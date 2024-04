Đại gia tuần qua: Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long “ăn nên làm ra” trong quý I

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đang làm ăn ra sao?

Sáng 11/4, CTCP Tập đoàn Hoà Phát đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Hà Nội. Tập đoàn có trên 170.000 cổ đông tính tới ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ. Ông Trần Đình Long cho biết Hoà Phát là doanh nghiệp có số lượng cổ đông lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long làm ăn có lãi trong quý I vừa qua

Hoà Phát ghi nhận khoảng 31.000 tỷ đồng doanh thu quý I/2024, 2.800 tỷ lợi nhuận sau thuế. Năm nay, tập đoàn lên kế hoạch doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, kết quả kinh doanh quý I/2024 lần lượt đóng góp 22,1% doanh thu và 28% lợi nhuận theo kế hoạch năm.

Ban điều hành tập đoàn nhận định, năm 2024 doanh thu dự kiến tăng so với năm 2023 phần lớn là từ sản lượng do kỳ vọng sự quay trở lại của các nhà phát triển bất động sản sau khi Luật Đất đai 2024 được ban hành. Giá nguyên nhiên liệu có xu hướng tăng, giá bán tăng không tương xứng, chi phí tài chính lớn do dự báo lãi suất vẫn tiếp tục duy trì trạng thái cao.

HĐQT đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 (thưởng cổ phiếu) với tỷ lệ 10%. Tập đoàn theo đó sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 63.962 tỷ đồng.

Đáng chú ý là tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ dự kiến 10%.

Nữ đại gia Nguyễn Thị Nga rời hội đồng quản trị VEAM

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - mã CK: VEA) mới đây đã công bố thông tin nhận được đơn đề nghị xin thôi là Thành viên HĐQT VEAM của bà Nguyễn Thị Nga từ ngày 5/4/2024, vì lý do công việc cá nhân không thể đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VEAM. Theo thông báo, Hội đồng quản trị VEA sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Nga và thủ tục miễn nhiệm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Năm 2023, VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.806 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 6.265 tỷ, lần lượt giảm 20% và 18% so với năm 2022. Theo số liệu được công bố, phần lớn lợi nhuận của VEAM vẫn đến từ lợi nhuận từ các công ty liên doanh.

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Nga sinh ngày 17/8/1955 tại Hà Nội. Bà có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, bà đã từng học nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ) do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton, phu nhân cựu tổng thống Bill Clinton, dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế.

"Đại gia xăng dầu" nợ thuế nghìn tỷ đang làm ăn ra sao?

CTCP Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) ngày 18/12/2023, NSH Petro đã nhận được quyết định của Cục thuế Tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn từ này 18/12/2023 đến 17/12/2024. Số tiền bị cưỡng chế 1.140 tỷ đồng.

Ngày 22/12/2023, NSH Petro cũng nhận quyết định tương tự từ Cục thuế thành phố Cần Thơ, ngưng sử dụng hóa đơn từ 22/12/2023 đến 23/12/2024 đối với chi nhánh của công ty tại Cần Thơ. Số tiền bị cưỡng chế 92,59 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong năm chưa phát hành hóa đơn số tiền 236,8 tỷ đồng.

NSH Petro nợ thuế khủng

Trong BCTC kiểm toán 2023, đơn vị kiểm toán cho rằng các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn nợ, nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của NSH Petro.

Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thực hiện các điều chỉnh đối với BCTC, trong trường hợp công ty không thể tiếp tục hoạt động liên tục.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, NSH Petro ghi nhận doanh thu 6.099 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2022. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi ròng 51 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ đến 236 tỷ đồng.

DN của mẹ Cường Đô La phải hoàn trả số tiền lớn từ vụ án Vạn Thịnh Phát

Quốc Cường Gia Lai vừa nhận thông tin bất lợi từ vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, HĐXX đã buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

HĐXX cũng thống nhất tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án…

Trong đó, sẽ tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]