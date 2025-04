Hội bạn thân xinh đẹp, tài năng của Doãn Hải My

Mai Hà Trang, Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên cùng diễn viên Bảo Hân (từ phải qua) là nhóm bạn thân, chơi với nhau từ nhiều năm nay. Hôm 31/3, bà xã Văn Hậu chia sẻ video đi cafe với nhóm bạn này, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn tương tác.

Vợ Văn Hậu, Đức Chinh và Thành Chung được đánh giá là những nàng WAGs xinh đẹp bậc nhất Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, cả ba đều có học vấn tốt và giỏi kiếm tiền.

Doãn Hải My và Văn Hậu kết hôn hồi tháng 11/2023 sau ba năm hẹn hò. Hai người đón quý tử đầu lòng - bé Lúa - hồi tháng 5/2024.

Doãn Hải My, sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020, Hải My bắt đầu hoạt động với vai trò mẫu ảnh. Năm 2021, nàng WAG lấn sân sang kinh doanh. Cô điều hành một thương hiệu mỹ phẩm và phụ kiện dành cho nam giới. Ngoài ra, Hải My còn cùng Văn Hậu lập một thương hiệu thời trang riêng hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi.

Mai Hà Trang sinh năm 1998, quê Bắc Giang. Cô kết hôn với Đức Chinh hồi tháng 5/2022 sau khoảng 4 năm hẹn hò. Cặp trai tài gái sắc chào đón con trai đầu lòng - bé Phin - hồi tháng 7/2024.

Mai Hà Trang tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi ra trường, cô không làm việc liên quan tới chuyên ngành học mà ở nhà nội trợ, chăm con và kinh doanh online. Với lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, cô được nhiều nhãn hàng mời hợp tác PR sản phẩm.

Ngô Tố Uyên sinh năm 2000, quê Tuyên Quang. Cô và Thành Chung kết hôn hồi tháng 4/2022 sau hơn 4 năm hẹn hò. Tháng 9/2022, hai người đón con trai đầu lòng - bé Leo - chào đời.

Tố Uyên được nhiều người nhận xét nhan sắc mặn mà hơn sau khi sinh con. Hiện tại, vợ Thành Chung làm chủ một thương hiệu thời trang riêng. Bên cạnh đó, cô còn làm PR sản phẩm nhờ có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.