Vinamilk công bố tài liệu ĐHĐCĐ, hé lộ những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, đáng chú ý trong danh sách ứng viên vào HĐQT không xuất hiện tên bà Lê Thị Băng Tâm Chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại của doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa bà Tâm có thể sẽ rời vị trí Chủ tịch HĐQT VNM sau kỳ Đại hội sắp tới.

Theo giới thiệu, bà Băng Tâm sinh năm 1947, là tiến sỹ kinh tế đại học Kinh tế Tài chính Leningrat và có chứng chỉ tài chính quốc tế tại trường North University London. Bà nắm giữ vị trí Chủ tịch VNM từ tháng 7/2015.

Trước khi nắm giữ chức vụ cao nhất tại VNM, bà Tâm từng là Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Thứ trưởng Tài chính (1995-2006), Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương và nhiều chức vụ khác tại Bộ Tài chính.

Bà Lê Thị Băng Tâm không xuất hiện trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị của cả Vinamilk và HDBank ở nhiệm kỳ mới

Theo đó, 10 thành viên ứng cử HĐQT VNM có 9 thành viên cũ gồm ông Alain Xavier Cany, bà Đặng Thị Thu Hà, ông Đỗ Lê Hùng, ông Lê Thành Liêm, bà Mai Kiều Liên, ông Lee Meng Tat, ông Michael Chye Hin Fah, ông Hoàng Ngọc Thạch và bà Tiêu Yến Trinh.

Thành viên mới được giới thiệu là ông Nguyễn Hạnh Phúc, sinh năm 1959, trình độ Kỹ sư Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông Phúc từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (2008 - 2010), Bí thư tỉnh ủy Thái Bình (2010 - 2011), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội giai đoạn 2016 - 2021. Hiện ông Hạnh Phúc đã nghỉ hưu.

Trong năm 2022, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu hơn 64.000 tỷ đồng, tăng 5% so với 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 8% còn 9.770 tỷ đồng. Vinamilk tiếp tục duy trì truyền thống trả cổ tức tiền mặt cao cho cổ đông với mức dự kiến 3.850 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ tức chi trả cho cổ đông là hơn 8.000 tỷ đồng, tương đương hơn 80% lợi nhuận.

Nguyên Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được đề cử vào HĐQT của Vinamilk nhiệm kỳ mới 2022 - 2026

Trước khi tờ trình danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị của VNM được công bố, bà Tâm cũng không có mặt trong danh sách nhân sự dự kiến được bầu vào Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDB).

Cụ thể, trong danh sách dự kiến trình ĐHĐCĐ 2022 sắp tới đây có 7 thành viên HĐQT gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Hữu Đặng, ông Lưu Đức Khánh, ông Nguyễn Thành Đô, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Kim Byoungho (TV độc lập) và ông Lê Mạnh Dũng (TV độc lập).

Trong danh sách nhân sự dự kiến ông Kim Byoungho - Cố vấn cấp cao IFC và ông Lê Mạnh Dũng - Trưởng đại diện Việt Nam DEG là 2 cái tên mới so với nhiệm kỳ trước.

Năm 2022, HDBank đề ra kế hoạch lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng 21% so với năm 2021, lần lượt đạt 9,770 tỷ đồng và 7,816 tỷ đồng. Mục tiêu đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng sẽ tăng 18% so với đầu năm, đạt 440,439 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng 27% lên mức 25,503 tỷ đồng. Tổng huy động vốn cũng dự kiến tăng 17%, trong đó, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 23%. Tổng dư nợ dự kiến tăng 20%, lên mức 256,060 tỷ đồng và không vượt quá hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngân hàng sẽ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng dưới 2%.

Trong khi đó, mặc dù có một thời gian dài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinamilk nhưng bà Băng Tâm và những người liên quan không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.

Nguồn: http://danviet.vn/vinamilk-cong-bo-tai-lieu-dhdcd-he-lo-nhung-thay-doi-lon-ve-nhan-su-cap-cao-50202220445918303.htm