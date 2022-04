Cảnh sát bắt giữ Will Smith ngay sau cú đấm ở Oscar nhưng bị người này ngăn cản

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 14:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dư luận không khỏi tò mò liệu nam diễn viên sẽ đối mặt với án phạt nào, có bị thu hồi tượng vàng Oscar hay không.

Lễ trao giải Oscar vừa qua trở thành chủ đề được bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội và phương tiện báo chí truyền thông vì cú đấm thẳng mặt của Will Smith dành cho Chris Rock ngay trên sóng trực tiếp. Hành động bạo lực của nam diễn viên nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Will Smith suýt bị bắt giam vì hành động bạo lực

Sáng 1/4, Daily Mail đưa tin Cảnh sát đã có mặt và sẵn sàng bắt giữ Will Smith sau khi anh đấm vào mặt đồng nghiệp. Tuy nhiên, mọi việc đã không xảy ra vì Chris Rock (nhân vật bị tát) từ chối buộc tội nam diễn viên. Anh khẳng định mình ổn sau cú đấm như trời giáng. Mặc dù vậy, Cảnh sát vẫn sẵn sàng hỗ trợ: "Nếu bên liên quan muốn báo cáo sự việc, Cảnh sát Los Angeles luôn sẵn sàng có mặt để điều tra".

Mặc dù Will Smith không bị cảnh sát bắt giữ nhưng vẫn sẽ đối mặt với án kỷ luật như trục xuất khỏi tổ chức, thu hồi giải hoặc mất tư cách nhận giải thưởng trong tương lai từ cơ quan tổ chức giải thưởng Oscar. Một số nguồn tin đã xác nhận với tờ The Sun rằng: "Will Smith và các luật sư đang viết thư để xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ Viện hàn lâm, cố gắng bào chữa cho hành động của mình". Phiên điều trần của Will Smith sẽ diễn ra vào ngày 18/4 và dư luận không khỏi tò mò liệu nam diễn viên sẽ đối mặt với án phạt nào, có bị thu hồi tượng vàng Oscar hay không.

Nam diễn viên sẽ phải điều trần vào ngày 18/4 và có thể đối mặt với án phạt từ BTC giải thưởng Oscar

Ngay sau khi lễ trao giải diễn ra, Will Smith cũng gửi lời xin lỗi đến Chris Rock và người hâm mộ: "Bạo lực dù dưới hình thức nào cũng đều gây hại và có tính hủy diệt. Hành vi của tôi tại lễ trao giải Oscar đêm qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được. Đùa với tôi thì không sao, nhưng một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada thì quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách đầy cảm tính.

Tôi muốn công khai xin lỗi cậu, Chris. Tôi đã đi quá lố và đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn hướng tới. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Viện hàn lâm, đến những người tổ chức lễ trao giải, tất cả những người tham dự cùng tất cả những người đã theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 trên toàn thế giới.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Williams và gia đình King Richard (phim mà Will Smith đóng và đoạt tượng vàng nam diễn viên xuất sắc nhất) của tôi. Tôi vô cùng hối hận vì hành vi của mình đã làm vấy bẩn những gì từng là một hành trình tuyệt đẹp với tất cả chúng ta. Tôi vẫn còn là một người chưa hoàn hảo...".

