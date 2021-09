5 nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo nữ CEO đại gia vu khống gồm những ai?

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 13:00 PM (GMT+7)

Các đơn tố cáo đều có nội dung tố bà Phương Hằng vu khống, xúc phạm danh dự.

Công an TP.HCM đã xác nhận đã tiếp nhận 5 đơn từ các nghệ sĩ Việt tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, tổng Giám đốc công ty Đại Nam về các hành vi vu khống, làm nhục người khác trên mạng xã hội. Trong ngày 22/9, sau khi nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về việc đã nộp đơn tố cáo, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh và luật sư đại diện vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên cũng xác nhận hoàn tất đơn từ.

Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng từ tháng 6

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ Vy Oanh cũng chính thức gửi đơn lên phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà chủ Đại Nam vu khống, xúc phạm. Giọng ca “Đồng xanh” tố cáo bà Phương Hằng xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và người thân. Trong đơn, phía Vy Oanh cho biết nữ doanh nhân đã dùng những từ ngữ phản cảm nói cô là "gái bao", "giật chồng", "làm vợ bé", "đẻ thuê cho đại gia"... Phía Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xét thấy đơn của Vy Oanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 1 (TP.HCM), vì vậy đã chuyển đơn và các tài liệu kèm đơn để đơn vị này giải quyết.

Thủy Tiên cũng đã đệ đơn tố cáo vào tháng 9

Đại diện cho phía Thủy Tiên - Công Vinh, luật sư Phan Vũ Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) cho biết hiện tại, họ đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Đồng thời, phía Thủy Tiên đang ráo riết thực hiện công tác chuẩn bị khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa án. Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng, phía Thủy Tiên sẽ khởi kiện dân sự đối với một số cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã gửi đơn tố cáo vào tháng 7

Phía nghệ sĩ Hoài Linh trong đơn gửi đến Công an TP. HCM cho biết bà Phương Hằng nhiều lần livestream từ tháng 5/2021 công kích, vi phạm đời tư với lời lẽ xúc phạm nặng nề với những thông tin chưa được kiểm chứng về nam danh hài. Đến tháng 7/2021, nam danh hài đã chính thức gửi đơn tố cáo. Phía nghệ sĩ cho biết làm đơn từ việc những nội dung bà Phương Hằng livestream xung quanh việc Hoài Linh làm từ thiện có nhiều thông tin vu khống. Ngoài ra bà chủ Đại Nam còn dựng chuyện nam danh hài chi hàng trăm triệu trong tổng số tiền quyên góp để làm việc riêng.

Đàm Vĩnh Hưng ngoài việc nộp đơn tố cáo còn yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc

Vừa qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết phía Công an thành phố đã thụ lý và đang trong quá trình xác minh đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của anh. Ngoài ra anh tiết lộ đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra để chứng minh mình minh bạch việc từ thiện.

NSND Trịnh Kim Chi cũng tố cáo bà Phương Hằng xúc phạm danh dự

Ngoài ra, theo báo Thanh niên, cơ quan điều tra cũng nhận đơn tố cáo của Trịnh Kim Chi tố cáo bà Phương Hằng vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đến nghệ sĩ này.

Nguồn: http://danviet.vn/5-nghe-si-viet-nop-don-to-cao-nu-ceo-dai-gia-vu-khong-gom-nhung-ai-50202123912...Nguồn: http://danviet.vn/5-nghe-si-viet-nop-don-to-cao-nu-ceo-dai-gia-vu-khong-gom-nhung-ai-50202123912592424.htm