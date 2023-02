4 "mẹ chồng quốc dân" trong phim Việt: Xử lý "tiểu tam" giúp con dâu khiến ai cũng nể

Bà Vân trong "Đừng làm mẹ cáu"

Đừng làm mẹ cáu đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên sóng VTV. Trong phim, diễn viên Nguyệt Hằng vào vai bà Vân, diễn viên Quỳnh Lương đảm nhận vai Vy - con dâu bà Vân, vai Khôi - chồng Vy do Bình An hóa thân và nhân tình của Khôi do MC Mai Phương đóng.

Những tập gần đây vai diễn bà Vân để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Nữ diễn viên khiến nhiều khán giả trầm trồ với màn đánh ghen "cực chất" của bà Vân.

Cụ thể, khi biết Yến (MC Mai Phương) vẫn tìm cách mồi chài con trai, bà Vân đã tìm gặp "tiểu tam" để dằn mặt và yêu cầu con trai chấm dứt mối quan hệ với người cũ. Tình huống phim diễn ra nhanh gọn, bà Vân nói những lời nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, đầy chất lượng khiến người xem hả hê.

Khi Yến mời mẹ Khôi vào nhà, bà quát Yến: "Chưa đến lượt cô nói. Việc thằng con trai tôi nó dan díu với cô trong khi nó có vợ con đàng hoàng tử tế là lỗi ở nó, nhưng tôi cũng phải trách mình vì không biết dạy dỗ con. Đường quang không đi lại đâm đầu vào bụi rậm".

Nữ diễn viên từng được khán giả truyền hình biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như: Những người sống quanh tôi, Bí mật Eva, Vệt nắng cuối trời... Bên cạnh đó, diễn viên Nguyệt Hằng từng góp mặt trong nhiều vở kịch và tham gia lồng tiếng cho các bộ phim và chương trình truyền hình Việt. Hiện tại, bà đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Bên cạnh sự nghiệp, Nguyệt Hằng còn được biết tới với cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng chồng là diễn viên Anh Tuấn - cũng là nhân sự của nhà hát Tuổi Trẻ. Hai diễn viên hiện đang chung sống hạnh phúc cùng 4 người con. Ngoài tham gia hoạt động nghệ thuật, gia đình còn kinh doanh riêng và có nguồn thu nhập ổn định.

Nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng hôn nhân. Nguyên nhân phần lớn là do kinh tế khó khăn và những bất đồng trong cuộc sống. Tuy nhiên sau tất cả, cả hai đồng thuận, chia sẻ và thấu hiểu nhau, gia đình ngày càng gắn bó.

Cặp đôi chia sẻ hiện đang tận hưởng từng phút giây hiện tại: "26 năm trôi qua, trải qua nhiều biến cố nhưng chúng tôi vẫn không dám nói trước điều gì, bởi chẳng ai biết sóng gió có thể ập đến lúc nào. Nhìn lại, tình yêu là điều duy nhất giúp chúng tôi vượt qua tất cả khó khăn".

Bà Giang trong phim "Về nhà đi con"

Trong phim Về nhà đi con, diễn viên Ngân Quỳnh vào vai bà Giang - mẹ chồng của Thư. Biết chuyện hôn nhân giữa Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) chỉ là hợp đồng, 2 người không dành tình cảm cho nhau nhưng bà vẫn đứng về phía con dâu, tin tưởng cô và thậm chí còn yêu chiều Thư hơn trước.

"Mẹ chồng quốc dân" sẵn sàng đánh ghen "tiểu tam" Nhã (Quỳnh Nga) thay cho con dâu. Cụ thể, khi bắt gặp con trai đưa "tiểu tam" vào viện, bà Giang đã thay mặt Thư (Bảo Thanh) “dằn mặt” Nhã (Quỳnh Nga) trong bệnh viện. “Thằng Vũ nhà tôi nó hay lo chuyện bao đồng lắm! Biết cô vì việc của công ty mà ốm tới lao lực, gia đình tôi áy náy lắm! Tôi đã thuê nguyên hộ lý chăm sóc cho cô, có gì cô cứ gọi họ". Chỉ với vài câu thoại nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lời bà Giang nói ra đủ khiến nhân tình của con trai cứng họng.

Ngân Quỳnh xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Sau đó cô tham gia diễn xuất, gặt hái được thành công với các bộ phim như: Đam mê, Lối sống sai lầm, Lời nói dối ngọt ngào, Chạm vào danh vọng... Nữ diễn viên là nghệ sĩ đa tài, cô luôn tìm thấy niềm vui sống giữa những thử thách để được khán giả đón nhận, yêu mến qua những vai diễn.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Ngân Quỳnh còn được khán giả biết đến với cuộc hôn nhân 36 năm mặn nồng cùng ông xã Văn Chung.

Bà Hồng trong phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Trong phim, NSND Hoàng Cúc vào vai mẹ chồng của Khuê (Hồng Diễm), bà cũng có màn đánh ghen ấn tượng giúp con dâu khiến khán giả vô cùng thích thú.

Theo đó, khi chứng kiến cảnh dan díu giữa Trà (Lương Thanh) và Thái trước công ty con trai, bà vô cùng khó chịu, bức xúc. Ngay lập tức, bà Hồng đã đến công ty để trực tiếp dằn mặt "kẻ thứ 3": "Cô tên gì? Cô làm ở bộ phận nào? Từ mai, cô không cần phải đến công ty để làm việc nữa. Không cần loại nhân viên chỉ đi đong đưa sếp của mình".

Chỉ với vài ba câu thoại, khuôn mặt giận dữ và vô cùng khó chịu, ngay lập tức bà Hồng đã khiến "tiểu tam" tái mặt.

Tên tuổi của bà gắn liền với những vai diễn trong các vở kịch hết sức đặc biệt của thập niên 80 - 90 như: Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, Em đẹp dần lên trong mắt anh… Bà cũng từng là gương mặt quen thuộc của bao thế hệ khán giả truyền hình qua các bộ phim: Tướng về hưu, Dòng sông khát vọng, Kiếp phù du...

NSND Hoàng Cúc ở tuổi U70 vẫn lạc quan hạnh phúc và muốn cống hiến cho nghệ thuật. Cách đây ít năm, khi trở lại màn ảnh, nữ nghệ sĩ mới tiết lộ bà mắc bệnh ung thư. Hiện tại, nữ diễn viên không phải dùng thuốc nhưng NSND Hoàng Cúc vẫn cùng con cái kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Ngoài thời gian ấy, bà còn luyện tập yoga, ăn chay để tăng cường sức khỏe.

