Phó Tổng giám đốc ngân hàng Phương Đông vừa xin từ chức sở hữu khối tài sản thế nào?

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố thông tin cho biết ngày 6/5 đã nhận đơn đề nghị chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Lý Hoài Văn – Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Kinh doanh tiền tệ và đầu tư.

Theo giới thiệu từ OCB, ông Lý Hoài Văn tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính (MEBF – Master in Economics of Banking and Finance) trường CFVG - Pháp đồng thời là người đã có gần 20 năm kinh niệm trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và đầu tư.

Ông Lý Hoài Văn được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ và đầu tư Ngân hàng TMCP Phương Đông kể từ tháng 11/2017.

Ông Lý Hoài Văn vừa có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc ngân hàng OCB

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của OCB vào năm 2017, ông Văn đã trải qua những vị trí quan trọng ở những ngân hàng lớn trong nước và quốc tế như: Giám đốc kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng CitiBank Việt Nam; Giám đốc khối Tiền tệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và ông Văn cũng từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Kinh doanh tiền tệ và định chế tài chính, kiêm phụ trách mảng Doanh nghiệp (SME, LC & FDI), kiêm phụ trách các Công ty con (Sacombank SBJ, Sacombank SBR) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín.

Theo báo cáo quản trị năm 2021 của OCB cho biết ông Lý Hoài Văn đang trực tiếp nắm giữ 285.358 cổ phiếu của OCB, tương đương tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ của nhà băng.

Tính theo mức giá kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5 của cổ phiếu OCB, khối tài sản của ông Văn đang trực tiếp nắm giữ tại ngân hàng mình làm Phó tổng giám đốc trước khi có đơn xin từ nhiệm có giá trị hơn 6,3 tỷ đồng.

Với việc ông Lý Hoài Văn xin từ nhiệm, Ban điều hành của OCB chỉ còn Tổng giám đốc Nguyễn Đình Tùng, 4 phó Tổng giám đốc, 5 giám đốc khối và 1 Phó Giám đốc Tài chính phụ trách Trung tâm Quản lý tài chính kiêm Kế toán trưởng.

Liên quan đến ngân hàng OCB, thông tin mới được Tập đoàn FLC công bố ngày 6/5 vừa qua cho biết nhà băng này đã trở thành chủ sở hữu mới của tòa nhà văn phòng Bamboo Airways tại 265 Cầu Giấy (Hà Nội) từ cuối năm 2020 khi FLC và FLCHomes đem tài sản này gán nợ cho ngân hàng.

Theo thông tin được FLC công bố, sau khi gán nợ tòa trụ sở chính, HĐQT Tập đoàn FLC quyết định thuê lại một phần diện tích của chính tòa nhà này để phục vụ hoạt động kinh doanh của FLC và các bên thứ ba do FLC chỉ định. Bên cho thuê là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

