Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều khoe vẻ dịu dàng, quyến rũ với áo yếm, tứ thân cách điệu

Nhân dịp Tết Trung thu, cựu siêu mẫu Đào Lan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều thực hiện bộ ảnh nghệ thuật với mẫu váy được cách điệu từ áo yếm, áo tứ thân cách điệu. Người đẹp quê Bắc Ninh chọn trang phục kết hợp cùng váy cổ yếm xếp ly đỏ phối cùng áo thắt eo màu trang nhã, phom dáng được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ Bắc Bộ.

Áo váy yếm xếp ly được may từ vải có chất liệu mềm mại kết hợp với kiểu trang điểm tự nhiên làm nổi bật vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính. Cựu người mẫu còn kết hợp với kiểu tóc búi cùng phụ kiện như trâm cài, quạt tròn tạo dáng bên chiếc bàn may kiểu cổ cùng tông màu đỏ rực rỡ.

Đào Lan Phương cho biết, màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và tài lộc. Do đó, vào những dịp lễ hội cổ truyền, cô muốn diện trang phục có màu sắc rực rỡ như một niềm hy vọng về sự may mắn dành cho bản thân và gia đình. Từ trước tới nay, người đẹp vẫn ưa chuộng các thiết kế gợi cảm ý nhị, nữ tính. Đây cũng là phong cách mà cô luôn hướng đến.

Trong bộ ảnh mới, Đào Lan Phương diện trang phục áo tứ thân cách điệu khiến nhiều người liên tưởng đến vùng đất quan họ Bắc Ninh - quê hương của cựu người mẫu. Chân dài 8X cho biết, cô luôn tự hào về nơi mình sinh ra. Mỗi lần được mặc trang phục truyền thống cô đều cảm thấy rất vui vẻ, ấm áp. Đó cũng là lý do hàng năm Đào Lan Phương đều chụp những bộ ảnh mặc áo dài, áo yếm, áo tứ thân để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bản thân và nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Đào Lan Phương chia sẻ, một năm cô mua khoảng 5 bộ áo dài, áo bà ba, áo tứ thân... để diện trong những dịp quan trọng. Ngoài ra, stylist cũng tư vấn cùng cô chọn những bộ trang phục truyền thống từ các nhà thiết kế Việt Nam cho các concept chụp ảnh. Những bộ ảnh nghệ thuật của Đào Lan Phương thường nhận được rất nhiều lời khen của khán giả, khiến cô thấy rất vui và hạnh phúc.

Hình ảnh Đào Lan Phương mặc áo tứ thân khiến nhiều khán giả liên tưởng tới trang phục của cô trong phim “Người vợ cuối cùng” (đạo diễn Victor Vũ) sẽ phát hành vào tháng 11 tới. Bên cạnh vai trò đồng sản xuất phim, Đào Lan Phương còn tham gia một vai nhỏ khách mời. Đó là vai Quan Bà – vợ của một ông quan khác tới nhà quan Đức Trọng (NSƯT Quang Thắng) ăn cỗ. Dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn nhưng tạo hình của Đào Lan Phương trong bộ áo dài ngũ thân kết hợp với trang sức lộng lẫy gây được ấn tượng với công chúng.

Cựu người mẫu cho biết, cô rất thích vì trang phục trong phục được chuẩn bị chỉn chu, phần trang điểm cũng rất đẹp và tự nhiên. Điều đó khiến bà mẹ hai con thấy tự hào khi được góp mặt trong một bộ phim cổ trang in đậm nét văn hóa Việt.

Cũng như mọi năm, dịp Tết Trung thu năm nay, Đào Lan Phương cùng bạn bè, các mạnh thường quân đã đi thăm và phát quà cho các em nhỏ ở chùa và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên đường phố TP.HCM. Sau khi hoàn thành công việc thiện nguyện, vào ngày rằm tháng 8, cựu người mẫu dành thời gian ở nhà đón Tết Trung thu cùng mẹ.

Trước đó, Đào Lan Phương từng nhiều lần tới thăm và tặng quà cho những người già có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn ở Sài thành.

Những tháng cuối năm 2023, bà mẹ 2 con đang bận rộn với kế hoạch khai trương cơ sở Nha khoa thẩm mỹ và ra mắt phim điện ảnh “Người vợ cuối cùng”. Bên cạnh đó, cô cũng đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để giải quyết công việc kinh doanh. Dù bận rộn, Đào Lan Phương vẫn dành thời gian cho gia đình. Cô dự định sẽ bay về Mỹ để đón Giáng sinh, Tết Tây và Tết Nguyên đán cùng chồng và 2 con.

Cựu siêu mẫu Đào Lan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều từng là người mẫu nổi tiếng tại TP.HCM. Sau khi kết hôn với Sammy Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Hoàng Kiều, cô rút khỏi showbiz và sang Mỹ sống. Dù vậy, cuộc sống của Đào Lan Phương vẫn luôn được người hâm mộ quan tâm. Vài năm trở lại đây, cô thường đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ vừa để thăm gia đình vừa để kinh doanh.

