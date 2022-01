Vy Oanh tiết lộ vụ tố cáo CEO Đại Nam sau khi Thủy Tiên, Mr. Đàm được "minh oan"

"Sắp tới sẽ là những kết quả của từng cá nhân tố cáo người này, trong đó có tôi", Vy Oanh chia sẻ.

Bộ Công an vừa ra thông báo khẳng định các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà - PV) minh bạch, không có hành vi gian dối trong quyên góp tiền từ thiện. Nhiều sao Việt đã chia sẻ thông tin và gửi lời chúc mừng đến các nghệ sĩ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh cũng gây chú ý khi đưa ra quan điểm về vấn đề này: "Chúc mừng các nghệ sĩ đã được minh oan vụ từ thiện. Kết quả mới với mọi người nhưng với tôi không mới vì tôi luôn tin vào pháp luật Việt Nam công bằng chính trực, tin vào nhân quả".

Vy Oanh làm từ thiện dịp giáp Tết Nguyên đán

Tiếp đó, giọng ca "Đồng xanh" cho biết thêm: "Đây chỉ là kết quả của Bộ Công an của người ấy kiện nghệ sĩ. Sắp tới sẽ là những kết quả của từng cá nhân tố cáo người này trong đó có tôi. Riêng tôi tố cáo đối tượng này về tội cố ý làm nhục, vu khống".

"Tôi được cha mẹ, các sơ nuôi ăn học tử tế, ra đời bằng đôi bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, đổ mồ hôi sôi nước mắt không chi tiêu hoang phí để dành dụm lo lắng cho gia đình. Đến khi lấy chồng cũng chỉ biết chồng biết con, chưa bao giờ sống trái luân thường đạo lý. Tôi không cho phép bất kì ai dám xúc phạm đến danh dự, uy tín của mình và gia đình", Vy Oanh bức xúc. Cô cũng tiết lộ thêm về vụ kiện từ năm 2021: "Đơn của tôi bắt đầu được xử lí từ tháng 10, vẫn còn nhiều thời gian và đang trong thời hạn phù hợp nên mọi người không vội nhé, dù Vy Oanh biết cũng vì nôn nóng cho Vy Oanh nên muốn sớm có kết quả".

Nữ ca sĩ bày tỏ thái độ lạc quan trước các tin đồn tiêu cực

Bên dưới bài viết của Vy Oanh, bầu show Liên Phạm - vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng, để lại bình luận: "Chúc mừng con gái Vy Oanh đã được giải oan". Nữ ca sĩ nhanh chóng đáp lời: "Yêu má của con lắm ạ. Qua Tết con bay qua Mỹ thăm má ạ". Liên Phạm cũng vui vẻ bày tỏ: "Ôi, thật nhé con gái yêu. Má đợi đấy".

Năm 2021, Vy Oanh trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận khi liên tiếp bị CEO Phương Hằng nhắc trong livestream của mình. Cụ thể, bà Phương Hằng đề cập đến Vy Oanh với những thông tin như "làm vợ lẽ, đẻ thuê, cướp chồng". Dù đây chỉ là thông tin một phía nhưng dân mạng đã "tấn công" trang Facebook cá nhân của Vy Oanh với những lời lẽ tiêu cực, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến gia đình và công việc của cô.

Vụ kiện của Vy Oanh với bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý

Trước những thông tin tiêu cực, Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên Công an TP.HCM. Trong đơn tố cáo, cô cho biết doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã đăng tin bịa đặt nhằm mục đích vu khống, xúc phạm danh dự, dùng nhiều từ ngữ phản cảm như nói mình giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê cho đại gia... Từ đó, nhiều đối tượng đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube... đăng lại những video livestream của bà Hằng và làm những clip đặt tiêu đề bôi nhọ, lăng mạ Vy Oanh. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã chuyển đơn này đến Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết theo quy định.

Vào giữa tháng 12 năm ngoái, Tòa án nhân dân (TAND) quận 1 (TP.HCM) vừa ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam), sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền. Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ và chưa có kết luận cuối cùng.

