Đoàn Văn Hậu có động thái đặc biệt với bạn gái sau trận thắng giòn giã 3-0

Kết thúc trận cuối cùng vòng bảng AFF Cup, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Myanmar. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ đã ra sân bay để bay vào TP. HCM, sau đó đáp tiếp chuyến bay sang Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi.

Ngay sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã có bài viết mới trên trang Fanpage có gần 2 triệu người đăng ký theo dõi. Anh đăng ảnh cá nhân đang hướng ánh nhìn về phía sân bóng cùng caption: “Tiến về phía trước” như một khẳng định châm ngôn của bản thân trong mọi trận đấu.

Đoàn Văn Hậu đăng ảnh và caption "Tiến về phía trước" ngay sau trận thắng giòn giã của đội tuyển Việt Nam

Đặc biệt, cầu thủ quê Thái Bình không ngại tag bạn gái Doãn Hải My vào bài viết. Đây là lần hiếm hoi anh thể hiện tình cảm đồng hành với bạn gái trong một status không phải ảnh chụp chung của hai người.

Phía dưới bài viết, Doãn Hải My nhanh chóng đáp lời: “Great Job” (tạm dịch: Anh đã làm rất tốt). Đoàn Văn Hậu cũng hồi âm bằng những biểu tượng trái tim. Trước đó, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, lối chơi của Đoàn Văn Hậu gây nhiều tranh cãi vì bị cho là bạo lực, tiểu xảo. Nhiều người đã tràn vào trang cá nhân của Doãn Hải My để lại những bình luận tiêu cực khiến cô bị “tấn công” mạng. Tuy nhiên, Doãn Hải My luôn đồng hành với bạn trai khi để lại bình luận khích lệ, động viên Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu công khai chuyện hẹn hò vào tháng 8/2022

Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ cũng không quên nhắn gửi tới Đoàn Văn Hậu: “3-0 thật là êm ái, đến làm khách Indo thì 2-0 là được rồi bạn nhé”. Diễn viên hài Phan Tân cùng chung ý kiến với nhiều cư dân mạng khi nhận xét về toàn đội trong các trận đấu vừa qua: “Tuyệt vời”. Ca sĩ, nhạc sĩ Mai Trần Lâm gửi lời: “Chúc mừng em và cả đội” còn ca sĩ Ngọc Minh Idol hài hước bình luận: “Hết nước chấm. Chủ quán tính tiền”. Nữ ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên khẳng định: “Vẫn cứ là mãi đỉnh”.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Tiến Linh cũng chia sẻ hình ảnh cùng Đoàn Văn Hậu trên chuyến bay cùng caption: “Tiến lên nào”. Ngay phía dưới bài viết, nam diễn viên Bình An đã hóm hỉnh nhận xét: “Trai Bình Dương này độc và lạ quá”.

Tiến Linh cũng chia sẻ hình ảnh cùng Đoàn Văn Hậu trên chuyến bay

Trong khi đó, MC Quang Việt khẳng định bức hình của Tiến Linh và Văn Hậu là “Hai chiến thần”. Đáp lại, tiền đạo sinh năm 1997 để icon biểu tượng trái tim yêu thương. Nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc tới các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam: “Cố lên nhé 2 em yêu”, “Chiến thôi em ơi”, “Chúc mừng Linh lại có thêm bàn thắng nữa nhé”, “Quá tuyệt vời”…

Trong khi đó thủ thành Đặng Văn Lâm đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên sân Mỹ Đình khi kết thúc trận đấu và chụp hình cùng bố.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đăng ảnh chụp cùng bố trên sân Mỹ Đình

Nhiều lời nhắn được gửi tới chàng thủ môn: “Trận sau bán kết thi đấu tập trung nha em Lâm”, “15 phút đầu hiệp 1, chú làm anh em thót tim”, “Hôm nay hơi lập bập nha Lâm. Nhưng vẫn rất đáng yêu”, “Qua mấy phút đầu idol làm đau tim quá”, “Hôm qua Văn Lâm chơi tuy không hoàn hảo nhưng người hâm mộ không trách gì Lâm, mong muốn gặp Indonesia anh em sẽ không mắc lỗi sai nữa, quyết thắng Indonesia, Văn Lâm ơi”…

