikini nóng bỏng thân mật bên một chàng trai ở hồ bơi và đính kèm hai chữ: “Chúng ta”. Đáng chú ý, lúc đó đại diện Minh Tú lại cho biết nhân vật trong ảnh là bạn trai nữ siêu mẫu và không phải Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng lại lên tiếng xác nhận anh và Minh Tú đang đóng chung MV và có những bức hình nóng bỏng cùng nhau.

Loạt ảnh chụp ở hồ bơi của Minh Tú và Đàm Vĩnh Hưng

Trong một buổi livestream giới thiệu ca khúc mới, “ông hoàng nhạc Việt” bất ngờ xác nhận có cảm giác rung động với chân dài Sài thành. “Một chút thoáng qua thôi, vì Minh Tú quá đẹp. Diễn quá hay và mình bị cuốn theo cô ấy luôn. Nhưng sau đó mình thấy không được, cô ấy cao quá. Mình có chút xíu với Minh Tú như vậy thôi”, Đàm Vĩnh Hưng cho biết.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải giải Bạc “Siêu mẫu Việt Nam 2013” và Á quân “Asia's Next Top Model 2017”. Cô để lại nhiều dấu ấn với vai trò huấn luyện viên của “The Face Vietnam” và “The Look Vietnam”. Bên cạnh sàn diễn thời trang, người mẫu còn lấn sân sang diễn xuất qua các bộ phim “Hoa hậu giang hồ”, “Bố già”. Sắp tới, phim “Người tình” gắn mác 18+ do Minh Tú đóng chính sẽ ra mắt. Trong phim, cô có nhiều cảnh nóng táo bạo với bạn diễn nam.

