Đạo diễn "Đất rừng phương Nam" tiết lộ bất ngờ sau khi công khai yêu nữ ca sĩ kém 11 tuổi

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi phim “Đất Rừng Phương Nam” của anh sẽ ra rạp vào ngày 20/10. Bên cạnh đó, chuyện tình của “đạo diễn trăm tỷ” với bạn gái kém 11 tuổi - Bùi Lan Hương - cũng hút chú ý từ công chúng.

Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 6 sau 4 năm giấu kín chuyện tình cảm. Bùi Lan Hương cho biết, cô và Nguyễn Quang Dũng hòa hợp từ tính cách đến suy nghĩ.

Nguyễn Quang Dũng và bạn gái - ca sĩ Bùi Lan Hương.

Thời điểm dịch bệnh ba năm trước, cả hai trở thành chỗ dựa, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Ca sĩ nói chuyện tình của mình có lúc bình lặng, khi thăng trầm, tuy nhiên sau cùng cả hai nhận ra không thể sống thiếu nhau, trân trọng và xây dựng cho tương lai.

Kể từ khi công khai tình cảm, Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương thường xuyên đăng ảnh đi du lịch cùng nhau, hay xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Họ thoải mái dành cho nhau những tình cảm, cử chỉ thân thiết. Ca sĩ gọi nửa kia bằng biệt danh "cụ Rùa nhà em" vì đạo diễn có sở thích nuôi rùa.

Vào ngày ra phim “Đất Rừng Phương Nam” có buổi ra mắt báo giới, nghệ sĩ thì Bùi Lan Hương cũng có mặt để ủng hộ bạn trai. Trên thảm đỏ, cả hai công khai nắm tay, không rời nửa bước giữa chốn đông người. Ca sĩ còn thể hiện sự quan tâm, chỉnh sửa lại trang phục cho bạn trai tại sự kiện.

Cặp đôi dành cho nhau những cử chỉ thân mật tại sự kiện.

Đạo diễn Quang Dũng cũng thể hiện sự ngọt ngào với bạn gái kém tuổi bằng cách vòng tay ôm eo. Cặp đôi liên tục nở nụ cười tươi tắn đầy hạnh phúc.

Về mối quan hệ tình cảm với bạn trai, Bùi Lan Hương bày tỏ: "Tuổi ít cũng được, nhiều cũng được, miễn là con người đó khắc sẽ đẹp. Ngược lại nếu người khác, có đúng số tuổi đó cũng chưa chắc đã phù hợp".

Ca sĩ nói bạn trai là người tử tế, rộng lượng, dễ chịu. Cô thấy may mắn khi có anh, đón nhận tình yêu mà đạo diễn dành cho. Mỗi ngày, họ cùng tâm sự, chia sẻ nhiều câu chuyện quanh cuộc sống, làm nghề.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Dũng nói cuộc sống không có sự thay đổi sau khi công khai tình trẻ. Anh nói: “Cuộc sống chúng tôi không thay đổi nhiều. Đâu phải đó giờ tôi độc thân, chẳng qua là bây giờ mọi người mới biết mà thôi. Từ trước đến nay, chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp".

"Sau nhiều năm nhìn lại... hơn cả một tình yêu"- Bùi Lan Hương viết trên trang cá nhân khi chia sẻ hình ảnh cùng bạn trai.

Ca sĩ Bùi Lan Hương được biết đến qua cuộc thi Sing My Song 2018. Cô tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được nhận học bổng của khoa Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại trường Lasalle College of the Arts, Singapore. Hồi tháng 5/2022, cô gây chú ý khi vào vai Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (44 tuổi) nổi tiếng qua loạt phim điện ảnh. Nhiều phim của anh đạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng. Gần nhất, anh thực hiện dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam, chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn Đoàn Giỏi, có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên tên tuổi.

