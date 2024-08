Đại gia tuần qua: Đóng cửa hơn 170 cửa hàng trong vòng 1 tháng, Thế giới di động của đại gia Nguyễn Đức Tài làm ăn ra sao?

Thế giới Di động của đại gia Nguyễn Đức Tài đóng cửa hơn 170 cửa hàng trong 1 tháng

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu thuần 76.541 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Như vậy, MWG đã hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu.

Trong cơ cấu doanh thu, Điện máy xanh chiếm tỷ trọng cao nhất với 46,2%, xếp sau là Bách hóa xanh 30,1%, Thế giới di động (gồm cả Topzone) 20,9% và cuối cùng là mảng khác. Cụ thể, doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ nhưng giảm so với tháng liền trước.

MWG đóng 18 cửa hàng Thế giới di động (gồm Topzone) trong tháng 7.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu của chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh đạt 51.300 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Bách hóa xanh mang về cho MWG khoảng 23.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý, làn sóng đóng cửa các cửa hàng thuộc Thế giới Di động vẫn tiếp tục lan rộng. Tính đến cuối tháng 7, MWG này còn 1.028 cửa hàng Thế giới di động (gồm Topzone), giảm 18 cửa hàng so với cuối tháng 6. Tương tự, chuỗi Điện máy xanh giảm 59 cửa hàng, xuống còn 2.034 cửa hàng. Giảm mạnh nhất là chuỗi nhà thuốc An Khang với 94 cửa hàng trong vòng 1 tháng, xuống còn 387 nhà thuốc. So cùng kỳ, Thế giới Di động đã thu hẹp 150 nhà thuốc An Khang.

Đại gia bút bi chia cổ tức lần 2, công ty của chủ tịch Cô Gia Thọ thu về bao nhiêu?

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt. Cổ tức sẽ được trả theo tỷ lệ 10% tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng cổ tức bằng tiền mặt.

Dự kiến thời gian thanh toán vào ngày 13/9/2024 tới đây. Trên thị trường hiện đang có 78,6 triệu cổ phiếu TLG được lưu hành. Như vậy dự kiến Thiên Long sẽ phải chi trả khoảng 78,6 tỷ đồng tiền cổ tức trong lần này.

Trước đó, tại tháng 7/2023 Thiên Long đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng cộng Thiên Long đã trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt trong năm 2023.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh của Chủ tịch Cô Gia Thọ đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 37,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 47,52%. Như vậy, công ty sẽ thu về cổ tức hơn 37 tỷ đồng.

Tân chủ tịch của DIC Corp sở hữu tài sản thế nào?

Ngày 19/8, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) phát đi thông báo cho biết ông Nguyễn Hùng Cường đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. Ông Cường giữ vị trí Chủ tịch HĐQT thay thế cho người cha là cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn vừa qua đời. Cùng với chức vụ Chủ tịch, ông Nguyễn Hùng Cường đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/8.

Ông Nguyễn Hùng Cường được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch của DIC Corp

Tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường cũng đang là cổ đông lớn nhất tại DIC Corp khi nắm gần 62 triệu cổ phiếu DIG, chiếm hơn 10% vốn. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 19/8, khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Cường có giá trị hơn 1.468 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của DIC Corp, ông Nguyễn Hùng Cường sinh năm 1982, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Cường đã có thời gian dài công tác tại DIC Corp.

"Ông lớn" ngành logistics Việt Nam có chủ tịch từ nhiệm

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, Viettel Post vừa công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam.

Trong đơn gửi ngày 17/8/2024, ông Nam xin thôi từ nhiệm các chức vụ vì lý do cá nhân.

Ngày 15/8 vừa qua, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cũng đã nhất trí cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam nghỉ hưu theo nguyện vọng từ ngày 1/8/2024.

Viettel Post là đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel chuyên kinh doanh các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, dịch vụ logistics, dịch vụ thương mại...

Trong quý 2/2024, doanh thu công ty đạt 4.945 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Do biên lợi nhuận co hẹp hơn và hụt doanh thu tài chính so với cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế giảm 5%, đạt 93 tỷ đồng.

