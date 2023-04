Ca sĩ Việt Nam được hát cùng Michael Jackson: Bị Đen Vâu gọi là “em” trong lần gặp đầu tiên

Cách đây 30 năm, Ngọc Linh may mắn là 1 trong 5 bạn nhỏ được chọn tham gia tour diễn của “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson tại Thái Lan. Sau đêm diễn, cô bé 13 tuổi ngày ấy vụt sáng trở thành một “ngôi sao” được nhiều người ngưỡng mộ và săn đón. Cô nhớ lại: “Linh được nhìn thần tượng của mình ở một khoảng cách rất gần. Mình cảm thấy may mắn khi có cơ hội được nắm tay anh và hát Heal the world. Đó là ký ức đẹp trong cuộc đời mình và nó như một giấc mơ vậy”.

Dù đang rất nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời đi diễn nhưng Ngọc Linh quyết định tập trung cho con đường học vấn. Nữ ca sĩ biết ơn mẹ mình vì chính bà đã cho lời khuyên và đưa cô nàng về cuộc sống thực khi thấy con gái có chút kiêu ngạo vì hào quang: “Tất cả chỉ là hư danh thôi con. Đó là do con may mắn được chọn thôi”.

Hình ảnh ngày nhỏ xinh xắn, đáng yêu của Ngọc Linh

Vào năm 2004, Ngọc Linh rút lui khỏi sân khấu âm nhạc vì cảm thấy bản thân không còn đam mê. Cô chuyển sang làm MC chương trình “Vui cùng Hugo” cùng Thanh Thảo và nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả ở mọi độ tuổi. Sau đó, nữ ca sĩ 7x lập gia đình và sinh em bé đầu lòng, rút lui hoàn toàn khỏi showbiz, cô tâm sự: “Sau 1 năm ngày cưới, mình sinh em bé. Khi mình có một đứa con, mình cảm thấy đó là cả thế giới bao gồm luôn cả âm nhạc, đam mê, trách nhiệm… Nhìn con lớn lên mỗi ngày, được bên cạnh chơi cùng con, dạy con học, Linh thấy cuộc sống của mình bình yên. Linh nghĩ sự đánh đổi đó là hoàn toàn xứng đáng.”

Trong suốt thời gian “ở ẩn”, có đôi lần cô trở lại sân khấu trong các chương trình cựu MC cảm thấy phù hợp và yêu mến như Thay lời muốn nói, Mặt nạ ngôi sao… Đến năm 2013, cặp bạn thân Ngọc Linh – Diễm Quyên bất ngờ hội ngộ và gửi tặng khán giả phiên bản mới của MV “Tình thơ” sau khoảng 12 năm. Ca khúc nhanh chóng “gây sốt” trở lại và trở thành “thánh ca học đường” bền vững với thời gian.

Ngày 1/9/2019, Ngọc Linh chính thức đánh dấu sự quay trở lại với liveshow đầu tiên của riêng mình tại Đà Lạt với hơn 150 khán giả. Ban đầu, bà mẹ một con rất áp lực và tự ti về ngoại hình nhưng kết quả ngoài sự mong đợi, khán giả vẫn luôn yêu thương và ủng hộ cô sau thời gian dài vắng bóng.

Về sự kết hợp đặc biệt với Đen Vâu trong MV “Mười năm”, Ngọc Linh vui vẻ kể lại: “Trong một buổi café cùng với ca sĩ Phương Thanh và nhóm MTV, Đen xuất hiện nhưng mình không thích nhìn bạn mà chỉ muốn nghe bạn hát thôi nên Linh đội mũ và không nói gì hết. Đen quay sang và hỏi: “Em uống gì?”. Nghe xong mình lại càng không thích vì gọi mình là em, chắc bạn không biết mình rồi. Đen ngước lên nhìn và xin lỗi Linh rối rít từ đầu đến cuối buổi. Và cậu ấy ngỏ ý mời mình hát ca khúc đó cho sự nghiệp 10 năm và mình đồng ý”. Đây chính là cầu nối để giọng ca “Em đi chơi thuyền” có nhiều màn hợp tác với những ca sĩ trẻ tài năng sau này như Thùy Chi, Tăng Phúc…

Tạo hình trẻ trung của đôi bạn Ngọc Linh - Diễm Quyên trong MV "Tình thơ" vào năm 2013

Màn hòa giọng giữa hai thế hệ trong ca khúc "Mười năm" gây nhiều bất ngờ đối với khán giả

Cựu MC kết hợp với ca sĩ Thùy Chi trong một đêm nhạc tại Đà Nẵng vào cuối năm 2022

Tưởng rằng cuộc sống của cô rất bình yên và nhẹ nhàng, gần đây, trong chương trình “Vang bóng một thời”, ca sĩ Ngọc Linh xúc động nhắc về biến cố: “Linh bị chẩn đoán là ung thư và phải mổ gấp khi mới sinh con gái đầu lòng được khoảng 1 tháng. Khi đó, Linh đã rất suy sụp và lo lắng cho con cũng như gia đình sẽ ra sao nếu mình ra đi. Linh vào chùa để tìm một nơi để nương nhờ và quyết định xuống tóc, cầu nguyện. May mắn rằng đó là khối u lành, từ đó, Linh chọn một ngày của mình là một ngày rất vui và ý nghĩa.”

Trong đại dịch Covid – 19 vừa qua, cô là một tình nguyện viên tích cực tham gia điều phối lấy mẫu, tiêm vac-xin cho người dân ở các vùng đỏ. Cô còn tặng quà và phục vụ văn nghệ cho các y, bác sĩ, bệnh nhân ở các bệnh viện dã chiến.

Bên cạnh việc ca hát, công việc chính của nữ ca sĩ sinh năm 1979 là kinh doanh. Sau đổ vỡ trong hôn nhân, Ngọc Linh của hiện tại vô cùng hài lòng, trân quý cuộc sống và chỉ muốn “rong chơi” với âm nhạc, lâu lâu xuất hiện để tri ân những khán giả của mình.

Nữ ca sĩ năng nổ tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống Covid -19

Trải qua những biến cố, Ngọc Linh thêm trân trọng cuộc sống và lựa chọn việc sống vui vẻ mỗi ngày.

