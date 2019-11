Ông chủ Công ty Đông Kinh trong vụ Nhật Cường là ai?

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 13:00 PM (GMT+7)

Trong những năm qua, Công ty Đông Kinh trúng thầu nhiều gói đầu tư mua sắm về công nghệ tại các đơn vị nhà nước trên địa bàn nhiều tỉnh, thành. Vậy ông chủ đứng sau Công ty Đông Kinh là ai?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Đây là vụ việc có liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

Vậy Nhật Cường và Công ty Đông Kinh có mối liên quan như thế nào?

Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh liên danh trúng thầu gói Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội với trị giá 42,910 tỷ đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Những năm gần đây, tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường nhận được hàng loạt hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các sở, ngành, quận, huyện tại Hà Nội. Chẳng hạn như các gói xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, quản lý bệnh viện, hồ sơ sức khoẻ toàn dân, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông...

Cuối năm 2016, Sở KHĐT Hà Nội mời thầu gói Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội với trị giá 42,910 tỷ đồng. Công ty Đông Kinh xuất hiện tại gói thầu này trong tư cách liên danh với Công ty Nhật Cường để tham gia đấu thầu. Và đó dường như là lần hiếm hoi hai doanh nghiệp này liên thủ cùng nhau trong thị trường cung cấp giải pháp số hóa cho các cơ quan quản lý tại Hà Nội.

Qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26/12/2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh đã ký thực hiện gói thầu với Sở KHĐT Hà Nội (Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC). Sau đó, Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ Hợp đồng 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC này để vay vốn từ Ngân hàng MBBank – Chi nhánh Ba Đình.

Nói về Công ty Đông Kinh, đây là doanh nghiệp cũng thuộc hàng “cá mập” trong việc thâu tóm các gói thầu công nghệ. Trong những năm qua, Công ty Đông Kinh trúng thầu rất nhiều gói tại các bộ, ngành từ Bắc vào Nam. Có thể kể đến như:

Gói thầu số 1 "Xây dựng phần mềm tích hợp hệ thống và thuê dịch vụ tạo lập cơ sở dữ liệu" thuộc dự án "Số hóa văn bản tại Sở Giao thông Vận tải" theo Hợp đồng số 02/2016/SGTVTHCM-DKC ngày 05/07/2016 với Sở giao thông vận tải TP HCM.

Hợp đồng kinh tế số 009/TTi-DKC/2016 ngày 01/09/2016 về việc thực hiện Gói thầu: "Phần mềm Quản lý quyền số, mã hóa, bảo vệ kho tư liệu điện tử, kiểm soát quyền sử dụng tệp tin tiêu chuẩn dưới dạng điện tử/số" thuộc dự án: "Phần mềm Quản lý quyền số, mã hóa, bảo vệ kho tư liệu điện tử, kiểm soát quyền sử dụng tệp tin tiêu chuẩn dưới dạng điện tử/số" ký giữa Trung tâm Thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Công ty Đông Kinh.

Tại Bộ KH&CN, Công ty Đông Kinh trúng gói thầu: "Phần mềm Quản lý quyền số, mã hóa, bảo vệ kho tư liệu điện tử, kiểm soát quyền sử dụng tệp tin tiêu chuẩn dưới dạng điện tử/số" của Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Giá Công ty Đông Kinh trúng gói thầu này là 783,6 triệu đồng, giá chào thầu được đưa ra là 785 triệu đồng, hai bên ký hợp đồng ngày 01/09/2016.

Công ty Đông Kinh còn tham gia và trúng gói mua phần mềm quản lý phục vụ lưu trữ văn thư và diệt Virus tập trung thuộc dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh. Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 1,877 tỷ đồng, giá chào thầu là 2,178 tỷ đồng, ký hợp đồng ngày 29/12/2016.

Còn trong năm 2018, Công ty Đông Kinh trúng nhiều gói thầu tại các sở Lao động thương binh và Xã hội TP HCM, Bình Dương, Thái Bình…

Vậy ông chủ của Công ty Đông Kinh là ai?

Theo dữ liệu từ Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Đông Kinh được thành lập từ năm 2009 với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Công ty này do ông Nguyễn Tường Hưng (SN 1977) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Còn theo đăng ký thay đổi kinh doanh ngày 25/7/2019, người đại diện pháp luật của Công ty Đông Kinh là ông Trần Thanh Nam (SN 1977) còn Tổng giám đốc là ông Võ Việt Hùng (Sn 1976).

Thông tin ông Nguyễn Tường Hưng chuyển nhượng Công ty Đông Kinh hay chưa thì không được công bố. Chỉ biết rằng, ông Hưng hiện là đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Phố Hiến.

