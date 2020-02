Đại hạ giá, khách sạn vẫn ế

Ông Nguyễn Công Hoan (Tổng Giám đốc HanoiRedtours) thông tin, chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán, đơn vị này đã buộc phải hủy chương trình của 5 đoàn khách Việt mua tua sang Trung Quốc. Trung bình có 30 - 35 khách/ đoàn. Không chỉ thế, các tua Triều Tiên quá cảnh tại Trung Quốc cũng buộc phải hủy để đảm bảo sức khỏe, an toàn cao nhất cho du khách. Ngoài ra, theo ông Hoan, nhiều công ty lữ hành đưa ra những gói du lịch kích cầu, giảm giá tua còn một nửa so với trước cho khách nội địa trong thời gian dịch viêm phổi cấp do virus corona như: Tua đi Quy Nhơn ở khách sạn 5 sao FLC kèm bay hãng Bamboo với giá rẻ bất ngờ 2.590.000 đồng/người cho 3 ngày 2 đêm. Ngoài ra combo đi Phú Quốc nghỉ tại khách sạn 5 sao với giá 3.399.000/người cho 3 ngày 2 đêm (gồm cả vé máy bay khứ hồi); combo Nha Trang với giá 4.390.000 đồng/người 3 ngày 2 đêm (gồm vé máy bay, 2 đêm nghỉ khách sạn 5 sao, miễn phí bữa sáng và bữa tối)...