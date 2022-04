Án phạt vụ Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường

Cơ quan quản lý an toàn nơi làm việc của New Mexico đã đưa ra mức phạt tiền tối đa cho công ty sản xuất bộ phim “Rust” có vụ tài tử Alec Baldwin bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh trên phim trường.

New York Post đưa tin, Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của tiểu bang New Mexico – OHSB (Mỹ) hôm 20/4 đã mức phạt tiền tối đa, gần 137.000 USD, đối với công ty sản xuất bộ phim “Rust” Rust Movie Productions về lỗi không đảm bảo an toàn về súng ống dẫn đến vụ nam chính kiêm nhà sản xuất Alec Baldwin bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phi trường Bonanza Creek Ranch (Sante Fe, New Mexico) vào ngày 21/10/2021.

Nhà chức trách New Mexico (Mỹ) đã đưa ra mức phạt tiền tối đa cho đoàn phim "Rust".

Theo đó, công ty của tài tử gạo cội phải nộp phạt 136.793 USD (3,14 tỷ đồng) và viết một bản tường thuật thừa nhận vi phạm các lỗi không đảm bảo các giao thức tiêu chuẩn an toàn trong ngành; bao gồm mang đạn thật đến phim trường, không kiểm tra súng trước khi dùng và để vũ khí bừa bãi, không có sự giám sát.

Ngoài ra, hãng sản xuất phim “Rust” còn bị phát hiện không tổ chức các cuộc họp an toàn hàng ngày khi xử lý súng và thiếu đào tạo về xử lý vũ khí cho các diễn viên. Báo cáo của nhà chức trách chỉ ra, các diễn viên chĩa súng vào máy quay hoặc vào người khác nhiều lần mà không hỏi ý kiến chuyên gia vũ khí.

“Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy, sự cố bi thảm đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu Rust Movie Productions tuân theo các tiêu chuẩn của ngành điện ảnh quốc gia về an toàn súng đạn. Điều này phản ánh sự tắc trách hoàn toàn của người sử dụng lao động trong việc tuân theo các giao thức được quốc gia công nhận nhằm giữ an toàn cho người lao động”, phía nhà chức trách tuyên bố.

Đáp lại, Stefan Friedman, người phát ngôn của Rust Movie Productions, đánh giá cao nỗ lực và thời gian OHSB bỏ ra cho cuộc điều tra. Tuy nhiên, hãng không đồng ý với kết luận của nhà chức trách và có kế hoạch kháng cáo.

Rust Movie Productions không đồng ý với án phạt và muốn kháng cáo.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Santa Fe và Văn phòng Công tố quận Santa Fe hiện vẫn đang tiến hành điều tra hình sự về cái chết của đạo diễn hình ảnh kiêm quay phim Halyna Hutchins. Đến nay, vẫn chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra, kể cả đối với người trực tiếp nổ súng Alec Baldwin.

Trong khi đó, gia đình Hutchins đã đâm đơn kiện tài tử gạo cội và các nhà sản xuất khác của “Rust”, yêu cầu bồi thường cho cái chết oan trái của người phụ nữ xấu số.

Gia đình nạn nhân đang kiện Alec Baldwin và các nhà sản xuất khác của "Rust".

Hannah Gutierrez-Reed, người phụ trách vũ khí của phim trường, cũng đâm đơn kiện nhà cung cấp đạn cho bộ phim, cáo buộc người này để đạn thật trong các hộp đạn giả.

Hôm 21/4, luật sư của Alec Baldwin khẳng định, nam diễn viên không có lỗi trong vụ việc vì với tư cách nhà sản xuất, ông chỉ có trách nhiệm phê duyệt thay đổi kịch bản, tuyển chọn diễn viên..., còn các vấn đề liên quan đến an toàn súng không thuộc thẩm quyền của ông.

“Chúng tôi đánh giá cao kết luận của nhà chức trách đã minh oan cho ông Baldwin bằng cách nói rõ nam diễn viên không biết súng chứa đạn thật. Chúng tôi rất vui vì các quan chức New Mexico đã làm rõ những vấn đề quan trọng này”, Baldwin đăng trên Instagram.

Baldwin khẳng định ông không có lỗi trong vụ bắn chết người trên phim trường.

