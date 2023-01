Lập kỷ lục, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lãi vượt 3 ngân hàng quốc doanh cộng lại

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết trong năm 2022, tập đoàn đạt tăng trưởng 3-26% tuỳ lĩnh vực so với 2021, nhiều kỷ lục mới được xác lập sau 61 năm phát triển.

Theo đó, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 16,97 triệu tấn, tăng 26% so với 2021. Khai thác dầu đạt 10,84 triệu tấn, trong đó khai thác trong nước đạt 8,98 triệu tấn, nước ngoài 1,86 triệu tấn.

Sản lượng khai thác khí đạt 8,08 tỷ m3, tăng 8,3% so với thực hiện năm 2021. PVN cung ứng 17,64 tỷ kWh điện; xăng dầu đạt 6,96 triệu tấn, tăng hơn 9% so với 2021.

Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn này đạt kỷ lục trong 61 năm phát triển ngành dầu khí, lần lượt 931.200 tỷ đồng (gần 40 tỷ USD) và 82.200 tỷ đồng (khoảng 3,5 tỷ USD).

Lợi nhuận của PVN trong năm 2022 vượt 3 ngân hàng quốc doanh là VietinBank, Vietcombank và BIDV cộng lại

Lý do PVN đạt doanh thu và lãi kỷ lục năm 2022, theo lãnh đạo PVN là do các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính tăng 3-26%. Cùng đó, giá dầu tăng cao trong năm ngoái (bình quân giá dầu Brent là 101 USD một thùng), việc tận dụng tốt cơ hội kinh doanh và đổi mới quản trị, nỗ lực của hơn 60.000 người lao động... cũng là những lý do giúp "ông lớn" dầu khí lãi đột biến.

Không chỉ lập kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận trong 61 năm phát triển, lợi nhuận của PVN trong năm 2022 thậm chí còn lớn hơn tổng lợi nhuận 3 ngân hàng quốc doanh là VietinBank, Vietcombank và BIDV cộng lại.

Trước đó, lãnh đạo Ngân hàng BIDV cho biết lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng mẹ năm vừa qua đã đạt 22.560 tỷ đồng, tăng tới gần 80% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 23.190 tỷ, cũng tăng hơn 70%.

Trong đó, Vietcombank cho biết lãi trước thuế riêng lẻ của ngân hàng đã tăng 39% so với năm liền trước, tương đương 36.775 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ VietinBank thu về năm vừa qua cũng là 20.500 tỷ, tăng 22%. Nếu so với năm liền trước, mức lãi trước thuế riêng lẻ này đã tăng gần 22%, tương đương mức tăng ròng hơn 3.600 tỷ đồng.

Tính chung bộ ba ngân hàng quốc doanh đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 kể trên, nhóm ngân hàng này đã thu về tổng cộng 79.835 tỷ đồng lãi trước thuế, tương đương gần 3,4 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại.

So với năm 2021 liền trước, mức lợi nhuận của nhóm nhà băng này thu về cũng đã tăng gần 43% bất chấp việc nhóm này đã giảm hàng nghìn tỷ đồng tiền lãi để hỗ trợ lãi suất cho vay năm 2022.

