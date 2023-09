Đại gia tuần qua: Bầu Đức tiết lộ những “con gà đẻ trứng vàng” của HAGL

"Một con, hai cây" đem lại cho bầu Đức bao nhiêu tiền?

CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với 660 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, cây ăn trái đóng góp 338 tỷ đồng, chăn nuôi mang về 182 tỷ đồng và 140 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.

Về sản lượng trong tháng 8, HAGL tiêu thụ được 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối. Song, sản lượng chuối xuất khẩu và chuối dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi không được công bố chi tiết như các báo cáo trước đó.

Doanh nghiệp bầu Đức tiếp tục hướng vào heo, chuối và sầu riêng

Tại hội nghị nhà đầu tư diễn ra vào cuối tháng 8, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAGL thông tin, các hoạt động thí điểm trồng rau củ, nuôi “gà đi bộ” không có nhiều hiệu quả nên công ty sẽ ngưng các mảng này, chỉ tập trung vào ba trụ cột gồm heo, chuối và sầu riêng (“một con, hai cây”).

Ông Đức cũng cho biết, HAGL hiện có khoảng 7.000 ha chuối, 1.200 ha sầu riêng, 600.000 heo, 1.000 ha trái cây khác.

Hãng ô tô VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kinh doanh ra sao?

Hãng xe điện VinFast (VinFast Auto Ltd.) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố báo cáo tài chính tự lập của quý 2/2023. Doanh thu bán xe quý 2 đạt 7.487 tỷ đồng (314,6 triệu USD), tăng 147,0% so với quý 2 năm 2022 và tăng 387,3% so với quý 1 năm 2023. Tổng doanh thu quý 2 đạt 7.952 tỷ đồng (334,1 triệu USD), tăng 131,2% so với quý 2 năm 2022 và tăng 303,3% so với quý 1 năm 2023. Tổng doanh thu chủ yếu bao gồm doanh thu từ bán xe điện.

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng cho biết lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 2.714 tỷ đồng (114,1 triệu USD), tăng 7,5% so với quý 2 năm 2022 và giảm 28,7% so với quý 1 năm 2023. Nhờ đó, biên lãi gộp cải thiện lên mức âm 34,1% trong quý 2 năm 2023, so với mức âm 73,4% trong quý 2 năm 2022 và âm 193,2% trong quý 1 năm 2023.

Tính đến 30/6, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp là 1.600 tỷ đồng (67,3 triệu USD). Tổng tài sản của hãng xe ở mức 116.828 tỷ đồng (4,9 tỷ USD). VinFast cho biết hãng này có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

DN của tỷ phú Trần Đình Long khởi động kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD tại Phú Yên

CTCP Tập đoàn Hòa Phát vừa đề xuất các phương án bố trí mặt bằng quy hoạch Cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phương án bố trí mặt bằng quy hoạch Cảng Bãi Gốc do Hòa Phát đề xuất gồm quy mô bến cảng, công suất, đê chắn sóng, quy mô nhà máy thép; phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án và đề xuất phương án khả thi… Việc bố trí mặt bằng khu vực cảng được phân chia riêng biệt cho các khu chức năng là cảng dầu, cảng phục vụ nhà máy thép, bến cảng tổng hợp, bến công vụ.

Doanh nghiệp tỷ phú Trần Đình Long khởi động dự án 5 tỷ USD tại Phú Yên

Tập đoàn Hòa Phát đề xuất đầu tư 4 dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên gồm: dự án kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Tâm, dự án Cảng Bãi Gốc, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm và dự án Khu thương mại - Dịch vụ. Tiến độ đầu tư thực hiện dự án 36 tháng sau khi được cấp chủ trương đầu tư và bàn giao đất.

Riêng dự án Khu thương mại - Dịch vụ triển khai đồng bộ với đầu tư dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm và các dự án thứ cấp khác.

Tổng mức đầu tư đối với 4 dự án nói trên dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD). Nhu cầu sử dụng lao động (đối với nhà máy thép) khoảng 12.000 người, trong đó lao động địa phương chiếm 80 - 90%.

Bà Phạm Minh Hương trở lại ghế chủ tịch VNDirect

Chứng khoán VNDirect công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi các chức vị quan trọng bao gồm vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo đó, VnDirect sẽ miễn nhiệm bà Phạm Minh Hương khỏi vị trí Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Vũ Long sẽ thay bà Hương nhận vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/9/2023. Đồng thời bà Hương sẽ quay trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT.

Như vậy các vị trí được công bố sẽ gồm: Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Vũ Long - Tổng giám đốc; Vũ Nam Hương - Giám đốc tài chính; Điêu Ngọc Tuấn - Giám đốc quản trị.

Hiện tại bà Hương đang nắm giữ 35,9 triệu cổ phiếu VND tương đương với tỷ lệ 2,95% vốn điều lệ của công ty.

Về tình hình kinh doanh, VNDirect từng lần đầu tiên ghi nhận thua lỗ trong Quý 4/2022 với 38,4 tỷ đồng sau một thời gian dài liên tục báo lãi. Tuy nhiên, sang đến nửa đầu năm 2023, công ty đã báo lãi trở lại với doanh thu hoạt động đạt 2.894,6 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

