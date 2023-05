Cô thợ sửa xe "lấm lem" hút hàng chục triệu lượt xem hóa ra là "siêu vòng 1" này

Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội, Sydney Sweeney đã đăng tải loạt video làm việc tại một garage ô tô thu hút sự chú ý của dân mạng. Diễn viên “Criminal Minds” cho biết cô có niềm đam mê với xe cộ, đặc biệt là mảng cơ khí. Những khi có thời gian rảnh, người đẹp Mỹ sẽ đến garage. Cô không ngại lăn lê dưới gầm máy để “độ” lại cho mẫu xế hộp mơ ước của mình. Đó là chiếc xe địa hình Ford Bronco 1969.

Sydney Sweeney dành hàng giờ liền một ngày để sửa xe

Các clip cô làm việc hút hàng triệu lượt xem trên TikTok

Qua các video có thể thấy, chiếc Bronco này khá cũ, gầm xe bị rỉ sét, Sydney Sweeney đã từ từ sửa chữa, thay thế, hàn các bộ phận hỏng hóc và khắc phục những chỗ rỉ sét. Suốt 2 năm qua, người đẹp 9X xem đây là thói quen và công việc thực thụ bên cạnh diễn xuất. “Tôi cực kỳ thích xe ngay từ lúc còn nhỏ, đặc biệt là những chiếc xế cổ”, nữ diễn viên bày tỏ.

Ít ai ngờ rằng, cô thợ sửa xe giản dị, lấm lem bụi bẩn này lại là một diễn viên nổi tiếng với loạt vai diễn nóng bỏng. Sydney Sweeney đã góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Criminal Minds, Heroes, Spiders 3D, Takeo, The Opium Eater, series truyền hình 90210, The Handmaid’s Tale, Sharp Objects, In the Vault... Trong đó, nổi bật nhất là Once Upon a Time in Hollywood đóng cặp cùng Brad Pitt. Cũng từ tác phẩm này, “siêu vòng 1” bị đồn đoán là tình trẻ của Brad Pitt suốt một thời gian dài.

Năm 2022, Sydney Sweeney gây ấn tượng với vai người đẹp nóng bỏng Casie Howard trong mùa 2 series “Euphoria” phát sóng trên HBO. Đây là một nữ sinh trung học tai tiếng, hẹn hò với nhiều chàng trai, từ đó vướng phải nhiều rắc rối như lộ băng sex, phá thai, ngoại tình... Việc sở hữu thân hình quyến rũ, phồn thực đối lập với gương mặt ngây thơ khiến cho nữ diễn viên ghi dấu ấn trên màn ảnh, làm bao fan nam “mất tập trung”.

Sydney Sweeney có biệt danh “siêu vòng 1”

Người đẹp Mỹ chia sẻ cô không có dự định ngừng đóng phim 18+ cũng như không ngần ngại cởi đồ trước máy quay. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Cosmopolitan, Sydney Sweeney đã nói về sự khác biệt giữa 1 diễn viên nam và 1 diễn viên nữ đóng cảnh nude. “Các diễn viên nam đóng những cảnh khỏa thân thì được khen ngợi, thậm chí một số còn đạt giải Oscar. Nhưng khi phụ nữ đóng cảnh đó, họ bị cho là “mất giá”, “rẻ tiền”, “họ chấp nhận cởi áo để có vai”. Đây là tiêu chuẩn kép. Tôi hi vọng rằng mình có thể góp phần thay đổi điều đó”, người đẹp 9X nói.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, gây ấn tượng với gương mặt đậm chất điện ảnh. Tại Hollywood, cô thuộc nhóm diễn viên nữ có ngoại hình nổi trội, và là “nàng thơ” của nhiều tạp chí uy tín.

