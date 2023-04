Dàn MC thế hệ mới VTV3: 19 tuổi có ô tô, U30 đã tậu nhà sang trọng ở Hà Nội

MC Đức Bảo

MC Bùi Đức Bảo giành chiến thắng "BTV dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards 2022

Chiến thắng tại cuộc thi Én vàng 2013 là bước ngoặt lớn đưa chàng sinh viên Bách khoa – Bùi Đức Bảo đến với nghề truyền hình. Sau 10 năm công tác và nỗ lực trau dồi kinh nghiệm, anh đã được khán giả “quen mặt” với nhiều chương trình như: Chúng tôi là chiến sĩ, Café sáng với VTV3, VTV kết nối…

Những năm gần đây, nam MC được “chọn mặt gửi vàng” dẫn những sự kiện lớn như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, SEA games 31… Với khả năng dẫn song ngữ và ứng biến nhanh nhạy, Đức Bảo gây ấn tượng mạnh với người xem. Chàng trai năm 1987 chia sẻ: “Tôi mong muốn khán giả nhớ đến mình là một MC chuyên nghiệp, lịch lãm, bản lĩnh nhưng không kém phần trẻ trung, sôi động và cả... hài hước. Đặc biệt nhất, tôi muốn khán giả nhớ đến và ấn tượng khả năng dẫn song ngữ của tôi”.

Nam MC hạnh phúc bên bà xã là BTV tại Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Đức Bảo có tổ ấm viên mãn với bà xã cùng nghề - Phương Thảo tại căn hộ cao cấp 6,5 tỷ đồng ở Hà Nội.

Ngôi nhà sang trọng, hiện đại được đích thân hai vợ chồng chăm chút từng góc nhỏ.

MC Khánh Vy

Khánh Vy được nhiều người biết đến qua clip “Nói 7 thứ tiếng” và luôn giữ sức hút, truyền động lực học tập cho các bạn trẻ. Cô nàng tham gia dẫn IELTS On The Go, IELTS Face-Off… của VTV khi còn là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Từ tháng 9/2021, hot girl sinh năm 1999 gây chú ý khi thay thế BTV Diệp Chi, trở thành MC chính trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Sự trẻ trung cùng với lượng kiến thức phong phú, Khánh Vy có nhiều cơ hội dẫn các sự kiện cho nhãn hàng lớn. Cô cũng từng trở thành Đại sứ của thương hiệu Lancôme Việt Nam hay đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ công bố chính thức Miss Global 2023 (Hoa hậu Hoàn cầu 2023)…

Hình ảnh xinh đẹp, cá tính của cô nàng

Khánh Vy chia sẻ: “Với các chương trình khác nhau, mình luôn linh hoạt thay đổi phong cách, hình ảnh nhưng dù ở đâu, em vẫn muốn Khánh Vy là một MC, một người kể chuyện, truyền tải thông tin chân thành, ấm áp, tin cậy và có sức thu hút riêng”. Nữ MC còn sở hữu kênh youtube với hơn 1,7 triệu và fanpage hơn 2,5 triệu người theo dõi. 19 tuổi, Khánh Vy đã tự mua được ô tô riêng.

Ở độ tuổi 23, cô nàng quê Nghệ An đã có khối tài sản "không phải dạng vừa". Ngoài xe hơi, cô còn tậu 1 căn chung cư rộng rãi ở Hà Nội để có thể thường xuyên đón bố mẹ lên chơi. Đầu năm 2023, Khánh Vy tiếp tục bật mí: “Cuối cùng mình cũng có một nơi mình gọi là nhà ở Sài Gòn, điều mà chưa bao giờ mình dám nghĩ tới”.

Á hậu Phương Nga

Vẻ đẹp trong veo của Phương Nga gây thương nhớ

Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga quyết định trở về Hà Nội để tiếp tục con đường học vấn và trở thành MC Bữa trưa vui vẻ tại VTV. Những ngày đầu dẫn sóng, người đẹp nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ phía khán: “Những điều khán giả nhận xét là hoàn toàn đúng và tôi tiếp cận nó một cách tích cực để rồi bản thân phải nghiêm túc xem xét và chỉnh sửa”, cô tâm sự.

Á hậu Phương Nga cùng "tiền bối" Phí Linh dẫn Café sáng với VTV3

Sau thời gian dài rèn luyện và học tập từ các “tiền bối”, Phương Nga trở lại tự tin, rạng rỡ với Café sáng và Cuộc sống tươi đẹp, dần lấy được thiện cảm từ phía khán giả. Không những thế, nữ MC xác định “sẽ theo con đường này lâu dài nên dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực vào nó” nên đã theo học ngành Truyền thông xã hội tại Swinburne Việt Nam. Nàng hậu mong muốn có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập quốc tế và hỗ trợ trực tiếp cho công việc hiện tại.

Bên cạnh công việc bận rộn tại VTV, cô nàng gốc Hà thành còn tham gia các hoạt động xã hội và đóng phim. Khán giả vô cùng bất ngờ về khả năng diễn xuất khi Phương Nga tham gia phim “11 tháng 5 ngày” của VFC.

Về cuộc sống cá nhân, nàng MC sinh năm 98 được nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp với diễn viên Bình An. Tháng 10/2022, cặp trai tài gái sắc đã có một đám cưới tuyệt đẹp tại Hà Nội và Phú Thọ. Đều là những cái tên hoạt động trong làng giải trí, bởi thế nên không khó để cặp đôi sở hữu cơ ngơi hoành tráng.

Cuối năm ngoái, cặp đôi đã khoe cơ ngôi khủng là một căn hộ cao cấp ở Hà Nội, đầy đủ tiện nghi để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.

Trước đó hồi năm 2020, Bình An đã có lần hiếm hoi tiết lộ cơ ngơi bề thế của gia đình nàng Á hậu. Theo đó ngôi biệt thự mà gia đình Phương Nga đang sinh sống có kiến trúc hiện đại, thanh lịch và trông vô cùng hoành tráng. Dù là người của công chúng, thế nhưng những thông tin xoay quanh gia thế của Á hậu Phương Nga vẫn giữ khá kín. Cô chỉ tiết lộ có chị gái kinh doanh ở TP HCM.

