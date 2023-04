Nữ hoàng sắc đẹp gây bão mạng với ảnh nóng bỏng bên ban công

Halle Berry được mệnh danh “Nữ hoàng sắc đẹp”, khoe vẻ đẹp tự nhiên ở tuổi 56. Mới đây, minh tinh này đã bước ra khỏi vùng an toàn bằng một bức hình nóng bỏng bên ban công.

Một phần bức ảnh được Halle Berry đăng tải trên trang cá nhân

Trong bức hình gây bão mạng xã hội, Halle Berry khỏa thân nhưng khéo léo che nửa trên bằng cánh tay và phía dưới được che mờ. Ngôi sao John Wick chú thích cho tấm hình: “Tôi làm những gì mình muốn làm. Ngày thứ 7 vui vẻ". Bức hình thu hút gần 634 nghìn lượt thích trên Instagram của Berry chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, bên ban công, người đẹp hướng ánh nhìn ra thiên nhiên và trong trạng thái cởi mở nhất của cơ thể. Mái tóc nâu sẫm xõa ngang vai, được để theo cách tự nhiên nhất. Người chụp cho cô bức hình này chính là bạn trai Van Hunt.

Bức ảnh ngay lập tức tạo nên những tranh cãi với hàng nghìn bình luận. Nhiều người khen ngợi vóc dáng của Halle Berry khi ở tuổi trung niên: "Cô ấy thật tuyệt", "Nếu bạn đẹp, hãy khoe nó với người khác", "Đó là cơ thể của bạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì"... Có người lại cho rằng cô nên ăn mặc kín đáo ở ban công vốn là nơi không phải riêng tư. "Cô ấy nên mặc áo vào", cư dân mạng nhắc nhở nữ diễn viên. Một người khác lên tiếng: "Rất bình thường đối với những người nổi tiếng hư hỏng hành động theo cách này".

Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên táo bạo khỏa thân. Trước đó cô từng đăng tấm hình trong nhà tắm, khoe trọn vẹn body.

Halle Berry và bạn trai Van Hunt tại lễ trao giải Oscar

Tại lễ trao giải Oscar vừa qua, cô và bạn trai Van Hunt sánh đôi bên nhau. Cô đã trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dương Tử Quỳnh của bộ phim Everything Everywhere All at Once. Bản thân Berry đã mang về giải Oscar vào năm 2002 thông qua vai diễn trong bộ phim Monster’s Ball.

Nữ diễn viên được mệnh danh "Nữ hoàng sắc đẹp"

Ở tuổi U60, Halle Berry là một trong những diễn viên người Mỹ gốc Phi nổi tiếng ở Hollywood. Tên tuổi cô ghi dấu trong các bộ phim Father Hood, Losing Isaiah, X-men, Die Another Day, Bruised, John Wick… Cô từng đăng quang Á hậu trong một cuộc thi Hoa hậu Mỹ, đồng thời lọt Top 6 Miss World năm 1986 khi tròn 20 tuổi. Thập niên 2000, cô là một trong những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood.

