Diễm My 9X: "Năm 2020 sẽ là năm bước qua vòng an toàn của chính mình"

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020 04:44 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên chia sẻ có những lúc cô thấy gục ngã khi phải đối mặt với những điều tệ hại trong năm 2019 nhưng năm sau sẽ rất khác.

Từ tháng 7/2019, sau nhiều sóng gió gia đình bỗng dưng ập đến và những sự cố ngoài ý muốn, nữ diễn viên Diễm My 9X quyết định tạm xa mảnh đất Sài Gòn để ra Hà Nội đóng phim.

Qua những khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu, nữ diễn viên xinh đẹp đã dần quen với nhịp sống của thủ đô. Cuộc sống bình thường của cô một ngày là sáng thức dậy tập nhẹ nhàng, ăn sáng lành mạnh theo thực đơn ít tinh bột, nhiều rau củ, sau đó cùng lái xe và trợ lý ra phim trường. Thông thường, một ngày quay của cô sẽ kéo dài từ sáng tới chiều muộn hoặc thậm chí nhiều hôm đến giữa đêm.

Có những hôm quay ngoại cảnh khá là xa Hà Nội, ví như về Hải Phòng hay lên Sóc Sơn, cả đoàn phim thường phải đi từ rất sớm và trở về khá muộn. “Tuy khá mệt nhưng My rất vui. Thời gian đóng phim, My cảm thấy được là chính mình, được sống với rất nhiều cảm xúc” - Diễm My kể.

Thỉnh thoảng, đoàn phim sẽ có 1-2 ngày nghỉ, và nếu không trở về Sài Gòn, Diễm My và hội bạn bè Hà Nội thường sẽ “quẩy” tung trời. Diễm My cho biết, cô rất thích những món ăn vặt ở Hà Nội, đặc biệt là món ốc của miền Bắc. Ngoài ra, Diễm My cũng yêu thích đặc biệt với món bún chả. Cô thậm chí còn có một danh sách những quán ăn ngon ở Hà Nội để khám phá dần. Bình thường, nữ diễn viên “Gái già lắm chiêu” đi theo thực đơn lành mạnh, nhưng có một số ngày, cô cũng tự cho phép mình thả ga một chút để tận hưởng những món ngon miền Bắc. “Có thể mọi người không tin nhưng My nghĩ là mình có thể ăn cả Hà Nội luôn. Có rất nhiều món ăn ngon khiến tụi My mê mệt như ốc, bún chả, ngan cháy tỏi, chè…”.

Mê món ăn Hà Nội, nhưng điều mà nữ diễn viên cảm thấy ấm áp nhất trong khoảng thời gian gần nửa năm xa mảnh đất thân thuộc của mình là tình cảm của mọi người. Nữ diễn viên tâm sự, lần đầu ra Bắc, với cô, mọi thứ đều xa lạ. Mọi người trong đoàn làm phim đều như hiểu và tạo cho cô những khoảng thời gian thoải mái, thân thương nhất. “Từ đạo diễn Bùi Tiến Huy, tổ sản xuất, tổ make up, tổ phục trang… dường như mọi người đều yêu thương My nên My thực sự rất cảm động. Đến nay, mọi người giống như trong một gia đình vậy. Sau giờ quay, cứ có thời gian là các thành viên lại tụ tập cùng nhau. My rất yêu không khí này”.

Diễm My cũng cho biết, khoảng thời gian này cô đã có thêm những người bạn thân thiết thực sự như Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh, Thanh Sơn… Cứ có dịp là cả hội lại hẹn hò và “quẩy banh nóc” Hà Nội.

Bộ phim mà Diễm My tham gia dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 5/2020. Cô sẽ ở lại Hà Nội thêm khoảng nửa năm nữa để hoàn thành nốt những tập còn lại. Nữ diễn viên hy vọng năm 2020, cô sẽ trở lại với nhiều vai trò hơn trong showbiz và được khán giả đón nhận.

“Nhìn lại 2019, quả thực có rất nhiều điều đã xảy đến với My, đã có những lúc My tưởng mình gục ngã. My mong sao, năm 2020 mình sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, đón nhận những điều mới mẻ và thú vị để bản thân nhiều năng lượng hơn, được sống ý nghĩa và cống hiến thật nhiều. 2020 chắc chắn sẽ là năm mà My bước qua vòng an toàn của chính mình, mọi người cùng đón đợi xem nhé” - nữ diễn viên chia sẻ.

