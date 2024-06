Đại gia tuần qua: Tổng giám đốc doanh nghiệp ô tô lớn nhất sàn chứng khoán bị bắt

Tổng giám đốc VEAM bị bắt

Theo thông tin từ Tổng công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM), ngày 10/6 VEAM nhận được thông báo số 8181/CV - CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội. Theo đó, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc VEAM về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Ông Phan Phạm Hà, sinh năm 1975, quê Hưng Nguyên, Nghệ An.

Ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc VEAM vừa bị bắt

Ông Hà có trình độ chuyên môn là cử nhân kế toán, thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước năm 2019, ông Hà từng là đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - MIE (thuộc Bộ Công Thương), Tổng giám đốc công ty Cơ khí Hà Nội - HAMECO (đơn vị trực thuộc MIE).

Giữa năm 2020, ông Phan Phạm Hà được Bộ Công Thương bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VEAM.

Mỗi ngày chi khoảng 62,5 tỷ đồng trả lương, thu nhập của nhân viên FPT là bao nhiêu?

Theo báo cáo tài chính năm 2023, tại ngày 31/12/2023, Tập đoàn FPT có 48.162 nhân viên, tăng 5.754 người so với hồi cuối năm 2022. Trong đó, quy mô nhân lực khối Công nghệ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt với 28.533 nhân sự. Tháng 3/2024, FPT Software cũng vừa chạm cột mốc 30.000 nhân sự mang 70 quốc tịch, làm việc tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Trong năm vừa rồi, Tập đoàn FPT chi 22.825 tỷ đồng để trả cho nhân viên, trung bình 1 ngày khoảng 62,5 tỷ đồng, bình quân thu nhập mỗi nhân viên khoảng 42 triệu đồng/tháng.

Theo ông Tuấn, Phó tổng giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, thu nhập trung bình của sinh viên mới ra trường vào FPT khoảng 10 triệu một tháng. Chuyên gia AI, phân tích dữ liệu làm tại Việt Nam có thu nhập ngang với kỹ sư châu Âu, Nhật Bản, thấp hơn ở Pháp khoảng 10%.

Báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP FPT cho thấy doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 18.989 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.447 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,6% và 19,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.455 tỷ đồng, tăng 21,6% so với 4 tháng đầu năm ngoái. Sau 4 tháng, FPT đã thực hiện được gần 31% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

"Đại gia" bán điện thu về gần 13 nghìn tỷ đồng chỉ trong 5 tháng đầu năm

Báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết trong tháng 5, tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt kéo dài trên khắp cả nước. Các hồ chứa ở Bắc và Nam Bộ đang trong chu kỳ điều tiết giảm dần về MNC để đón lũ năm 2024, các hồ chứa miền Trung đang ở mực nước tương đối cao, đáp ứng nhu cầu vận hành vào mùa nắng nóng.

Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 5 dự kiến khoảng 1.600 đồng/kWh (thời điểm tháng 5/2023 đạt khoảng 1.960 đồng/kWh).

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đạt doanh thu khoảng gần 13 nghìn tỷ đồng 5 tháng đầu năm

Tháng 5, doanh thu bán điện các nhà máy của PV Power đạt 3.320 tỷ đồng, giảm nhẹ chưa tới 1% so với cùng kỳ năm ngoái với sự đóng góp chính từ nhà máy Cà Mau 1&2 và Vũng Áng 1. Luỹ kế 5 tháng, doanh thu của PV Power ước đạt 12.753 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với 5 tháng đầu 2023.

"Đại gia vận tải biển" chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Mới đây, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã có thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, Vận tải và Xếp dỡ Hải An sẽ phát hành 15,8 triệu cổ phiếu HAH để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ phát hành là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HAH sẽ được nhận về 15 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 24/6/2024. Nếu kế hoạch trên được triển khai thành công, vốn điều lệ của Vận tải và Xếp dỡ Hải An sẽ tăng tương ứng từ 1.055 tỷ đồng lên 1.213 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, HĐQT Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng vừa thông qua việc sử dụng tàu container HAIAN BETA để làm tài sản đảm bảo đối với lô trái phiếu 500 tỷ đồng được phát hành hồi cuối năm ngoái. Tàu container HAIAN BETA mới được đóng tại Trung Quốc trong năm nay.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2024, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận 704 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2023, nhưng lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ giảm tới 57%, còn 51 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số công ty chứng khoán hiện nhận định giai đoạn khó khăn nhất đối với Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã qua và kết quả kinh doanh sẽ dần được cải thiện rõ rệt hơn trong nửa cuối năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]